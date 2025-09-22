Andrei Vochin, analiză dură după marele eveniment de la Paris: „Balonul de Aur pe care nu l-am avut niciodată”

. Încă o seară în care România a privit din fața televizorului, nu de pe scenă. Un ritual care ne e deja familiar. De 22 de ani nu mai avem nici măcar un nume românesc trecut în lista scurtă a nominalizaților. Ultimul a fost Adrian Mutu, în 2003. O altă eră.

De 22 de ani, fotbalul românesc nu mai poate produce nici măcar un nume pe o listă de o sută de jucători de mare valoare. Veste proastă care explică de ce nu mai avem decât un jucător-doi prin Liga Campionilor și nicio echipă, de ce abia numărăm pe degetele mâinii fotbaliștii legitimați în Top 5 campionate europene.

De 22 de ani nu mai contăm în lumea mare a fotbalului. Acolo unde am fost, dar, ca să respectăm tot adevărul istoric, nici atunci, pe vremuri, n-am putut să ne ridicăm, la nivel individual, măcar pe aceeași treaptă cu vecinii noștri.

Ne place sau nu, recunoaștem sau nu, țările din același fost bloc estic își numără câștigătorii: Ucraina cu Shevchenko, cu Blohin sau Belanov, Croația cu Modric, Cehia cu Nedved și Masopoust, Bulgaria cu Stoichkov, Rusia cu Yashin, Ungaria cu Florian Albert. Noi, românii? Nimic.

Când rămâi fără prezent, te întorci inevitabil spre trecut. Balonul de Aur ne poate ajută și să răspundem la întrebarea care ne frământă intern. Am avut jucători fabuloși în istorie, dar care a fost cel mai mare din toate timpurile:

Doar 12 nominalizați în 69 de ani

Poate că răspunsul e mai simplu decât vrem să-l acceptăm. Dacă ne uităm strict la prezențele în cursa pentru Balonul de Aur – acel indicator rece, dar precis al valorii internaționale – România a dat, în total, doar 12 jucători nominalizați. Un număr dureros de mic pentru o țară care se consideră pasionată de fotbal.

Cel mai des menționat a fost Gheorghe Hagi, cu 5 prezențe în clasamentul final și cea mai înaltă poziție all-time, locul 4 în 1994, în urma lui Stoichikov, Baggio și Maldini . Urmează Dudu Georgescu cu 3 nominalizări. Restul? Câte o apariție, în ani rătăciți: Dinu, Dumitrache, Marcel Răducanu, Mutu, Belodedici, Duckadam, Lung, Cămătaru, Ștefănescu.

Rapid a dat primul român nominalizat la Balonul de Aur: fundașul Dumitru Macri în 1961

În mod ironic, numele cel mai des vehiculate în dezbaterea „celui mai mare român din fotbal” – Dobrin și Balaci – nu apar deloc în aceste statistici. Niciodată nominalizați. Nici măcar o mențiune. Asta nu le anulează talentul. Doar le așază cariera într-un context global, mai puțin mitologic.

Mitul, realitatea și locul în istorie

E tentant să construim mituri în jurul a ceea ce „ar fi putut fi”. Dobrin, refuzat de comuniști să plece la Real Madrid, Balaci, blocat de accidentări la numai 26 de ani. Povești care dor, pentru că știm că ar fi fost altceva într-un alt timp. Dar Balonul de Aur nu premiază ce-ai fi putut fi. Premiază ce-ai fost. Și aici diferențele devin clare.

Dobrin, Balaci Hagi. Care a fost cel mai mare? Balonul de Aur ne dă un răspuns argumentat. Din cei 12 români care au fost vreodată băgați în seamă la Balonul de Aur, el a fost cel mai des acolo. Nu e o opinie. E o cifră.

La fel cum nu e opinie nici faptul că din 2003 încoace, nimeni din România n-a mai convins Europa că merită măcar trecut pe listă. Asta ar trebui să ne dea de gândit mai mult decât orice polemică despre „Rege”, „Marele Blond” sau „Prințul din Trivale”.

Balonul de Aur, oglinda noastră spartă

Concluzia ne e amară. Balonul de Aur n-a fost niciodată românesc. Nu din lipsă de talent, ci din lipsă de context: de performanțe internaționale constante, de echipe care să susțină individualitatea, de continuitate în carieră. Realitatea e că am avut sclipiri, nu constelații.

Dobrin, Balaci, Hagi – fiecare a fost, în felul său, o stea. Dar când pui totul cap la cap, când scoți miturile și păstrezi doar faptele, devine limpede de ce numele României a rămas mereu în subsolul altora.

Și, mai ales, de ce nu mai apare deloc.