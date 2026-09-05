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Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a mărturisit că nu este impresionat de transferurile făcute de FCSB. El a explicat de ce nu crede că ”roș-albaștrii” vor putea să crească în plan european.

Transferurile făcute de FCSB nu-l dau pe spate pe Andrei Vochin

Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu a amintit faptul că au făcut parte din echipa celor de la CFR Cluj în înfrângerile rușinoase cu Hacken și Tromso și atunci nu pot fi soluții viabile decât pe plan intern.

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”E posibil să arate puțin mai bine, dar reperul meu rămâne campionatul României. FCSB dă două din cele trei lovituri, așa cum le-a numit patronul Gigi Becali, cu jucători din campionatul României, un campionat care de la an la an propune echipe de cupe europene care vedem că fac față cu greu în Europa.

Deci, dacă cele două transferuri sunt făcute pentru situația din campionatul intern, da, pot fi un ajutor pentru ca FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon. Sigur că FCSB nu mai e în cupele europene, evident, dar această gâlceavă care se produce la noi timp de un an se manifestă la nivel european timp de o lună apoi.

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De aceea ar fi bine ca lucrurile să se întâmple la nivel competitiv în campionatul României, dar un nivel crescut care să le permită echipelor care ne reprezintă în cupele europene să facă ceva în lunile iulie și august. Adică să ajungem cu cât mai multe dintre ele în septembrie.

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Deocamdată nu e cazul. Singura echipă care a izbutit lucrul ăsta din România este Universitatea Craiova și aceea în a treia competiție europeană. Asta ca să ne dăm seama de locul unde suntem în momentul ăsta”, a declarat Vochin, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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CFR Cluj, tun financiar cu Korenica

Oficialul FRF consideră că CFR Cluj a făcut o afacere important cu Meriton Korenica, al cărui contract se încheia la finalul actualului sezon, însă este de părere că este o pierdere pentru formația lui Marius Șumudică din punct de vedere sportiv.

”Ei bine, Gigi Becali dă două lovituri, între ghilimele, cum le numește, două bombe, din acest campionat al României. Doi jucători care au fost pe teren și când CFR a luat șapte în sezonul trecut de cupe europene de la Hacken și au mai luat și cinci de la Tromso. Deci cam ăsta e nivelul bombelor anunțate de Gigi Becali.

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Sigur că sună frumos să iei jucători de la CFR Cluj sau foști la CFR Cluj. Unul dintre ei liber, Muhar, pentru că CFR n-a mai putut să-l plătească. Celălalt, Korenica, este un jucător care se apropie de 30 de ani și Gigi Becali a profitat de faptul că urma să intre în ultimele șase luni și putea să semneze cu oricine.

Deci, din punct de vedere financiar CFR Cluj face o afacere, pentru că mi-era greu să cred că CFR poate convinge jucători în momentul ăsta să semneze prelungiri de contracte. E o afacere importantă. Din ce înțeleg, sunt 750.000 care intră în conturile celor de la CFR Cluj.

Korenica putea fi pierdut, dar din punct de vedere sportiv, pentru nivelul la care se află CFR Cluj în momentul ăsta, este o pierdere. Au câștigat financiar, dar au pierdut un jucător bun, unul dintre puținii jucători care aveau și valoare și experiență. Asta raportat la valoarea CFR-ului.

FCSB dă 750.000 pe un jucător de 30 de ani. E clar că în proporție de 95% acesta nu mai poate fi transferat mai departe pe o sumă importantă. Sunt bani investiți pentru ca el să fie folosit la FCSB”, a spus el.

Care e marea problemă cu Drăguș

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, cum vede mutările făcute de FCSB, fostul atacant Sabin Ilie , deoarece acesta nu a mai jucat de mult într-un meci oficial.

”Două dintre mutări sunt foarte bune acum. Rele tot acum, pentru că eu am mai spus că trebuia să facă mutări și să aducă jucători înainte să înceapă pregătirea. E bine că i-ai adus pe cei doi care nu sunt străini de campionatul românesc, au jucat, dar la fel au nevoie de timp. Mă bucur că sunt pregătiți bine fizic.

În schimb, la Drăguș nu știu ce să zic. Denis Drăguș n-a jucat de foarte mult timp, chiar dacă se antrenează el foarte bine. E o problemă. Nu poți să dai două milioane, trei milioane pe un jucător și să nu fi jucat de nouă luni de zile sau un an. Uite, la Dan Petrescu cam greu lucrul ăsta îl vezi. El voia jucători care joacă”, a afirmat Sabin Ilie.