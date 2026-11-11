Andrei Vochin avertizează: „Fotbalul românesc pierde copii acasă. Viitorul naționalei trebuie căutat și cultivat și în Diaspora!”

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BREAKINGNEWS!!! România a înregistrat în 2025 numai 145.700 de nașteri, cel mai mic număr din 1930 încoace, potrivit datelor INS. În 1990 se nășteau peste 314.000 de copii, iar în 1967, anul exploziei demografice provocate de Decretul 770, aproximativ 526.000. Andrei Vochin vede în aceste cifre nu doar drama unei țări care îmbătrânește, ci și o amenințare directă pentru viitorul fotbalului românesc. Pentru că, înainte să avem fotbaliști, trebuie să avem copii. Iar când baza de selecție se îngustează atât de dramatic, nu mai putem căuta viitorii internaționali exclusiv între granițele țării.

Andrei Vochin crede că viitorul naționalei României trebuie căutat și în Diaspora: „Din 526.000 de nou-născuți am ajuns la 145.700”

Diferența dintre 1967 și 2025 este de peste 380.000 de copii anual. Față de 1990, numărul nașterilor s-a redus cu mai mult de jumătate. Sigur, explozia din 1967 a avut la origine o politică represivă și nu poate fi prezentată drept un model. Dar dimensiunea declinului actual rămâne incontestabilă.

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Pentru fotbal, consecința este simplă. Mai puțini copii înseamnă mai puțini potențiali jucători, mai puțină concurență și o probabilitate mai mică de a descoperi talente excepționale. Oricât am îmbunătăți pregătirea, matematica nu poate fi ignorată. Nu e întâmplare că performanța noastră cea mai mare la nivel de echipă națională, locurile 5-8 la Mondialul din SUA 1994, a fost creată de o mare masă de jucători născuți în perioada 1967-1970, cea cu cea mai mare natalitate din istoria României : Stelea, Prunea, Dan Petrescu, Gică Popescu, Selymes, Lupescu, Dorinel Munteanu, Ilie Dumitrescu, Panduru, Răducioiu, Vlădoiu, dintre cei care au intrat pe teren, la care putem adăuga și Neluțu Sabău, accidentat la momentul 1994, dar prezent în calificări. 11 din 18, adică peste 60%!!!

Copiii României nu se mai nasc doar în România

În 2025, peste 11.500 de nașteri din diaspora au fost înregistrate oficial în evidențele românești. Numărul real al copiilor născuți în străinătate cu cel puțin un părinte român este însă, foarte probabil, mult mai mare. Unii părinți amână transcrierea certificatelor de naștere. Alții folosesc documentele țării în care trăiesc.

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Există și situații familiale sau administrative care complică înregistrarea. Asta înseamnă că o parte dintre copiii cu origini românești nu apar în statisticile noastre. Dar există, cresc, merg la școală și, unii dintre ei, joacă fotbal. Pentru fotbalul românesc, aceștia nu trebuie să rămână invizibili.

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În cele mai puternice campionate europene cresc și copiii noștri

Marile comunități românești din diaspora se află inclusiv în Italia, Spania, Germania, Anglia și Franța. Exact țările care găzduiesc cele cinci campionate de referință ale Europei. Copiii care intră în academiile de acolo beneficiază de infrastructură, metodologii, competiție și o cultură a performanței pe care fotbalul românesc încă încearcă să le dezvolte la scară largă. Este o oportunitate extraordinară. România poate avea acces la fotbaliști formați în unele dintre cele mai bune sisteme ale continentului, fără să fi suportat direct costurile întregii lor pregătiri. Dar oportunitatea există numai dacă știm să-i descoperim la timp.

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Scoutingul trebuie să vadă dincolo de nume și pașaport

Un copil poate avea mamă româncă și tată spaniol, italian sau african. Poate purta un nume fără nicio rezonanță românească. . Poate să nu aibă pașaport românesc, iar originea sa să nu fie vizibilă în bazele de date ale cluburilor. În plus, informațiile despre minori sunt, pe bună dreptate, protejate.

Identificarea lor cere relații cu academiile, colaborare cu familiile și o rețea de observatori stabiliți de mult timp în zonele respective care înțelege atât fotbalul, cât și particularitățile comunităților românești. FRF a făcut pași mari în ultimul deceniu în această direcție. Dar ceea ce până ieri reprezenta un avantaj competitiv trebuie să devină astăzi o prioritate strategică.

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Să-i găsești este greu. Să-i convingi este și mai greu

Adevărata provocare începe când un copil cu origini românești ajunge suficient de bun pentru a intra și în atenția federației țării în care s-a născut. Ce îi putem oferi noi în plus? Pentru unii, România înseamnă vacanțele petrecute la bunici. Pentru alții, o limbă vorbită doar acasă. Iar pentru câțiva, poate nici atât.

Nu-i putem convinge numai cu promisiunea unei convocări. Trebuie să construim o relație: să-i invităm în țară, să le prezentăm istoria și cultura noastră, să le oferim experiențe frumoase alături de colegi și să-i facem să se simtă parte dintr-o comunitate. Apartenența nu se obține printr-un formular de eligibilitate FIFA. Se construiește în timp.

Viitorul naționalei se câștigă și în afara terenului

Criza natalității ne obligă să regândim geografia selecției. România fotbalistică nu se mai termină la granița României. Ea continuă în academiile din Madrid, Milano, Londra, München sau Paris, acolo unde cresc copii care ar putea îmbrăca într-o zi tricoul naționalei. Trebuie să accelerăm identificarea lor, dar mai ales apropierea lor de România.

Cu oameni, cu răbdare, cu programe coerente și cu o relație construită înainte ca marile federații să le bată la ușă. Nu este suficient să le demonstrăm că au dreptul să joace pentru România. Marea noastră victorie va fi atunci când, având de ales între două țări, . Nu din obligație, nu din calcul, ci din toată inima.