Andrei Vochin a identificat enigma celui mai bun atacant din SuperLiga: „Lukic, între cifre și context”

ADVERTISEMENT

Ce ne spune un golgheter în Româna care nu prinde nici lista primilor 23 la naționala țării sale despre valoare, sistem și limitele evaluării în fotbal

18 goluri, niciunul din penalty. În termeni strict statistici, . O performanță care, în mod normal, ar trebui să genereze o consecință directă: validare la nivel superior.

ADVERTISEMENT

Realitatea contrazice în parte însă această logică liniară. După performanța din acest an, el , e adevărat, dar nu a prins nici măcar banca de rezervă la meciurile de baraj pentru Mondial. A fost, de fiecare dată, opțiunea de rezervă a rezervei.

De aici rezultă două piste de analiză.

Cine suntem noi de fapt?

Prima ține de valoarea campionatului intern. Dacă golgheterul detașat al SuperLigii nu este considerat competitiv pentru o națională precum Bosnia, atunci există un decalaj evident între performanța internă și standardul internațional. Nu este neapărat o condamnare a campionatului românesc, dar este un indicator că randamentul individual trebuie interpretat în raport cu nivelul competiției.

ADVERTISEMENT

A doua pistă ține de evaluarea Bosniei. Percepția publică o plasează în zona accesibilă pentru România. Selecția lui Lukic sugerează însă altceva: un lot în care Lukic nu poate încă pătrunde din cauza valorii unor Dzeko, Tabakovic, Demirovici, cu toți veniți din BundesLiga germană, nu are cum să fie analizat ca fiindu-ne accesibil, când noi replicăm cu atacanți din SuperLiga. Ca să nu mai vorbim că ne referim la play-off-ul competiției.

ADVERTISEMENT

Cu alte cuvinte, problema nu este doar cât de bun este Lukic aici la noi, ci cu cine se bate pentru titularizare la el acolo. Temă de gândit pentru toți cei care propun la naționala noastră jucători care reușesc câteva mărgici, la un moment dat, pe aici prin SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova știe prea bine cum e cu idolii refuzați

A doua temă deschisă de acest caz este cea a mobilității jucătorilor și a deciziilor de club. Transferul său de la Craiova la U Cluj este privit acum, retrospectiv, ca o eroare a celor din Bănie. Nu mă alătur corului, pentru că analiza istorică arată că astfel de situații nu sunt excepții, ci recurențe.

Ion Oblemenco nu s-a impus la Rapid, dar a devenit de patru ori golgheter al României în tricoul Universității Craiova. Crescut de Craiova, Victor Pițurcă n-a fost considerat bun pentru Universitatea, a fost redirecționat la Tg. Jiu sau Olt Scornicești înainte să atingă vârful cu care Steaua a câștigat Cupa Campionilor.

ADVERTISEMENT

Costică Ștefănescu a evoluat fără strălucire la Steaua, dar a devenit liderul Craiovei Maxima, după schimbul cu Ștefan Sameș. Ambii ajungând ulterior fundașii centrali ai echipei naționale

Aceste exemple conturează un principiu constant: performanța nu este transferabilă mecanic.

În evaluarea unui jucător intervin factori greu cuantificabili:

compatibilitatea cu stilul de joc

încrederea antrenorului

rolul în echipă

mediul emoțional și cultural

Jovo Lukic la U Cluj, rezultatul unui context favorabil

Din această perspectivă, evoluția lui Lukic la U Cluj poate fi interpretată ca rezultatul unui context favorabil, nu neapărat al unei transformări radicale a nivelului său.

Un exemplu relevant la nivel global este Lionel Messi. Performanța sa la PSG a fost incomparabilă celei de la Barcelona, dar nu din cauza unei scăderi bruște de valoare, ci din cauza unui context diferit: rol, sistem, relații, oraș, țară.

Concluzia este una clară: în fotbal, valoarea individuală nu poate fi evaluată izolat. Ea este dependentă de context, de sistem și de compatibilitate. Scouterii buni știu cu siguranță asta. Și, de aceea, cazul Lukic nu este o anomalie. ci o confirmare. Asta și pentru a-I scuti de cercetare pe cei care mereu caută vinovați.