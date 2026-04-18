Andrei Vochin, despre șansa rară pe care o au U Cluj și CFR: „Un oraș, două echipe și o lecție de normalitate”

Andrei Vochin a scris în FANATIK despre rivalitatea din Cluj dintre U și CFR și cum se poate transforma aceasta într-o lecție de civilizație
Andrei Vochin
18.04.2026 | 17:00
Andrei Vochin despre sansa rara pe care o au U Cluj si CFR Un oras doua echipe si o lectie de normalitate
Rivalitatea dintre U Cluj și CFR Cluj, disecată de Andrei Vochin Foto: colaj Fanatik
În fotbalul nostru, suntem obișnuiți să transformăm aproape orice în conflict. Stadionul devine teritoriu, rivalii devin adversari ireconciliabili, iar ideea de colaborare pare, de cele mai multe ori, o slăbiciune.

U în Gruia și CFR pe Cluj Arena. Scenariul care poate evita penibilul

De aceea, declarația lui Ioan Varga, care cere ca și CFR Cluj să poată evolua pe Arena Cluj nu ar trebui privită ca o simplă cerere administrativă. Ci ca o invitație la normalitate.

Ideea ca CFR Cluj să poată juca pe Cluj Arena, iar Universitatea Cluj să fie găzduită, la nevoie, pe stadionul din Gruia în perioada Untold, de exemplu, nu este o concesie. Este o soluție. Una care poate evita penibilul de până acum când U Cluj a fost nevoită să plece din oraș pe la Sibiu sau Mediaș în perioada în care marele festival ocupă arena centrală din Cluj.

O soluție care respectă competiția, dar o așază într-un cadru mai larg: cel al unui oraș care înțelege că fotbalul nu trebuie să fie doar despre orgolii, ci și despre comunitate.

Rivalitatea nu dispare. Și nici nu trebuie. Ea dă sens meciurilor, umple tribunele, creează emoție. Dar există un moment în care rivalitatea poate face un pas înainte. Dinspre conflict spre respect.

În marile orașe ale Europei, acest lucru nu mai surprinde. Cluburi rivale împart infrastructura, găsesc soluții comune, înțeleg că stadionul nu este doar un simbol, ci și o resursă. La Cluj, ar fi o premieră. Și tocmai de aceea, un gest atât de puternic.

Rivalitatea dintre U Cluj și CFR Cluj nu înseamnă blocaj

În esență, cererea lui Ioan Varga este una legitimă. Nu cere un avantaj sportiv. Nu cere un privilegiu. Cere acces la o infrastructură a orașului, în condiții de echilibru și reciprocitate. Iar reciprocitatea este cheia.

Pentru că, în momentul în care și Universitatea ar putea evolua în Gruia, în perioadele în care Cluj Arena nu este disponibilă, discuția nu mai este despre „cine cedează”, ci despre „cum funcționăm împreună”.

Fotbalul românesc are nevoie disperată de astfel de momente. De gesturi care să arate că se poate și altfel. Că rivalitatea nu înseamnă blocaj. Că orgoliul nu exclude inteligența. Pentru că, de prea multe ori, ne-am obișnuit să pierdem din cauza noastră. Din rigiditate, din lipsă de dialog, din incapacitatea de a vedea dincolo de interesul imediat.

Clujul are acum o șansă rară. Să ofere un exemplu. Să arate că două cluburi puternice pot coexista nu doar în competiție, ci și în respect. Nu ar fi un compromis. Ar fi un pas înainte. Poate că nu va schimba radical fotbalul românesc. Dar va transmite un semnal. Că există locuri unde rivalitatea nu distruge, ci construiește.

Și, uneori, exact de aici începe schimbarea.

Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
