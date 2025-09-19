Sport

Andrei Vochin a observat detaliul care a făcut diferența în Botoșani – FCSB 3-1: „Când gesturile devin tabele de marcaj”

Andrei Vochin a observat în FANATIK ce a pierdut FCSB față de sezoanele trecute. Analistul a disecat momentul în care Daniel Bîrligea a marcat pentru 1-0
Andrei Vochin
19.09.2025 | 23:44
Andrei Vochin a observat detaliul care a facut diferenta in Botosani FCSB 31 Cand gesturile devin tabele de marcaj
opiniile fanatik
Andrei Vochin, analiză după FC Botoșani - FCSB 3-1 Foto: Sport Pictures

Sunt momente în fotbal când scorul contează mai puțin decât gesturile. Când bucuria – sau absența ei – vorbește mai mult decât o conferință de presă. Și când o banderolă lăsată pe brațul altcuiva e mai grea decât un fault în careu.

FCSB e, în continuare, campioana României. Dar, și dacă n-ai ști clasamentul, ci doar ai urmări ultimele meciuri, ai vedea o echipă în derivă, nu în vârf. După 10 etape de campionat, are o singură victorie, 7 puncte din 30 posibile și ocupă un loc rușinos în coada clasamentului. Nu scorurile o trădează cel mai tare, ci starea de spirit. O echipă fără reacție, fără bucurie. Un club în care gesturile spun tot.

Edjouma și bucuria tăcută

Acum o săptămână, la Miercurea Ciuc, Edjouma deschidea scorul pentru FCSB. A părut un gol important, menit să scoată echipa din marasm. Dar reacția lui a fost dezarmant de neutră: niciun zâmbet, nicio tresărire, nicio fugă spre colegi. Niciun semn că reușise să deblocheze tabela.

Un fotbalist profesionist care își face treaba, dar fără emoție. Pentru cei care nu-l cunosc, pare o reținere de bun-simț. Pentru cei care știu contextul — întoarcerea sa într-un club care, în debutul sezonului dorea să se descotorosească de el, tratându-l ca pe o piesă de schimb – tăcerea lui Edjouma e o replică. Un fel de „v-am dat ce voiați, dar nu mai simt nimic”.

Meciul s-a terminat 1-1. Încă un egal smuls de adversari în final. Încă un meci în care FCSB n-a știut să închidă meciul.

Bîrligea, copia în oglindă

Aseară, Bîrligea – atacantul central care a început ca extremă dreaptă într-o a-nu-știu-câta experiență în contra fotbalului – a deschis scorul pentru FCSB în meciul cu FC Botoșani. Dar bucuria lui a fost la fel de absentă. Un gol care, într-un context normal, ar fi trebuit să declanșeze descătușarea. În schimb, tăcere.

O reținere care nu pare din respect pentru adversar, ci dintr-un gol interior. Din hăul născut din nevoia de acceptare a noii poziții în teren. Noroc că după un sfert de oră a revenit în vârf. A marcat, dar nu s-a bucurat. De parcă Bîrligea a înțeles repede că la FCSB nu se mai construiește ceva, ci se stinge ceva.

Finalul? 1-3, iar campioana a plecat învinsă și fără reacție.

Olaru și simbolul refuzului

Cel mai puternic gest a venit, însă, fără minge, fără gol, fără sprint. A venit în pauza meciului cu Botoșani, când Darius Olaru – liderul de facto al FCSB-ului în ultimele sezoane, omul care purta banderola fără să o ceară – a refuzat să o mai ia.

A lăsat-o pe brațul lui Florin Tănase, revenit recent, și care pare să fi preluat prerogativele de lider. Olaru a transmis un mesaj clar, fără să rostească un cuvânt. A refuzat să mai fie simbolul unei echipe care nu mai are direcție.

Într-o echipă sănătoasă, un astfel de gest naște întrebări, discuții, reechilibrare. La FCSB, pare doar încă o tăcere adăugată pe lista celor care evită responsabilitatea.

Când gesturile spun tot

FCSB e, momentan, campioana en-titre. Dar comportamentul jucătorilor arată altceva: un grup care nu mai crede, nu mai comunică, nu mai respiră ca o echipă. Golurile vin rar, victoriile și mai rar, iar reacțiile – atunci când apar — sunt negative. Se simte lipsa de atașament, de responsabilitate, de încredere.

Într-un vestiar sănătos, astfel de momente se gestionează intern. Într-unul tensionat, devin tăceri, distanțe și abandonuri mascate. Fracturi deschise.

Fotbalul mare se joacă în detalii. Iar acum, la FCSB, detaliile nu mai sunt tehnico-tactice. Sunt de comportament. Iar când campioana nu se mai bucură, și nu mai bate pe nimeni, întrebarea nu mai e „ce-i cu jocul?”. Întrebarea e „ce-i cu echipa?”.

Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
