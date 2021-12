Andrei Vochin face o altfel de analiză a situației din clasament: “Liga 1 între Casa Gucci și Apaca”

Poate fi întors pe toate fețele și judecat. Pentru că ne aflăm după 17 etape scurse din Liga 1, imaginea pe care v-o propunem mai departe e, cu siguranță, cum frumos își intitula regretatul maestru Ion Cupen o rubrică pe vremuri, doar o fotografie mișcată. Deși au jucat un număr egal de meciuri, dificultatea confruntărilor poate fi diferită, așa că ierarhia acum, după 17 etape, poate suferi destule modificări în perioada imediat următoare. Una e să fi jucat de două ori până acum cu Academica, precum Sepsi sau CFR, și alta e o singură data. Asta, dacă nu cumva, ”lanterna roșie” a momentului nu va înregistra, după o nouă schimbare de antrenor, vreo transformare radicală.

Clasamentul transfermarkt versus clasamentul Ligii 1

Având bază aceast clasament la zi, am considerat necesar să-l comparăm cu o ierarhie bazată pe valoarea loturilor echipelor din Liga 1. Indiferent cât de bun croitor ești, poți să fii și membru al Casei Gucci, că tot e în trend astăzi, dacă ești pus în situația de face țoale din postav luat din târgul Castanilor din Berceni, n-are cum să iasă ceva de mare calitate cu care să defilezi la Milano. Așa e și la fotbal. Cu loturi valoroase poți spera că obții trofee. Problemele mari și semnele de întrebare grosolane apar atunci când discrepanța dintre valoarea jucătorilor și performanțele obține de echipe este una mare. Iar Liga 1 propune și azi, ca întotdeauna, astfel de dezacorduri finaniciaro-fotbalistice.

*Puncte după 17 etape

** Valoare medie per jucător conform transfermarkt.com

CFR e outsider și la noi nu doar în Europa

În lupta la titlu, avem două echipe cu loturi comparabile: FCSB are un avantaj față de CFR în estimările transfermarkt. Rocada din clasament din acest moment poate fi recuperată în play-off, chiar dacă normalitatea ar fi însemnat ca lider sa fie FCSB, nu CFR. Experiența superioară a trupei lui Dan Petrescu, startul lansat obținut de Șumudică, coroborate cu imextiunea din aceeași perioadă a patronului roș-albaștrilor pot fi explicații ale ierarhiei actuale a Ligii 1. Plus, accidentarea de lungă durată a celui mai valoros jucător din lot, Florinel Coman, cotat la 5 milioane de euro.

234.000 de euro este diferența în minus dintre valoarea medie a unui jucător din lotul CFR față de unul din lotul FCSB

Universitatea visează la titlu degeaba

Craiova domnului Rotaru pare problema principală la vârf în acest moment. Declarațiile anuale de implicare în lupta la titlu auzite din Bănie se cam disipă în realitatea valorii loturilor. Cred că indiferent pe cine ar pune antrenor, Universitatea nu va avea șanse reale să obțină trofeul suprem atâta vreme cât valoarea lotului oltenilor e considerabil mai mica decât cea a marilor rivale FCSB și CFR.

245.000 de euro este diferența în minus dintre valoarea medie a unui jucător din lotul FCU față de unul din lotul CFR

479.000 de euro euro este diferența în minus dintre valoarea medie a unui jucător din lotul FCU față de unul din lotul FCSB

Așadar, problema reală a Universității nu este aceea de a nu se poate bate cu șanse reale cu FCSB sau CFR. Aici e clar: până nu va ajunge să transfere jucători mai buni, indiferent ce antrenor va instala la echipă, domnul Rotaru nu va putea spera la readucerea titlului în Bănie după 3 decenii. Vertijul nu apare când oltenii privesc în sus, ci în jos. Craiova lui Reghe deține un lot de locul 3, doar că, în acest moment, a coborât o poziție și are, pentru prima oară în ultimii 4-5 ani emoții mari cu privire la accederea în play-off. Iar în clasament a fost depășită de Voluntari.

401.000 de euro este diferența în minus dintre valoarea medie a unui jucător din lotul Voluntariului față de unul din lotul FCU

De abia de aici stafful din Bănie trebuie să-și pună întrebări. Sau să fie luat la întrebări. Dar, ca să gândim în cheie pozitivă, că tot am intrat în luna în care trebuie să ne reamintim să fim mai buni, putem răsturna criticile într-un aluat de felicitări! Adresate lui Liviu Ciobotariu și colegilor lui, care au izbutit să transforme Voluntariul în marea revelație a acestui campionat. O echipă care ne obișnuise să joace doar la retrogradare are acum aspirații justificate de play-off. Sprâncenele n-ar trebui însă să se arcuiască extrem de proeminent a mirare, deoarece, nici la nivel de lot, trupa păstorită de domn primar Pandele nu mai e cea din anii trecuți. Hulit la Dinamo, Bogdan Bălănescu a reușit să construiască un lot valoros, care e pe locul 8 în topul transfermarkt. De la 8 la 4 în ierarhia la zi laudele se transferă către Ciobi.

