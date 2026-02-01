Sport

Andrei Vochin, contrariat de forma echipelor de titlu din SuperLiga după Farul – Universitatea Craiova 4-1: „Unde-i adevărul?”

Andrei Vochin caută răspunsuri despre adevărata față a Universității Craiova. Oltenii au început 2026 cu prestații excelente, dar au capotat inexplicabil la Ovidiu, împotriva Farului. Dinamo și Rapid nu au convins nici ele.
Andrei Vochin
01.02.2026 | 20:32
Farul - U Craiova 4-1, meci de coșmar pentru liderul din SuperLiga. Sursă foto: Sportpictures.eu
Liderul Superligii, Universitatea Craiova, pierde la Ovidiu, cu Farul, 1-4, după ce la pauză era condus cu 0-3. Locul 2, Rapid, pierde pe teren propriu fără drept de apel, 0-2, cu Universitatea Cluj. Locul 3, Dinamo, nu poate bate acasă și face 1-1 cu Petrolul, echipă aflată la retrogradare.

Concluziile lui Andrei Vochin după Farul – Universitatea Craiova 4-1 și restul surprizelor din SuperLiga: „Dezechilibrul din spatele ‘echilibrului'”

Campioana en-titre, FCSB, se află încă în zona de play-out, iar câștigătoarea Cupei României în sezonul trecut, CFR, se chinuie, ca și roș-albaștrii, să prindă locul de play-off. Ce spune asta despre campionatul nostru? E atât de puternic ca să permită astfel de situații? Sau pretendendtele noastre la cupele europene ne prevestesc un viitor sezon european de la care să nu prea avem așteptări?

La nivel strict tactic, aceste rezultate spun mai degrabă o poveste despre fragilitate structurală decât despre forță colectivă. Echipele din top nu reușesc să controleze jocurile prin mecanisme clare: pressing coordonat, fază de construcție stabilă, tranziții defensive rapide. Craiova care ia trei goluri într-o repriză nu pierde doar dueluri individuale, ci pierde distanțe între linii.

Și, în plus, crează assisturi geniale pentru adversari. Rapidul care cedează acasă arată o echipă ruptă între compartimente, incapabilă să reacționeze după pierderea mingii. Dinamo domină teritorial, dar fără superioritate pozițională în ultimii 30 de metri. Într-un campionat puternic, surprizele apar din execuții excepționale. În Superligă, apar din erori colective repetate.

Intensitatea – marele minus

Fotbalul modern se joacă pe ritm și pe spațiu. În Superligă, multe meciuri se decid pentru că una dintre echipe crește temporar intensitatea, nu pentru că o menține 90 de minute. Diferența dintre jocul intern și cel european apare exact aici: în Europa, ritmul ridicat e normă, nu moment.

Multe echipe românești construiesc lent, cu multe atingeri, și se apără reactiv, nu proactiv. Când întâlnesc adversari care comprimă spațiile și accelerează jocul, apar problemele reale. Europa nu pedepsește doar greșeala, pedepsește lipsa modelului. Problema nu e doar că pierdem puncte intern. Problema e că nu se vede un model de joc exportabil. Echipele care fac puncte în Europa au identitate clară: știu cum presează, cum ies din presing, cum atacă spațiile. La noi, prea multe depind de formă individuală sau de momente.

Unde e adevărul?

Adevărul e că avem un campionat imprevizibil, dar nu neapărat progresiv. Egalitatea vine din limite similare, nu din creștere colectivă. Putem avea sezoane europene decente punctual, dar pentru consistență avem nevoie de identitate tactică, de ritm și de stabilitate structurală.
Până atunci, Superliga rămâne un campionat care produce surprize. Europa cere însă altceva: concept, intensitate și constanță. Minim 90 de minute per meci!

Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
