Noaptea a fost scurtă în Lituania. La fel ca de fiecare dată, . Ora târzie a startului jocului, acțiunile cu media, cu suporterii, masa și, în special, adrenalina, scurtează obligatoria pauză de somn. Meciul e disecat în mințile jucătorilor și comentat abundent între ei sau împreună cu antrenorii. Minutele fug cu viteza lui ”Mielu” Mihăilă, iar dimineața vine prea grăbită. Parcă pentru a spune că seria de 4 victorii din tot atâtea meciuri, obținută de România, în Liga Națiunilor, nu e vis, ci realitate. Și că locul nostru n-are cum să fie în al treilea eșalon valoric al Europei.

Andrei Vochin, despre două momente fabuloase petrecute în cantonamentul României și reacția de căpitan a lui Stanciu: ”Deja mi-e dor!”

Miercuri dimineață, cu muchiile pernei sculpate pe chip, ”tricolorii” s-au strâns, unul câte unul, în holul hotelului Victoria din Kaunas, pentru a pleca spre case. , așa cum o face peste tot, și la bine, și la greu. Până să se urce în autocarul care avea să-I ducă la aeroport, s-a oprit o clipă și, în vreme ce noi, cei din administrație, îi strângeam mâna de ”la revedere”, a rostit într-o propoziție simplă definiția acestei echipe naționale a României. ”Deja mi-e dor!”.

Dacă la limbajul verbal, le adăugăm și pe cel non-verbal sau paraverbal, tristețea din mimică și tonul scăzut, avem descrierea cvasi-completă a stării cu care căpitanul nostru urma să plece către clubul său din Arabia Saudită. Noroc că tot el, imediat, a realizat că se va întoarce peste doar 4 săptămâni, iar atunci fața i s-a luminat aidoma soarelui pe care l-am văzut pentru prima dată abia la plecarea din Lituania.

Acest ”Deja mi-e dor!” rostit de Nicu poate înlocui orice compendiu tactic, orice analiză WyScout, orice discurs motivațional. El este ”motto”-ul unui grup de prieteni care au schimbat o sumă de individualități într-o adevărată echipă. Privindu-I cum s-a coagulat, urmârindu-i dinamica în toți acești ani îmi este tot mai clar că rezultatele nu pot apărea în turbulență. Operele nu pot apărea decât în spațiul caracterelor. Iar caracterele se nasc, nu se dobândesc.

Nu știu dacă echipa națională a României de azi are mai multe valori individuale decât cea de acum un deceniu să spunem. Dar, cu siguranță, are o inimă, are un suflet, are o conștiință. Tabelele de marcaj, ierarhiile oficiale din grupele de calificare, de la European sau de acum, din Liga Națiunilor, pot vorbi, numai prin cifre, despre statutul de lider obținut pe teren. Dar, mai presus de linii de clasament sunt percepțiile oamenilor.

„Am asistat la două momente fără implicare românească”

”Generația de suflet”, cum a numit-o inspirat Edi Iordănescu, n-a creat doar rezultatele necesare calificărilor, ci, foarte important, o stare de apartenență a românilor la România. Să te îmbraci în galben, pe stadioanele de oriunde, la terase sau în fața televizoarelor de acasă când joacă ”tricolorii”, a devenit o frumoasă și mult așteptată obișnuință. Să scoți posterul cu actorul preferat sau bolidul de Formula 1 de pe perete pentru a-l înlocui cu fotografia lui Niță, a Marinilor, a lui Rațiu, Drăguș sau Man este noua practică a copiilor care visează din nou să-și ajungă liderul din urmă. Și, peste ani, să-i ia locul la imn.

Mai mult decât atât, în cele 6 zile petrecute la această ultimă acțiune a lotului mare, am asistat la două momente fără implicare românească. În Cipru, un băiat de vreo 10 ani, alături de tatăl său, au venit special la hotelul Lordos din Larnaca și au așteptat cuminți o dimineață întreagă până ce ”tricolorii” și-au terminat programul. Tatăl era directorul Bank of Cyprus, iar fiul un admirator al lui Drăgușin. Copilul, echipat în tricoul lui Spurs cu AIA pe piept, dorea un autograf al idolului său, Drăgușin. Pe care l-a primit.

Peste trei zile, într-o plimbare pe ”pietonala” din Kaunas, doi nemți, tot tata și fiu, l-au zărit pe Vlad Munteanu, fost jucător de BundesLiga, și l-au întrebat dacă pot merge la hoteleul ”tricolorilor” pentru o poză.

”Am venit special din Germania pentru meciul ăsta. Băiatul meu e fan Tottenham și Radu Drăgușin”. Să fii neamț, să vii de la sute de kilometri pentru un meci Lituania – România doar pentru a-ți vedea jucătorul favorit e încă un semn că grupul a început să creeze idoli nu doar pentru copiii noștri.

Cum am ajuns aici? Simplu. Pentru că grupului acestuia mereu îi e dor. Dor de România!