Andrei Vochin, contre în direct cu Cristi Balaj pe subiectul Dan Petrescu! “Cât va mai fi protejat?” / “Arbitrul intră cu idei preconcepute”

Dan Petrescu a fost din nou protagonistul unui moment reprobabil în SuperLiga. De această dată, antrenorul lui CFR Cluj cu Unirea Slobozia, scor 3-0, în etapa a 5-a din SuperLiga. Andrei Vochin și Cristi Balaj s-au contrat dur în direct la FANATIK SUPERLIGA pe seama momentului controversat.

Andrei Vochin, iritat de reacțiile nervoase ale lui Dan Petrescu: „Cei de la CFR Cluj trebuie să găsească un antidot”

Dan Petrescu a fost eliminat în finalul primei reprize . Deși echipa sa conducea cu 1-0, „Bursucul” l-a luat la țintă pe „centralul” Andrei Chivulete, care a fost obligat să-i arate două cartonașe galbene lui Dan Petrescu în decurs de doar două minute.

ADVERTISEMENT

„Apropo de Dan Petrescu, pledoaria e de înțeles, am mai spus-o. Cristi Balaj se află într-o situație ingrată pentru că trebuie să facă lucrul ăsta, doar că dacă vorbim de sensibilitatea unui arbitru în sensul ăsta trebuie să o punem întotdeauna în comparație cu agresivitatea unui antrenor.

În numai puțin de 5 etape Dan Petrescu este eliminat de două ori și a treia oară scapă pentru că arbitrul de la acel meci probabil n-a auzit ce a strigat Dan Petrescu. Dacă are dreptate ajungem în situația cu Petrică și Lupu. Eu cred că prima grijă a celor de la CFR este să găsească un antidot pentru stările lui Dan Petrescu. Absolut nu sunt normale, sub nicio formă”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Eu nu înțeleg până în ce moment Dan Petrescu va fi protejat”

Andrei Vochin și-a continuat discursul radical la adresa lui Dan Petrescu. Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu susține că antrenorul român ar fi fost eliminat și în afara României pentru comportamentul său, însă străinii nu înțeleg înjurăturile lui Dan Petrescu.

„Dacă o cameră ar sta lângă el și ar capta tot ce se întâmplă, probabil nu vom mai discuta despre sensibilitatea arbitrilor, ci o să discutăm despre insensibilitatea arbitrilor la niște cuvinte pe care le citim de multe ori pe buze și care nu sunt sancționate în niciun fel.

ADVERTISEMENT

Argumentul lui Dan Petrescu pentru că nu este eliminat în momentul în care evoluează în străinătate sau în meciurile din cupele europene nu stă în picioare pentru că arbitrii respectivi nu înțeleg cuvintele pe care el le folosește frecvent de pe margine.

Dacă le-ar auzi, nu doar că va fi eliminat, ci Dan Petrescu ar sta în tribune foarte multe etape. Asta e șansa lui. Eu nu înțeleg până în ce moment el va fi protejat și nu îi se va spune în față că are o atitudine care face rău sportului în general și fotbalului.

ADVERTISEMENT

Lui nu mai vorbesc. Nu se poate să folosești asemenea cuvinte de fiecare dată și cei care sunt vinovați să fie arbitrii, că sunt sensibili, că n-au văzut nu știu ce fault la jumătatea terenului.

Cristi, tu ești de felicitat că încerci să aperi locul, dar această atitudine nu-i face cinste unui fost mare internațional, unui antrenor cu o grămadă de performanțe în fotbalul nostru și în fotbalul din afară. Nu înțeleg cât va mai dura lucrul ăsta. Cinci etape, de două ori este eliminat, o dată scapă fără eliminare și de vină sunt arbitrii”, a mai spus Andrei Vochin.

Andrei Vochin, contre în direct cu Cristi Balaj pe subiectul Dan Petrescu! “Arbitrul intră cu idei preconcepute”

A urmat un schimb de replici între Andrei Vochin și Cristi Balaj. Președintele celor de la CFR Cluj afirmă că Dan Petrescu are partea lui de vină, însă și arbitrii greșesc pentru că, spune el, intră pe teren cu idei preconcepute.

