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Of, Doamne, câte lucruri mai bune poți face cu 250.000 de euro în fotbalul nostru! Descoperit în urma unei operațiuni de scouting de o complexitate uluitoare: patronul i-a văzut în direct cele două goluri marcate pentru Moldova împotriva Kazahstanului. Primul, recunosc, o bijuterie. Nu contest talentul băiatului, ci reflexul unui club care poate cheltui într-o clipă pe un fotbalist ceea ce ar putea investi, cu efecte mult mai mari, în oamenii care cresc fotbaliști.

Andrei Vochin, opinie dură despre cei 250.000 de euro alocați de FCSB pentru transferul lui Petru Popescu: „Două goluri, un televizor și un sfert de milion”

Din fotbalul nostru au început deja să curgă informațiile. Alte trei cluburi de Liga 1 ar fi făcut același lucru. Nu știu dacă au avut dreptate. Și nici nu vreau să judec un atacant după refuzurile altora. Poate că Popescu va confirma. Îi doresc asta.

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Dar nu pot să nu observ cât de repede se găsesc 250.000 de euro după două goluri televizate. Un fotbalist care, peste câteva zile, ar fi avut meci de campionat cu celebra Real Sireți devine brusc o investiție urgentă pentru FCSB. Nu e vina lui. E felul nostru de a confunda inspirația de moment cu strategia.

Diagnosticul îl știm. Tratamentul îl tot amânăm

După fiecare eșec european și după fiecare dezamăgire a naționalei, ne întoarcem la aceeași concluzie: nu știm să ne creștem suficient de bine copiii pentru rigorile fotbalului internațional.

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Mihai Stoica a pus recent degetul pe una dintre răni. Salariile antrenorilor din academii sunt prea mici pentru a atrage profesioniști adevărați. Are dreptate. O mie de euro pe lună nu reprezintă o ofertă extraordinară pentru un specialist care trebuie să formeze caractere, deprinderi tehnice și viitori fotbaliști de performanță.

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Dar când un club încasează peste 20 de milioane de euro într-un sezon european și operează cu un buget anual de ordinul aceleiași sume, problema nu mai este lipsa banilor. Este ordinea priorităților.

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Ce aș face eu cu 250.000 de euro

FCSB are deja un avantaj important: o bază sportivă bine pusă la punct și un brand care atrage copiii. Materia primă vine singură, ca albinele la stup. Întrebarea este cine o prelucrează. Eu aș lua cei 250.000 de euro și aș construi un buget salarial de 5.000 de euro net pe lună pentru fiecare dintre trei antrenori foarte buni, specializați în formarea copiilor și juniorilor.

Dacă nu aș găsi în România trei specialiști pe măsura ambiției, i-aș căuta în străinătate. Fără complexe. Fără prejudecăți. Și i-aș lăsa să lucreze.

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Trei antrenori buni pot valora cât treizeci de transferuri

Lângă fiecare dintre cei trei aș pune antrenori români tineri, deschiși la minte, dornici să învețe meserie. Să vadă cum se proiectează o ședință de pregătire, cum se corectează o execuție, cum se dezvoltă inteligența de joc și cum se lucrează individual cu un copil.

Aș continua programul trei-patru ani. Nu trei-patru etape. Fiindcă dezvoltarea nu se face cu telecomanda în mână. Și nici cu ultimatumuri la pauza meciului. În timp, câștigul nu s-ar măsura doar în copiii promovați. Ci și în antrenorii români formați lângă acești specialiști. Într-o metodă care rămâne în club și după ce oamenii pleacă. Asta înseamnă investiție care se multiplică.

Raul Rusescu are nevoie și de un buget, nu doar de un birou

Din cât îl cunosc, cred că înțelege foarte bine cât de importante sunt competența, pasiunea și disponibilitatea de muncă ale antrenorilor din centrele de copii și juniori. Sunt convins că a început să caute soluții.

Dar mă întreb dacă știe deja pe ce buget salarial se poate baza. Dacă are libertatea să aducă oameni mai buni și să-i plătească pe măsura valorii lor. Pentru că, la aceiași bani, va întâlni, în mare, aceleași probleme. Poți schimba șeful Academiei de câte ori dorești. Dacă nu schimbi condițiile în care lucrează cei care formează copiii, ai schimbat doar numele de pe ușă.

Banii de semințe care pot deveni pulbere de aur

Pentru Gigi Becali, 250.000 de euro par bani de semințe. O sumă pe care o poate risca pe un atacant văzut într-o seară bună la televizor. Pentru Academia FCSB, aceiași bani ar putea fi pulbere de aur.

Nu fiindcă trei antrenori ar garanta apariția unui nou Hagi, Mutu sau Chivu. Ci fiindcă ar crește șansele ca sute de copii să primească educația fotbalistică pe care o merită. Și, într-un fotbal în care ne plângem mereu că nu mai avem jucători, poate ar trebui să începem prin a ne întreba dacă avem suficienți oameni capabili să-i formeze.

Un atacant de 250.000 de euro poate să-ți câștige un meci. Trei antrenori foarte buni, plătiți corect și lăsați să lucreze, pot să-ți câștige un viitor. Iar pentru un club ca FCSB, aceasta ar fi, în sfârșit, o afacere cu adevărat mare.