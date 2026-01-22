Andrei Vochin a numit personajul negativ al serii, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „A confirmat sezonul lui extrem de slab”

ADVERTISEMENT

La Zagreb, FCSB n-a pierdut doar un meci. A pierdut un fir de siguranță, o reputație europeană construită cu răbdare și, poate cel mai dureros, a pierdut iluzia că „se repară singur”. 1-4 cu Dinamo Zagreb e genul de scor care nu mai lasă loc de scuze, doar de constatări.

Siyabonga Ngezana, personajul negativ al serii, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Iar cea mai simplă constatare e că fundașul sud-african Siyabonga Ngezana a fost, din nou, personajul negativ al serii. Trei gafe mari la patru goluri încasate de Târnovanu. Trei momente în care apărătorul care anul trecut părea stâlp de beton a arătat, în schimb, ca o ușă prost prinsă în balamale: se deschide exact când nu trebuie.

, într-o contradicție totală cu versiunea 2023-2024, când el, Dawa sau Mihai Popescu țineau spatele echipei ca un zid. Atunci, atacanții aveau confort. Puteau să greșească, să rateze, să se joace cu nervii tribunei, fiindcă știau că în spate e ordine. Azi, în spate e panică.

Ce se întâmplă, de fapt, cu Ngezana

Ce s-a întâmplat? Nimeni nu cade într-o vară dintr-o dată, fără explicații. Iar la Ngezana, prăbușirea sportivă pare . Festivaluri nocturne rămase nepedepsite, episoade în care n-a vrut să meargă cu echipa la un meci, tot felul de semnale că mintea lui e în altă parte decât în zona care contează: la duel, la poziționare, la concentrare.

Când un fundaș începe să trăiască mai mult în afara terenului decât pe el, nu mai ai fundaș. Ai un decor. Într-un sezon în care FCSB avea nevoie de oameni care să nu clipească în meciurile mari, Ngezana a clipit exact când trebuia să țină ochii larg deschiși.

Transformarea incredibilă a lui Siyabonga Ngezana

A devenit simbolul fragilității, al gafei inevitabile, al momentului în care adversarul nu trebuie să construiască: doar să aștepte. Iar asta e moarte lentă pentru o echipă cu pretenții europene.

La Zagreb, Ngezana n-a fost doar slab. A fost decisiv — pentru ei. Și poate că aici e problema reală: nu că greșește, ci că greșelile lui au devenit predictibile. Iar când răul devine obișnuință, nu mai e accident. E statut.