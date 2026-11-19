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Gigi Becali a descoperit tehnologia! Nu chiar pe toată, dar a ajuns la un buton care ar putea schimba multe la FCSB. Se numește „Compare” și se găsește în Wyscout, platforma pe care departamentele de scouting o folosesc de ani buni. Andrei Vochin privește cu simpatie această întâlnire târzie dintre patron și cifre. Pentru că, , FCSB ar putea intra, în sfârșit, într-o epocă în care fotbaliștii sunt aleși și după ceea ce fac pe teren, nu doar după ceea ce simte patronul când îi privește.

Doi foști fotbaliști și o misiune aproape imposibilă

Szukala, în postura de director sportiv, și Rusescu, la conducerea Academiei, au primit câte o bucățică din putere. Nu puterea absolută, firește. Aceea are în continuare un singur titular.

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Dar sunt doi oameni ai anului 2026. Foști fotbaliști, cu trecut idiscutabil roș-albastru, care au înțeles că experiența din vestiar trebuie completată cu educație, informație și instrumente moderne. Unul cu școală internațională, celălalt format în Academia FRF.

Iar acum încearcă o operațiune delicată: să-i explice unui om care a decis mereu după instinct că și datele pot avea dreptate.

Minunea care are deja peste zece ani

În Wyscout există un buton numit „Compare”. Introduci doi sau mai mulți fotbaliști, alegi indicatorii și obții o comparație a performanțelor lor.

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Nu e chiar descoperirea electricității. În departamentele profesioniste de scouting, funcția este atât de familiară încât probabil și ultimul junior angajat știe unde s-o găsească înainte să învețe unde se ține cafeaua.

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Dar asta nu micșorează meritul inițiativei. Dimpotrivă.

Într-un club în care emoția a învins adesea rațiunea la scor de neprezentare, faptul că patronul începe să se uite la date reprezintă un progres. Chiar dacă alții au trecut de această etapă cu mai bine de un deceniu în urmă.

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Mai bine târziu decât niciodată. Mai ales când niciodată părea favorit.

Calculatorul răspunde. Dar cine pune întrebarea?

Aici începe partea cu adevărat complicată.

Softul poate compara doi fundași, dar nu poate decide singur ce fel de fundaș îi trebuie echipei tale. Unul care apără mult spațiu în spate? Unul care domină duelurile aeriene? Unul care construiește sub presiune?

Trebuie să știi ce cauți, pentru ce sistem, în ce stil de joc și la ce nivel de competiție. Să înțelegi diferența dintre un fotbalist care domină statistic într-un campionat modest și unul care rezistă într-un mediu mult mai solicitant.

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Altfel, tehnologia îți oferă răspunsuri impecabile la întrebări greșite.

Iar butonul „Compare” devine doar o jucărie nouă pe biroul unui patron curios.

De la Hoffenheim și Union Saint-Gilloise la visul FCSB

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Cluburi care au înțeles că identificarea talentului, acel Talent ID despre care vorbesc specialiștii, este doar începutul. Urmează dezvoltarea, individualizarea pregătirii, adaptarea la cerințele fotbalului mare și pregătirea tranziției către seniori sau către cluburile europene de top.

Aici se află adevărata revoluție. Nu într-un ecran cu grafice colorate, ci într-un sistem care leagă scoutingul de Academie, Academia de prima echipă și prima echipă de o strategie.

Ar fi extraordinar ca un club românesc să investească serios în această direcție. Iar FCSB are resursele superioare unor cluburi ca Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid, ca să dau doar câteva exemple de locuri în care știința a intrat de mult în organigramă.

Paradoxal, la averea lui Becali, banii ar putea fi cea mai mică problemă. Chiar dacă uzinele de știință de la Hoffenheim sau Union par desprinse din filmele SF și au costat pe măsură.

Un francez prea firav și un sirian de 1,74 metri

Problema mai mare este consecvența.

Astăzi, Becali spune că Boutoutaou nu justifică milioanele plătite, fiindcă nu-i plac jucătorii firavi. Mâine, primește cu entuziasm ideea de a investi un milion într-un anume Ramadan, fotbalist sirian de 1,74 metri.

N-am nimic cu Ramadan. Poate fi un jucător excelent. Și nici înălțimea nu reprezintă un verdict asupra valorii.

Dar dacă francezul crescut în sistemul de formare din Hexagon este prea firav, atunci sirianul ce trebuie să facă? Să vină la vizita medicală cu tocuri?

Tocmai aici ar putea ajuta datele. Să arate ce produce fiecare fotbalist, în ce condiții, cu ce eficiență și în raport cu ce profil căutat.

Numai că, pentru asta, trebuie acceptat și răspunsul care nu confirmă impresia patronului.

Butonul care nu există în Wyscout

Îi țin pumnii lui Szukala. Și lui Rusescu. Pentru că inițiativa lor merită încurajată, nu ironizată. Fotbalul românesc are nevoie de cât mai multe cluburi care lucrează după criterii, nu după dispoziția de moment a celui care plătește.

Dar adevărata probă nu va fi cumpărarea tehnologiei. Nici prima comparație de pe monitor. Ci capacitatea de a respecta o strategie când apar două înfrângeri, trei ratări sau o ofertă care sună spectaculos la televizor.

Datele au nevoie de oameni pricepuți. Talentul are nevoie de timp. Iar proiectele au nevoie de răbdare.

Wyscout are butonul „Compare”. Poate că, într-o bună zi, va inventa și unul numit „Răbdare”.

Până atunci, cea mai importantă actualizare de software de la FCSB nu trebuie făcută pe calculator. Ci în felul în care se iau deciziile.