Andrei Vochin, concluzie după FCSB – Rapid 0-0: “A ieșit cum a vrut Rapidul”

A fost o după-amiază a marilor confruntări terminate indecis. La englezi am avut un Arsenal – Liverpool 2-2, electric, la italieni am savurat un spumos Inter – Juventus 4-4. Seara . Peste tot am trait în tensiune și cu pasiune dinaintea primului fluier până după final. Stadioane moderne, tribune populate, lume împărțită între combatante. Ce n-am avut noi de n-au fost goluri față de ceilalți? Notați: Saka, Van Dijk, Salah, Myhtarian, Vlahovic, etc. Asta la ei. La noi a mai și lipsit Bîrligea.

Andrei Vochin, îndemn pentru fani după FCSB – Rapid 0-0: “Să ne bucurăm de ce avem”

Trebuie să fim conștienți de diferențele de valoare dintre eroii principali ai derbyurilor de duminică seara pentru a ne putea bucura de ceea ce am ajuns să avem. Suntem la acest nivel al fotbalului la care trebuie să reflectăm și în baza căruia să raționăm. Avem stadioane, avem suporteri, avem arbitri de mare nivel international, avem un campionat strâns, cu multe echipe într-un număr puțin de puncte. Asta înseamnă încrîncenare, dispute sportive, nerv și o impredictibilitate a rezultatului final pe care cred că n-o putem întâlni atât de des nicăieri în lume. Numai parior să nu fii în această SuperLigă.

Favoriți pe hârtie, nu și pe tabelă

FCSB pleca favorită ca urmare a valorii lotului. Nu cred ei, cei din Berceni, în valoarea comparativă a transfermarktului, dar ea indică o anumită realitate. Roș-albaștrii au arătat și pe teren că au în componență jucători mai valoroși la această oră, au avut inițiativa pe tot parcursul meciului, au punctat la capitolul statistic și la posesie (64%-36%), și la șuturi la poartă (22-9), și la cornere (7-4). Doar că la marile ocazii balanța pare să se fi înclinat de partea Rapidului. Njie (min. 15) și Emmers (min. 76) au fost parcă cei mai aproape de gol, gazdele replicând cu situația mare a lui Olaru (min.30). Astfel că, atunci când aduni cu totul, raportul periculozității îți arată că egalul parcă a fost scorul cel mai correct.

1.09 – 0.96 pentru FCSB a fost raportul indicelui xG, cel care calculează totalul pericolului la cele două porți

Rapidul a obținut ce a vrut din acest meci. Modalitatea de abordare a arătat exact ceea ce și-a propus Șumudică de la acest meci. 3-4-3 -ul de etapa treută s-a transformat într-un 5-4-1 defensiv, poziționat jos, în fața careului, cu toți jucătorii sub linia mingii, fără nicio încercare de pressing adevărat în ultima treime. Iar tragerile de timp ale lui Siegrist încă după prima oră de joc pledează și ele pentru același deziderat.

Al doilea punct pentru Elias

Chiar și așa, pentru FCSB e un pas înainte. Iar . Tehnicianul campioanei a obținut aseară al doilea punct într-un duel cu Rapid, după ce în primele 4 meciuri a avut parte numai de bătăi. Când Tîrnovanu l-a blocat pe Njie în situație de 1 la 1 sau când Radunovici a deturnat din fața porții goale șutul lui Emmers probabil că cipriotul a închis ochii și s-a rugat. Părea a fi iar în situația de a pierde un meci pe care-l controla. De data asta n-a mai avut ghinion.

Siegrist omul meciului

Că tot am vorbit de portari, aportul lor a fost unul de remarcat. Târnovanu a avut o situație și jumătate, dar a răspuns prezent, în vreme ce Siegrist ne face să nu ne gândim la Lennon doar ca la noaptea de Halloween. El l-a adus la Rapid, iar Rapidul trebuie să-I fie recunosscător. Aseară, goalkeeperul a avut treabă încă din minutul 2, de la șutul parșiv al lui Miculescu, și a continuat cu alte 4-5 intervenții care au dat încredere echipei lui. Nu văd alt jucător care să fi meritat aseară titlul de om al meciului.

Olaru, o clasă peste toți

FCSB a arătat ca echipă dominatoare și pentru că are în componență un jucător total diferit de ceilalți de pe teren. Darius Olaru a crescut enorm în prestație, încearcă șă se debaraseze de tot șpanul acela care-I complica jocul. S-a maturizat și face eforturi să se lapede și de gesturile acestea care-i atrag cartonașe. Aseară, a arătat încă o data cine e șeful pe teren. Chiar și când l-a certat pe Octavian Popescu că n-a plecat în spațiu pentru a primi o minge. Pentru că avea dreptate. El, arcul, Olaru are nevoie de săgeți ascuțite, nu de oameni care să evite să atace în spatele liniei adverse. Iar dacă nu le va găsi la FCSB are nevoie să plece undeva unde le va avea. Pe aici a arătat cam tot.

Super Kovacs

Derbyul a avut nevoie de un judecător bun și l-a primit în persoana lui Istvan Kovacs. Centralul a făcut o demonstație de arbitraj fără ca asta să însemne că a ieșit în față. Amănuntele că n-a acordat niciun galben în prima repriză și că a terminat meciul cu numai 4 avertismente e o dovadă a unei schimbări în bine a celui mai cotat arbitru român. Ceea ce am văzut marți seară la Real Madrid – Borussia Dortmund am regăsit din partea lui și la acest FCSB – Rapid. Fermitate cu bun simț. Autoritate fără emfază. Judecată dreaptă oferită cu mănuși de catifea. Iar asta este un semn de respect pe care-l așteptam de mult și pe care trebuie să-l aplaudăm.

Egal corect

Una peste alta, acest 0-0 înseamnă un rezultat echitabil pentru derby, un punct pe care Rapidul și l-a dorit enorm, dar pe care FCSB a fost nevoită să-l accepte fără mari regrete. Și unii, și ceilalți pot găsi punctele bune. Au mișcat clasamentul, n-au primit gol în două meciuri consecutive dificile în SuperLiga și n-a lăsat nimeni pe nimeni să se distanțeze în campionat. Rapidul va continua să se laude că n-a mai mâncat bătaie de la roș-albaștri de 2 ani încheiați, iar FCSB-ul va admite că după 4 înfrângeri o remiză este un pas înainte. Până la prima victorie însă, complexul Rapid rămâne.