Andrei Vochin, despre cheia unui sezon de vis pentru olteni: „Transferurile care au schimbat destinul Craiovei”

ADVERTISEMENT

Victoria cu 3-1 în fața CFR-ului, obținută după un meci care a ținut stadionul în priză până în prelungiri, nu e doar o calificare în semifinalele Cupei României. Este confirmarea unui sezon în care Universitatea Craiova a învățat, poate mai bine ca oricând, să construiască inteligent. Locul 1 în SuperLiga și drumul deschis spre un posibil event nu sunt accidente. Sunt consecința unei strategii care a început în vară, la masa negocierilor.

Cum a transformat Universitatea Craiova o campanie de mercato într-un motor de performanță: +41,6% creștere de valoare în doar nouă luni

În fotbalul românesc, campaniile de transferuri sunt de multe ori un amestec de speranțe, pariuri și improvizații. Statistic vorbind, dacă cinci din zece mutări se dovedesc inspirate, poți spune că ai făcut o treabă bună. într-un mod aproape neverosimil: 13 dintre cei 14 jucători aduși în vara lui 2025 și-au confirmat utilitatea.

Cifrele de pe Transfermarkt spun povestea fără să aibă nevoie de comentarii dramatice. Cei 14 jucători transferați valorau împreună 8,55 milioane de euro la momentul sosirii. După doar nouă luni, valoarea lor cumulată a urcat la 12,1 milioane. O creștere de 3,55 milioane, adică un spectaculos +41,6%.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin, despre sezonul de vis al Universității Craiova: „Transferuri care au crescut odată cu echipa”

Unele salturi sunt impresionante. Romanciuk aproape și-a dublat cota, urcând de la 0,9 la 1,7 milioane. Băluță a avut o explozie și mai spectaculoasă, de la 350.000 la un milion de euro. Isenko, Nsimba sau Al Hamlawi sunt alte exemple de jucători care au crescut în valoare pe măsură ce echipa a început să joace tot mai bine.

ADVERTISEMENT

Este semnul cel mai clar că aceste transferuri nu au fost doar completări de lot. Au devenit piese de bază într-un mecanism care funcționează. În fotbal, valoarea de piață nu crește din politețe. Crește doar atunci când performanța o împinge în sus.

ADVERTISEMENT

Secretul din spatele cifrelor

Meritul nu aparține doar inspirației din mercato. Este vorba și despre contextul creat la echipă: un staff care știe ce vrea, un sistem care valorifică jucătorii și o atmosferă în care fiecare pare să joace la capacitatea maximă.

Când un club reușește să crească valoarea lotului cu peste 40% într-un singur sezon, mesajul devine clar: nu e doar formă sportivă, e management.

ADVERTISEMENT

, această campanie de transferuri ar putea rămâne momentul în care sezonul s-a câștigat cu mult înainte de fluierul de start. Iar dacă povestea se va termina cu trofee, atunci vara lui 2025 va intra în arhiva clubului ca una dintre cele mai inspirate perioade de construcție din ultimii ani.