Andrei Vochin, analiză la sânge a Universității Craiova. „Pierde timp la fiecare meci. Nu are agresivitate!”. Ce crede Pușcaș despre „băgăciosul” Mihai Rotaru

În platoul emisiunii , invitații lui Horia Ivanovici au făcut o analiză la sânge a Universității Craiova. Andrei Vochin și Marcel Pușcaș au dialogat cel mai mult cu privire la formația oltenească.

Andrei Vochin: „În fiecare meci, Craiova pierde timp”

, Andrei Vochin nu s-a abținut și a pus punctul de „i”. Analistul sportiv a declarat cu tărie că Universitatea pierde foarte mult timp pe teren și că nu arată agresivitate.

„Mie mi se pare că în fiecare meci, Craiova pierde timp. Nu există meci în care Craiova să facă ambele reprize bune. Mi se pare că modul în care încearcă să joace Universitatea Craiova în momentul ăsta, e unul la o viteză care nu-i permite să dezvolte jocul ofensiv în nicio formă și o viteză care îi permite adversarului să o pună în dificultate pe fază defensivă.

Craiova nu are în momentul ăsta agresivitatea pozitivă pe care am văzut-o la Rapid aseară, pe care am văzut-o la FCSB de nenumărate ori în campionatul ăsta. La Dinamo, la Dinamo e principala calitate asta. Nu, nu a dobândit această agresivitate. Degeaba plimbi mingea de colo colo”, a spus consilierul FRF la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Marcel Pușcaș: „Craiova este mai vulnerabilă decât U Cluj”

Imediat, Marcel Pușcaș a intervenit în analiza lui Vochin: „Și e dependentă de Mitriță (n.r. Universistatea Craiova). Dacă l-ai scos pe Mitriță din angrenaj, e o echipă…. Plus că la Craiova pot apărea oricând intervenții de nu știu ce natură. Știi la ce mă refer. La U Cluj e mai liniște.

Acolo este un singur decident, Neluțu Sabău. (n.r. n-are nicio treabă Rotaru să se bage peste Costel Gâlcă) Se poate băga cu jucătorii, 3-4 jucători care pot fi sunați seara, dau un exemplu. ‘Ce mai faci, ce zici de antrenamentul de azi, cum te simți?’. Pot fi sugestiile la antrenor. La nenea Costel, la Gâlcă. Deci, din punctul ăsta de vedere, Craiova este mai vulnerabilă decât U Cluj.

Nu știu, simt. Intervențiile în cadrul procesului de antrenament, de pregătire și așa mai departe la Craiova sunt mai vulnerabile decât cu U Cluj. (n.r Rotaru e mai agresiv în zona asta?) E mai băgăcios decât Emil Boc”, a declarat Marcel Pușcaș la emisiune.

Universitatea Craiova se află pe poziția 2 în clasamentul Superligii României. La 5 lungimi față de U Cluj, liderul campionatului, Craiova a înregistrat doar un egal pe teren propriu, contra lui FC Botoșani.

Trupa antrenată de Costel Gâlcă a pierdut doar de două ori în actuala ediție de campionat. În partidele cu Poli Iași și cu Dinamo, oltenii nu au plecat cu niciun punct de pe stadion. Ambele dueluri au avut loc înafara Craiovei.

ADEVĂRUL despre SITUAȚIA de la Universitatea Craiova! DEZBATERE ÎNCINSĂ | COMPARAȚIA cu U Cluj