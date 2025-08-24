Sport

Andrei Vochin a numit marea lecție pe care Mirel Rădoi trebuie să o învețe și să o accepte după gestul din Craiova – Petrolul: „Între pasiune și prăpastie”

Andrei Vochin a prezentat în Fanatik gestul lui Mirel Rădoi, care a dat cu pumnul în banca de rezerve la Craiova - Petrolul. Ce simte antrenorul oltenilor dincolo de imaginile prezentate.
Andrei Vochin
24.08.2025 | 21:58
Andrei Vochin a numit marea lectie pe care Mirel Radoi trebuie sa o invete si sa o accepte dupa gestul din Craiova Petrolul Intre pasiune si prapastie
opiniile fanatik
Andrei Vochin a comentat în profunzime în Fanatik gestul lui Mirel Rădoi din Universitatea Craiova - Petrolul 2-0. Foto: sport.pictures.eu.

Sunt momente în care pasiunea sinceră pentru fotbal riscă să se transforme în cel mai mare inamic al celui care o poartă. Mirel Rădoi este, fără dubii, unul dintre cei mai implicați și dedicați oameni din fotbalul românesc. Nu doar prin ceea ce face pe bancă, ci și prin ceea ce simte dincolo de ea. Însă tocmai această intensitate îl pune, tot mai des, în fața unei linii subțiri pe care o tot atinge, uneori o și trece – linia dintre implicare constructivă și auto-sabotaj.

Mirel Rădoi, între pasiune și prăpastie

Ce s-a întâmplat din nou la meciul cu Petrolul e deja cunoscut. Lovirea băncii de rezerve nu e o noutate, e deja un gest recurent. A fost și cu Hermannstadt, a fost și mai demult, în cariera de jucător. Cine uită episodul cu hidrantul de la Bistrița, uită un detaliu esențial din profilul psihologic al lui Rădoi.

El e, în fond, un tip care trăiește la 110%, în fiecare secundă a vieții sale profesionale. Dar tocmai aici stă problema. Pentru că la acel nivel de intensitate, orice dezechilibru, oricât de mic, are efecte disproporționat de mari.

E clar că Rădoi cere respect. Nu doar pentru el, ci pentru munca jucătorilor săi. Se simte, poate, neînțeles. Simte că publicul, atunci când nu aplaudă, îl sancționează personal. Și atunci reacționează.

Însă ceea ce scapă din vedere este că un stadion nu funcționează precum o sală de teatru. Respectul nu vine prin tăcere sau ovatii regulate. Publicul are reacții emoționale, uneori nedrepte, alteori premature. Nu poți cere aplauze la 0-0, dar nici nu poți cere liniște totală. Fotbalul e zgomot, e vibrație, e frustrare și exaltare. E o oglindă a emoției colective, nu un spațiu al recunoașterii constante.

Antrenorul, tocmai pentru că e lider, trebuie să fie cel mai echilibrat dintre toți

Aici este marea lecție pe care Mirel Rădoi ar trebui s-o învețe și să o accepte. A fi pasionat nu înseamnă să fii în război cu tot ce nu îți împărtășește emoția în forma pură în care o trăiești. Dimpotrivă. Înseamnă să înțelegi că fiecare trăiește meciul altfel. Iar antrenorul, tocmai pentru că e lider, trebuie să fie cel mai echilibrat dintre toți. Chiar și atunci când interiorul îi fierbe.

Rădoi este, fără îndoială, un antrenor cu viitor. Talentul lui în a construi relații de joc, în a înțelege dinamica vestiarului, în a descifra momentele tactice cheie – toate acestea îl pun în elita tehnicienilor români.

Dar dacă nu va reuși să-și tempereze reacțiile, dacă nu va învăța să nu transforme presiunea în combustibil al furiei, ci în resursă pentru luciditate, atunci riscă să-și frâneze singur drumul.

Rădoi, dacă are curajul de a-și privi sincer demonii, poate deveni nu doar un antrenor mare, ci un om și mai mare

Nu e slab cel care cere ajutor, nici cel care acceptă o schimbare în sine. Slab e doar cel care se minte că e mereu puternic. Iar Rădoi, dacă are curajul de a-și privi sincer demonii, poate deveni nu doar un antrenor mare, ci și un om și mai mare.

E momentul să înțeleagă că liderul adevărat nu lovește banca de rezerve, ci tăcerea din propria minte. Acolo unde, de fapt, se dau cele mai grele bătălii. Iar dacă le câștigă, va avea în față nu doar respectul celor 20.000 de oameni din stadion, ci și pe cel al întregului fotbal românesc.

