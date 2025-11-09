Sport

„RăDOI în UNUL!” Andrei Vochin, despre ieşirea nervoasă a lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2

Andrei Vochin scrie despre Mirel Rădoi, care a avut o nouă ieşire nervoasă după Universitatea Craiova - UTA Arad 1-2, de această dată la adresa jurnaliştilor.
Andrei Vochin
09.11.2025 | 20:50
RaDOI in UNUL Andrei Vochin despre iesirea nervoasa a lui Mirel Radoi dupa Universitatea Craiova UTA Arad 12
opiniile fanatik
Andrei Vochin, despre criza de nervi a lui Mirel Rădoi după Universitatea Craiova – UTA Arad 1-2
ADVERTISEMENT

În fotbal, nu doar planul tactic spune povestea unei echipe. Uneori, felul în care antrenorul vorbește după o înfrângere descrie mai mult decât orice așezare în teren. La Craiova, Mirel Rădoi continuă să fie un lider în căutarea propriului echilibru, iar episoadele de la interviurile de după meci arată limpede un proces încă neterminat: reglajul psihologic, capacitatea de a gestiona tensiunea, de a nu vedea în fiecare întrebare o provocare, un atac voalat sau o subminare.

Pentru Mirel Rădoi, întrebările reporterilor devin potenţiale atacuri

Rădoi vine dintr-un fotbal trăit cu pieptul gol, brut, fără filtru. Ca jucător, reacția era uneori soluția. Ca antrenor, reacția este uneori problema. În momentele de victorie, discursul lui curge logic: vorbește calm, explică, asumă și transmite identitate. Dar în înfrângere apare ruptura. Tonul se asprește, privirea se încordează, iar întrebările reporterilor – oricât de neutre ar fi – devin, pentru el, potențiale atacuri.

ADVERTISEMENT

Se întâmplă aproape invariabil: un jurnalist calm și total neutru a întrebat despre lipsa clarității în atac, despre seria de 7 meciuri in campionat din care Universitatea nu a adunat decât 6 puncte sau despre faptul că Asad n-a mai marcat de vreo 3 luni.

Nici măcar nu fusese chestionat cu privire la schimbările din repriza a doua, de jucători și de sistem, iar Rădoi a răspuns defensiv, ca și cum întrebarea ar conține o acuzație. Mesajul nu mai este despre meci, ci despre cât de nedreaptă i se pare percepția celorlalți. Și exact aici apare esența problemei: Mirel Rădoi nu se simte încă în siguranță în momentele grele.

ADVERTISEMENT
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24.ro
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii

La nivelul la care aspiră Craiova, sinceritatea brută nu este suficientă!

Această tensiune se transmite inevitabil echipei. Un antrenor care interpretează orice întrebare drept critică confirmă faptul că el însuși nu este împăcat cu rezultatul. Iar o echipă simte lipsa liniștii din vârful ierarhiei. Fotbalul modern cere lideri care să absoarbă presiunea, nu să o reflecte. Rădoi, în astfel de seri, pare că face exact invers: presiunea iese la suprafață, nu se dizolvă în mesaj.

ADVERTISEMENT
VIDEO Nu i-a venit să creadă! Gestul făcut de Vinicius, după ce Rațiu...
Digisport.ro
VIDEO Nu i-a venit să creadă! Gestul făcut de Vinicius, după ce Rațiu l-a pus la pământ

Și totuși, tocmai această vulnerabilitate îl face un personaj interesant. El nu minte prin calm artificial. Nu joacă rolul antrenorului imperturbabil doar pentru cameră. Reacționează așa cum simte. Numai că, la nivelul la care aspiră Craiova, sinceritatea brută nu este suficientă. E nevoie de control, de dozaj, de capacitatea de a privi o întrebare simplă fără să vezi în ea un pericol. O stihie.

Mirel Rădoi este un antrenor în devenire, nu unul finalizat. Rezultatele pot continua să vină, jocul poate crește, dar adevărata maturitate va apărea în clipa în care, în loc să răspundă încordat, va răspunde limpede. Atunci când nu se va mai lupta cu lumea, cu tot felul de inamici fabricați numai de mintea lui, ci doar cu adversarul.

ADVERTISEMENT

Până atunci, Craiova îl are pe Rădoi „în unul”: intens, capabil, dar încă nefinisat. Un antrenor care știe fotbal, dar care mai are de învățat să treacă peste el.

Rezultate SuperLiga, etapa 16. Hermannstadt – FCSB 2-2. Gol anulat al lui Bîrligea
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 16. Hermannstadt – FCSB 2-2. Gol anulat al lui Bîrligea
A câştigat cu Universitatea Craiova şi apoi a făcut show la microfon: „Nu...
Fanatik
A câştigat cu Universitatea Craiova şi apoi a făcut show la microfon: „Nu mă interesează play-off-ul, m-au înnebunit!”
Pep Guardiola, la meciul 1000 ca antrenor! Jucătorii lui Manchester City i-au făcut...
Fanatik
Pep Guardiola, la meciul 1000 ca antrenor! Jucătorii lui Manchester City i-au făcut cadoul perfect: victoria cu Liverpool
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
Parteneri
Fostul tricolor a răspuns acuzațiilor că l-ar fi 'îmbătat varză' pe Dorinel Munteanu...
iamsport.ro
Fostul tricolor a răspuns acuzațiilor că l-ar fi 'îmbătat varză' pe Dorinel Munteanu după un meci al României: 'Asta pot să îți confirm!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!