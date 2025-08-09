Andrei Vochin analizează situația de la Rapid: „Profesionalismul în fotbal: între libertate personală și responsabilitate colectivă”

Recentele evenimente din jurul , surprinși la festivalul „Beach, Please!” în timpul zilelor libere, au readus în discuție o temă veche, dar mereu actuală: cum ar trebui să se comporte un fotbalist profesionist, în special în afara terenului?

Andrei Vochin, analiză despre prezența rapidiștilor Andrei Borza și Dina Grameni la un festival muzical în timpul liber

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a reacționat ferm: „Zilele libere sunt pentru odihnă, nu pentru festivaluri.” Asta după ce, imediat după ce a aflat din social-media că băieții lui au ales să-și vadă de tinerețea lor în timpul liber la primul meci în campionat.

De cealaltă parte, jucătorii și impresarul Ioan Becali susțin că un fotbalist are dreptul să-și petreacă timpul liber cum dorește, câtă vreme nu există niciun înscris semnat care să-i îngrădească acest drept. Discuția nu este nouă, însă ea capătă nuanțe importante într-un context în care fotbalul modern cere tot mai mult profesionalism, disciplină și performanță.

Andrei Vochin: „Zile libere, nu zile fără responsabilitate”

Un fotbalist profesionist nu este un angajat obișnuit. Chiar și în afara orelor de antrenament, el rămâne imaginea clubului, a unui brand și, cel mai important, a unui exemplu pentru tineri. Corpul său este un „instrument de lucru” ce trebuie menținut în formă optimă în permanență. Oboseala acumulată într-un weekend petrecut la un festival poate părea un detaliu nesemnificativ, dar la nivel de performanță sportivă, fiecare procent de energie contează.

Mai mult, nu vorbim doar despre impactul fizic, ci și despre cel psihologic și disciplinar. Ieșirea dintr-un cantonament pentru a merge la o discotecă, cum a făcut Andrei Borza la Iași acum un an, nu este doar o alegere neinspirată, ci o încălcare a regulilor de grup, care poate afecta coeziunea echipei. Oricât de talentat ar fi un jucător, fără disciplină și respect pentru regulile comune, riscă să devină o vulnerabilitate în loc de un atu.

Sfat pentru Andrei Borza și Dina Grameni: „Libertatea nu înseamnă lipsa limitelor”

Este adevărat că jucătorii sunt oameni, nu roboți. Au dreptul la relaxare, distracție și viață personală. Însă libertatea reală vine la pachet cu asumarea consecințelor. Un fotbalist profesionist care alege să se distreze în timpul unui cantonament sau înaintea unui meci important, își asumă riscul de a fi tras la răspundere de staff, colegi și suporteri.

De asemenea, nu putem ignora dimensiunea socială. Un jucător tânăr, aflat în formare, este adesea model pentru sute sau mii de copii care visează la o carieră în fotbal. Ce exemplu oferă atunci când valorizează distracția mai mult decât munca și disciplina?

Rolul clubului și al impresarilor

În toată această discuție, nu doar jucătorii poartă responsabilitate. Cluburile au datoria să educe, nu doar să sancționeze. Un cod de conduită clar, ateliere de dezvoltare personală și dialog constant pot preveni multe dintre aceste situații. De asemenea, impresarii nu ar trebui să încurajeze comportamentele riscante în numele „libertății personale”, ci să devină parteneri reali în dezvoltarea profesională a sportivilor. Alfel vor mai ”împecheta” doi-trei fotbaliști, pînă când se vor prinde cumpărătorii. După care iar vor face o pauză de comsion de ani buni.

Concluzie: E vremea maturizării

Fotbalul românesc are nevoie de o schimbare de paradigmă. Nu doar în joc, ci și în mentalitate. Profesionalismul nu înseamnă doar să alergi bine 90 de minute, ci să îți respecți statutul 24 de ore din 24. Zilele libere nu sunt „libere” de responsabilitate, ci o ocazie de a arăta maturitate, echilibru și devotament față de carieră.

Un fotbalist profesionist ar trebui să fie conștient că, odată cu gloria, vine și o doză inevitabilă de sacrificiu. Iar adevărații campioni nu se formează doar pe teren, ci și în alegerile pe care le fac în afara lui.