Andrei Vochin, despre cum a evitat fosta campioană un dezastru: „Golul care ar trebui să dea de gândit. Farul s-a salvat când și-a adus aminte cine este”

Există goluri care valorează mai mult decât un rezultat. Goluri care spun o poveste. Goluri care transmit un avertisment. Goluri care par trimise special pentru cei care încă mai au puterea să schimbe ceva. Așa a fost golul prin care Farul și-a cumpărat liniștea și încă un sezon în SuperLiga.

Andrei Vochin, editorial după ce Farul s-a salvat cu greu de la retrogradare. Echipa s-a salvat abia după ce și-a respectat identitatea

Era minutul 68, Chindia conducea cu 1-0 la Ovidiu șI cu 4-3 la general. Centrarea a venit de la David Maftei. Finalizarea, de la Eduard Radaslavescu. Doi jucători tineri, ambii născuți în 2004. Doi fotbaliști crescuți în ecosistemul pe care Gică Hagi l-a construit în ultimii 15 ani. Doi dintre puținii jucători care au ajuns să bifeze regula U21 într-un club care, paradoxal, nu a avut niciodată nevoie de această regulă pentru a promova tineri.

Aici stă adevărata semnificație a golului. Nu este doar reușita care a evitat o retrogradare rușinoasă. Este și o lecție. Poate cea mai importantă lecție a sezonului pentru Farul. Pentru că, în realitate, . S-a salvat de propriile rătăciri. Ani la rând, clubul de la Ovidiu a fost diferit de restul fotbalului românesc.

În timp ce alții cumpărau, Farul producea. În timp ce alții căutau soluții rapide, Farul investea în copii. În timp ce alții își construiau loturile din fotbaliști ajunși la final de drum, Farul îi lansa pe cei aflați la început. Aceasta a fost identitatea clubului. Și nu a fost doar o alegere romantică. A fost și una inteligentă.

Farul, performanțe fabuloase în perioada în care a avut curajul să promoveze jucători tineri

Din această filozofie au apărut generații întregi de jucători. Din această filozofie au venit transferurile care au alimentat financiar clubul. Din această filozofie s-au născut performanțe pe care puțini le-ar fi crezut posibile: două titluri de campioană, o Cupă a României, o Supercupă.

Farul a demonstrat că poți câștiga în România fără să renunți la tineri. Ba chiar folosindu-i drept principală armă. Doar că .

Pentru prima dată după foarte mult timp, te uitai la primul unsprezece și căutai aproape cu lupa jucătorii foarte tineri. Farul nu a mai fost echipa care descoperea. Nu a mai fost echipa care surprindea. Nu a mai fost echipa care producea următorul mare transfer. A devenit o formație care încerca să supraviețuiască de la etapă la etapă. Iar când renunți la ceea ce te-a făcut special, începi să semeni cu toți ceilalți. Rezultatul s-a văzut în clasament.

Un club construit pentru a se bate la trofee a ajuns să joace un baraj de supraviețuire. Un club care obișnuia să exporte talent a ajuns să tremure pentru existența sa în prima ligă. Un club care reprezenta viitorul fotbalului românesc a fost obligat să privească în jos, către Liga 2. Sigur, există explicații. Există accidentări. Există alegeri inspirate și neinspirate. Există perioade mai bune și mai rele. Dar există și adevăruri care nu pot fi ignorate. Iar unul dintre ele este că Farul a fost mereu cel mai puternic atunci când a avut curajul să fie Farul.

Andrei Vochin, semn de întrebare pentru viitorul Farului: „Întrebarea este dacă va înțelege mesajul”

Nu când a încercat să copieze alte modele. Nu când a căutat scurtături. Nu când a abandonat ideea care l-a făcut unic. De aceea golul lui Radaslavescu, după acțiunea lui Maftei, doi ”under”, ar trebui privit ca mult mai mult decât o simplă fază de joc. Ar trebui privit ca un mesaj. Poate chiar ca un avertisment.

Fotbalul i-a transmis urmașilor lui Hagi exact ceea ce Hagi a predicat o viață întreagă. Salvarea a venit de la tineri. De la cei în care ai curaj să investești înainte să fie gata. De la cei pe care îi formezi, îi crești și îi trimiți pe teren înainte ca restul să creadă în ei. Farul a rămas în SuperLigă printr-un gol care i-a adus aminte cine este.

Întrebarea este dacă va înțelege mesajul. Pentru că adevărata victorie nu este că a evitat retrogradarea. Adevărata victorie ar fi ca acest sezon să rămână ultimul în care Farul a uitat de filosofia pentru care a fost creat.