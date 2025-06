Andrei Vochin, asemănări și deosebiri între Borza și Kerkez, jucătorul maghiar transferat de Liverpool: „Lungul drum de la 2 la 45 de milioane de euro”

Ce ar trebui să înțeleagă Andrei Borza din ascensiunea lui Milos Kerkez, fundașul stânga maghiar pentru care Liverpool a scos din buzunar 47 de milioane de euro.

Lungul drum de la 2 la 45 de milioane de euro

Într-un fotbal european tot mai competitiv, ascensiunea tânărului fundaș maghiar Milos Kerkez nu este doar o poveste de succes personală, ci și o lecție valoroasă pentru orice fotbalist tânăr din Estul Europei. , considerat una dintre cele mai promițătoare speranțe ale fotbalului românesc pe postul de fundaș stânga.

Născut pe 7 noiembrie 2003, Kerkez este protagonistul unui transfer răsunător la Liverpool, după ce a impresionat prin prestațiile sale constante la AZ Alkmaar și apoi la Bournemouth în Premier League. Ce l-a adus aici? Nu doar talentul, ci și un set clar de factori: alegerea inteligentă a cluburilor pentru dezvoltare, mentalitatea profesionistă și dorința continuă de a progresa.

45 de milioane de euro este valoarea lui Kerkez, potrivit Transfermarkt.com

Cu doar doi ani mai mic, Andrei Borza are multe puncte comune cu Kerkez: vârstă apropiată, profil ofensiv, potențial imens. Dar diferența o fac contextul și modul în care fiecare își gestionează cariera. În timp ce Kerkez a părăsit Ungaria la o vârstă fragedă pentru a se forma în academiile din Italia și Olanda, Borza rămâne angrenat într-un campionat intern care nu oferă același ritm și expunere internațională.

15 milioane de euro era valoarea estimată a lui Kerkez la vârsta pe care o are azi Borza

2 milioane de euro e valoarea lui Andrei Borza estimată azi de Transfermarkt.com

Ce ar trebui să înțeleagă Borza din exemplul lui Kerkez?

Curajul de a pleca devreme – Kerkez a înțeles rapid că dezvoltarea vine din confruntarea cu fotbalul occidental. România a pierdut generații întregi de jucători talentați care au rămas prea mult în confortul Ligii 1. Pentru Borza, o plecare într-un campionat care mizează pe tineri poate fi esențială.

Consistența și disciplina – Kerkez nu s-a remarcat doar prin sclipiri de moment, ci prin evoluții mature, meci de meci. Dacă Borza își dorește un traseu similar, trebuie să elimine oscilațiile de formă și să se impună ca lider pe teren.

Mentalitatea de profesionist – Fundașul maghiar a demonstrat o maturitate remarcabilă în interviuri, în joc și în atitudinea față de antrenamente. În România, tinerii jucători cad ușor în capcana faimei premature. care să-l țină ancorat în realitate, nu unul care să-l trimită pe furiș în cluburi de noapte în zilele în care echipa e în regim de competiție sau de cantonament.

Expunerea internațională – Prezența constantă la naționala Ungariei și participarea în cupele europene au accelerat ascensiunea lui Kerkez. Borza trebuie să forțeze, prin evoluții solide, includerea în circuitul echipei naționale mari și să-și caute echipe care joacă în Europa. Căci, până una alta, Nicușor Bancu nu are rival pe post nici la 33 de ani.

Caracterizare comparativă: Kerkez vs. Borza

1. Tehnic: Kerkez excelează în duelurile unu contra unu, cu un control al balonului curat și o capacitate de pătrundere verticală remarcabilă. Își folosește bine ambele picioare, deși este de bază stângaci, și livrează centrări tăioase cu viteză și precizie. În comparație, Borza are un control orientat decent și o tehnică bună în regim de viteză, dar pare mai eficient în zonele statice decât în situații de pressing susținut.

2. Tactic: Kerkez are o înțelegere superioară a momentului potrivit pentru a urca și a se replia. Este disciplinat defensiv, poziționat corect în tranziție negativă și știe când să se retragă sau să facă pressing agresiv. Borza, deși proactiv ofensiv, mai are de lucrat la poziționare în apărare și suferă uneori în fața adversarilor care atacă pe viteză.

3. Fizic: Kerkez este puternic, exploziv și rezistent. Combinația dintre viteză și forță îl face greu de depășit în dueluri și capabil să are banda stângă în mod repetat pe parcursul celor 90 de minute. Borza are o constituție atletică bună, dar mai fragilă fizic, și nu are încă același nivel de intensitate susținut la sprinturi lungi. Kerkez are o medie de peste 500 de metri de sprint la peste 25 km/h într-un meci, în vreme ce Borza abia depășește 100

Semnal de alarmă pentru unii tineri apăruți în fotbalul românesc

4. Mental: Poate cel mai mare atu al lui Kerkez este mentalitatea. Nu se teme de adversari, nu dispare în momentele grele și joacă cu încredere indiferent de numele echipei adverse. Este ambițios, dar calculat. Borza, în schimb, arată uneori lipsă de concentrare și oscilează în încrederea de sine, mai ales când trece printr-o perioadă slabă sau când comite o greșeală.

În concluzie, Milos Kerkez nu este doar un exemplu pentru Ungaria, ci și un semnal de alarmă pentru unii tineri apăruți în fotbalul românesc. Andrei Borza are șansa de a deveni un fundaș de top, dar pentru asta trebuie să înțeleagă că talentul nu este suficient. Doar o creștere susținută a volumului de muncă, o strategie clară de carieră, o mentalitate corectă și decizii îndrăznețe pot transforma un potențial într-o certitudine.