Cristi Balaj: Ideea este următoarea. Dacă cineva își imaginează că putem să-l transformăm complet pe Dan Petrescu la vârsta lui e greșit.

Andrei Vochin: Nu asta e problema, dar să nu mai împingeți vina către arbitri. Ai fost arbitru, Cristi. Mereu spui: ‘Da, dar să știi că avea dreptate să-l înjure pe ăla de toate alea’.

Cristi Balaj: N-am spus niciodată așa ceva.

Andrei Vochin: Așa reiese. Că ăla e prea sensibil.

Cristi Balaj: Cunosc și am participat la atâtea cursuri și seminare. În momentul în care un arbitru intră cu idei preconcepute este greșit.

Andrei Vochin: De unde sunt ideile preconcepute că la meciul trecut am înțeles că ideea preconcepută a lui Bîrsan a fost că a arbitrat în 11 meciuri pe Universitatea Craiova și a arbitrat-o de 3 ori în 28 de meciuri.

Cristi Balaj: Mie mi-a spus să urmăresc meciurile în care Marcel Bîrsan a arbitrat-o pe Universitatea Craiova.

Andrei Vochin: Cine are idei preconcepute? Arbitrul sau antrenorul?

Cristi Balaj, discurs amplu despre Dan Petrescu: „I-am spus”

A urmat un discurs amplu al lui Cristi Balaj despre Dan Petrescu. Oficialul formației finanțate de Neluțu Varga a recunoscut că a discutat cu antrenorul român despre atitudinile nervoase din timpul meciurilor.

„Noi avem discuții cu Dan Petrescu. Am discutat cu el și i-am spus. În măsura în care a acceptat greșeli în momentul în care nu a fost eliminat, sunt de acord că al doilea cartonaș galben a fost acordat greșit sau s-a exagerat, trebuie să accepte și această decizie.

Atitudinea lui Dan Petrescu din meciul cu Bîrsan la centru din prima repriză versus repriza a doua, când eu m-am dus la pauză să discut cu el, a fost diferită. El a fost cel care și după joc a împins jucătorii dinspre arbitru și a avut grijă ca aceștia să nu mai protesteze.

S-au dat două avertismente și după terminarea jocului. Noi încercăm să facem atât cât putem, dar în măsura în care îi spun și lui Dan Petrescu atunci gând greșește nu mi se pare nimic greșit ca să spun, să transmit că un arbitru care intră cu idei preconcepute față de un jucător sau față de un oficial este total greșit.

O să ajungă să vadă ceea ce a gândit dinaintea meciului. O să ajungă să îi fie deformată realitatea și arbitrul după ce a alergat 11 km într-un meci, după ce are acea stare de concentrare continuă timp de 70-80 de minute, ajunge ca pe final să facă greșeli.

„Îi spun lui Dan Petrescu ceea ce face greșit”

Aceste idei preconcepute nu ajută. Eu tot ce am spus am încercat să transmit anumite informații educative, nu am venit să spun că 100% Dan Petrescu are dreptate.

În măsura în care am discuții cu Dan Petrescu și spun ceea ce face greșit, nu mi se pare corect să vin și să relatez anumite elemente care ar fi în folosul arbitrilor, nedorite nici pentru voi, nici pentru cluburi, nici pentru cei de la comisie. Când o să ne vedem o să îți prezint imagini cu antrenori de la anumite echipe, care au anumite atitudini și nu au fost eliminați.

Care părăsesc suprafața tehnică, care protestează și nu sunt sancționați. Arbitrul a spus că Dan Petrescu nu a înjurat. Noi facem o confuzie. Aș fi dezamăgit să descopăr că un antrenor sau un oficial înjură un arbitru și primește cartonaș galben. Nu există așa ceva”, a fost discursul lui Cristi Balaj.

Andrei Vochin și Cristi Balaj, contre în direct pe seama atitudinii lui Dan Petrescu