Dinamo, cea mai mare diferență negativă

Și dacă tot am amintit de , iată că moștenirea de lot nu-i chiar atât de dezastruoasă pe cât ar dori unii să ne arate. Roș-albii, care n-au mai bătut pe cineva de când eram la mare, nu stau deloc rău la capitolul valori. Cu o medie de puțin peste 300 de mii de euro per jucător, trupa din Ștefan cel Mare ocupă un loc călduț prin burta clasamentului transfermarkt, loc care, dacă ar fi fost replicat și în ierarhia reală, ar fi dat posibilitatea fanilor să spere la intrarea în play-off. Realitatea devoalată de Rednic e însă crudă. Cu numai 9 puncte obținute, lui nea Mircea îi rânjește mai degrabă retrogradarea. Îi putem găsi însă circumstanțe: are nevoie de timp pentru a asambla niște piese valoroase, dar culese de peste tot și peste care se cam așezase praful. Doar că răbdarea unor fani care erau obișnuiți cu altceva e pe cale să se cam epuizeze.

Așteptări mai mari de la Farul și Sepsi

Farul și Sepsi sunt alte două echipe poziționate mai jos decât le-ar fi dat dreptul valoarea lotului. Dacă la constănțeni poate e vorba doar despre o conjunctură, atâta timp cât în acest sezon echipa lui Hagi a stat și pe locuri de play-off, dincolo, în Covasna, sosirea lui Bergodi pare să mai fi reechilibrat o corabie trimisă în derivă de prorpiul success de anul trecut. Aceederea, în premieră, într-o cupă europeană, pare să fi bulversat o societate care a crescut organic de la an la an. Și care poate învăța din dificultățile apărute acum în premieră.

Mioveniul lui Pelici și-a depășit condiția

Un laudatio deplin ar trebui îndreptat către Alex Pelici și trupa lui din Mioveni. Venită din Liga 2, cea dintâi în actualul format competițional care reușește promovarea după un baraj contra unei echipe de prim eșalon, formația argeșeană și-a menținut în mare proporție lotul, motiv pentru care, la valoare per jucător, e ultima în Liga 1. Cu atât mai mare e meritul că, în acest moent, rezultatele echipei sunt cu mult peste valoarea jucătorilor, luați la bucată. Dacă va dura minunea până la sfârșit, atunci domn primar Georgescu ar trebui să scaotă ceva bani din buget și să construiască o statuie mare în centrul orașului pentru Pelici. Atenție, că în mărime naturală, intră material mult😊

Bravo, Miță! Fugi la școală!

O altă nou-promovată, Rapid, face o figură frumoasă. Tumultul giuleștean apărut după fiecare rezultat altul decât victoria nu prea își are justificare. Iar zumzetul permanent din jurul lui Miță Iosif ar trebui dat pe mute. Omul fără licență trebuie trimis la școală, dar, în același timp, merită felicitări. Rapidul, cu un lot abia de locul 12, conform transfermarkt, s-a cocoțat pe 5 în ierarhia reală. Dacă va prinde play-off-ul, Iosif ar trebui nu doar trimis la școală, ci clubul ar trebui să-i dea o bursă. Sa-i plătească studiile și ar merge și o primă!

Botoșaniul și Argeșul, jos pălăria!

În sfârșit, alte două echipe continua să-și depășească, și-n acest sezon, condiția. La Botoșani, Marius Croitoru face ce știe mai bine. Ia jucători prăfuiți, dar cu potențial, asamblează cu ei o echipă și face și rezultate, și bani pentru club. Și el are aceeași problemă cu Miță: nu i-a plăcut cartea. Deocamdată e un meșter bun. Ceea ce nu înțeleg, e de ce nu vrea să devină și un inginer.

Cealată surpriză plăcută, calificată ieri și în semifinalele Cupei României, este FC Argeș. Acolo, cuplul Prepeliță-Ianovschi e ”vinovat” de ascensiunea unei echipe care, acum cam un an, avea valoarea Mioveniului de azi. Experiența de jucător valoros a lui Prepe, combinată cu priceperea și cunoștințele indiscutabile ale unui băiat căruia i-a plăcut cartea, iar acum culege roadele, l-am numit pe Mihai Ianovschi junior (a treia generație a unei familii care a dat fotbalului românesc cam tot ce a fost mai bun pe tărâmuri piteștene, de la Gicu Dobrin la Adi Mutu), au condus Argeșul de pe locul 12 al clasamentului transfermarkt sus pe 7 în ierarhia reală. Jos pălăria! Chiar dacă e Gucci sau Apaca. Fostă ICTB.