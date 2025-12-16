Andrei Vochin, declarația care va enerva Giuleștiul după 0-2 cu Oțelul Galați: ”E un bun refugiu pentru ce se întâmplă acolo”

ADVERTISEMENT

Aflat în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a catalogat ca alibiuri atacurile lansate de cei de la Rapid la adresa arbitrului Cristian Moldoveanu la finalul partidei cu Oțelul Galați, scor 0-2.

Andrei Vochin, reacție fermă după Rapid – Oțelul Galați 0-2

Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu a admis faptul că neexperimentatul arbitru nu a prins cea mai bună zi la întâlnirea din Giulești, însă nici nu crede că erorile acestuia au influențat rezultatul.

”Cred că arbitrajul este un bun alibi pentru ce se întâmplă în acest moment la Rapid. E un bun refugiu pentru a scăpa din situația asta și suporterii au nevoie de așa ceva. În fotbal sunt două elemente care fiind considerate neutre devin cal de bătaie: arbitrajul și presa.

Întotdeauna când vrei să scapi de ceva găsești inamici. Inamici pe care de obicei nu-i apără nimeni. Pentru că nici pe arbitri nu-i apără și nici media. Nu pot să fiu niciodată de acord cu expresia pe care ai folosit-o tu (n.r. – Robert Niță) că ‘a fost trimis să-i facă Rapidului ceva’.

E clar că Moldoveanu nu a prins o zi bună. E un arbitru care își încearcă șansa pe prima scenă. Se va trage linie și în cazul lui și o să vezi mai departe cum apreciază Comisia Centrală aceste arbitraje. Trebuie să fii atent că ei nu anunță suspendările, doar dispare câte unul.

(n.r. – Sunt trei faze discutabile de penalty) Discutabile, dar poți să bagi mâna în foc pentru vreuna 100%? (n.r. – Roșu la ăla de îi rupe piciorul, pot să bag mâna în foc?) Nu sunt convins. Poate să fie fault”, a declarat Andrei Vochin, la .

Vochin, învățăminte pentru jucători și cluburi

Fostul jurnalist consideră că și jucătorii greșesc în raport cu arbitrii și ar trebui să aibă un comportament mult mai abil pentru a-și face viața mai ușoară într-un meci și a dat exemple de la copii și juniori.

”S-a vorbit despre angajarea unui fost arbitru, iar asta mă duce cu gândul la vremurile de acum 10-15 ani. Asta era o practică atunci. Acum CFR Cluj l-a avut pe Balaj acolo și nu mi se pare că a fost ceva extraordinar pentru că nu se mai poate.

Arbitrul nu este un robot și atunci trebuie să știi cum să facă să nu-l enervezi, să-l aduci într-o stare pentru ca la deciziile la limită să acționeze într-un fel. Eu le spun părinților de copii de 10 ani care urmă prin tribună: ‘La nivelul ăsta de vârstă, arbitrul este la fel de începător ca și copilul tău și învață să arbitreze. Nu te mai gândi că el face în mod voit anumite chestii, ci pur și simplu greșește’.

Pe urmă, celor mai mari le spun: ‘Când vă duceți și vorbiți cu arbitrul în teren, dați-i și lui încredere. Când dă prima decizie bună du-te și spune-i bravo’. Sunt niște chestii interumane care te vor ajuta.

Lucrurile astea nu trebuie să le spun eu unui club ca Rapid care își plătește oamenii din interior cu 5-7-10.000 pe lună. Astea trebuie să le știe ei. Modul în care vorbesc jucătorii, căpitanul de echipă e foarte important. Acel căpitan se întâlnește de pe tunel cu arbitrul, se întâlnește tot timpul pe teren”, a spus Andrei Vochin, la FANATIK SUPERLIGA.

Robert Niță l-a distrus pe Cristian Moldoveanu

După ce antrenorul Costel Gâlcă și președintele Victor Angelescu de la partida Rapid – Oțelul 0-2, la FANATIK SUPERLIGA la adresa ”centralului” Cristian Moldoveanu.

”I-am văzut de când au venit. Eu nu am știut că domnul Moldoveanu e arbitru, în primul rând. E exact ca fotbaliștii de la țară când ajung să joace în nocturnă. Vin pe stadion și fac poze, asta a făcut brigada de arbitri. Când au venit la stadion, primul lucru, au început să filmeze, iar după aceea și-au făcut poze. Era apogeul carierei.

Mă, tu, Comisia Centrală a Arbitrilor, e un meci cu două echipe foarte bune, un meci cu implicații, cum îl dai pe băiatul ăsta? Cum dai în presiunea care e pe Giulești un arbitru cvasi-debutant care făcea poze înainte de meci?

Nu vrea nimeni nici pomană, nici avantaje, nici nu se duce nimeni cu jalba în proțap pe la CCA, dar Rapidul nu e cobaiul Superligii României! ‘Hai că încercăm, hai că le dăm șanse, să vedem cum rezistă la presiune’. Puneți-i, mă, în camera barică, dacă vreți să îi vedeți la presiune, nu pe Giulești! Să vină ca pe vremea lui Jean Pădureanu la Bistrița.

Cădeau ăia din picioare, orice duel, fault, fault, fault. Penalty nu vezi, roșu nu vezi, corner nu vezi. Păi, de ce ați mai venit? Ăsta nu și-ar permite în viața lui să facă lucrurile pe care le face dacă nu e trimis și nu se simte protejat”, a afirmat Niță.