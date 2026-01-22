Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Andrei Vochin a numit personajul negativ al serii, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „A confirmat sezonul lui extrem de slab”

Andrei Vochin a analizat, la cald, desfășurarea meciului de uitat pentru FCSB, scor 1-4 cu Dinamo Zagreb. Cine a fost cel mai slab fotbalist al roș-albaștrilor
Andrei Vochin
23.01.2026 | 01:17
Andrei Vochin a numit personajul negativ al serii dupa Dinamo Zagreb FCSB 41 A confirmat sezonul lui extrem de slab
opiniile fanatik
Andrei Vochin a numit personajul negativ al serii după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

La Zagreb, FCSB n-a pierdut doar un meci. A pierdut un fir de siguranță, o reputație europeană construită cu răbdare și, poate cel mai dureros, a pierdut iluzia că „se repară singur”. 1-4 cu Dinamo Zagreb e genul de scor care nu mai lasă loc de scuze, doar de constatări.

Siyabonga Ngezana, personajul negativ al serii, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Iar cea mai simplă constatare e că fundașul sud-african Siyabonga Ngezana a fost, din nou, personajul negativ al serii. Trei gafe mari la patru goluri încasate de Târnovanu. Trei momente în care apărătorul care anul trecut părea stâlp de beton a arătat, în schimb, ca o ușă prost prinsă în balamale: se deschide exact când nu trebuie.

ADVERTISEMENT

Ngezana a confirmat sezonul lui extrem de slab, într-o contradicție totală cu versiunea 2023-2024, când el, Dawa sau Mihai Popescu țineau spatele echipei ca un zid. Atunci, atacanții aveau confort. Puteau să greșească, să rateze, să se joace cu nervii tribunei, fiindcă știau că în spate e ordine. Azi, în spate e panică.

Ce se întâmplă, de fapt, cu Ngezana

Ce s-a întâmplat? Nimeni nu cade într-o vară dintr-o dată, fără explicații. Iar la Ngezana, prăbușirea sportivă pare să fi mers în paralel cu o rătăcire extrasportivă. Festivaluri nocturne rămase nepedepsite, episoade în care n-a vrut să meargă cu echipa la un meci, tot felul de semnale că mintea lui e în altă parte decât în zona care contează: la duel, la poziționare, la concentrare.

ADVERTISEMENT
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi,...
Digi24.ro
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală

Când un fundaș începe să trăiască mai mult în afara terenului decât pe el, nu mai ai fundaș. Ai un decor. Într-un sezon în care FCSB avea nevoie de oameni care să nu clipească în meciurile mari, Ngezana a clipit exact când trebuia să țină ochii larg deschiși.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu, internat de urgență!
Digisport.ro
Mircea Lucescu, internat de urgență!

Transformarea incredibilă a lui Siyabonga Ngezana

A devenit simbolul fragilității, al gafei inevitabile, al momentului în care adversarul nu trebuie să construiască: doar să aștepte. Iar asta e moarte lentă pentru o echipă cu pretenții europene.

La Zagreb, Ngezana n-a fost doar slab. A fost decisiv — pentru ei. Și poate că aici e problema reală: nu că greșește, ci că greșelile lui au devenit predictibile. Iar când răul devine obișnuință, nu mai e accident. E statut.

ADVERTISEMENT
Pleacă Charalambous de la FCSB după eșecul cu Dinamo Zagreb?! Antrenorul și-a „mitraliat”...
Fanatik
Pleacă Charalambous de la FCSB după eșecul cu Dinamo Zagreb?! Antrenorul și-a „mitraliat” jucătorii: „Cu atitudinea asta putem şi retrograda. Ceva trebuie să se schimbe!”
Daniel Bîrligea a răbufnit după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Trebuie să ne...
Fanatik
Daniel Bîrligea a răbufnit după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Trebuie să ne gândim doar la campionat că şi acolo suntem varză!”
Darius Olaru, discurs extrem de dur Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Pe ce...
Fanatik
Darius Olaru, discurs extrem de dur Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Pe ce a dat vina: „Dacă la nivelul ăsta facem astfel de greșeli”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
Parteneri
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
iamsport.ro
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!