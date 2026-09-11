Andrei Vochin, despre un meci cu grad de risc mai mare decât derby-ul cu FCSB: „Examenul de maturitate al lui Dinamo”

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Există victorii care valorează mai mult decât cele trei puncte și există meciuri aparent banale care spun despre o echipă mai multe decât un derby. Din această categorie face parte, pentru mine, succesul lui Dinamo de la Miercurea Ciuc. Paradoxal, partida cu Csikszereda avea un grad de risc aproape maxim. Nu din cauza adversarului, ci tocmai din cauza lui Dinamo.

Andrei Vochin, despre contextul foarte periculos în care Dinamo a pregătit meciul cu Csikszereda. „Câinii” au trecut examenul!

Echipa venea după un 2-1 cu FCSB. După victoria aceea care înseamnă mai mult decât trei puncte pentru orice dinamovist, indiferent dacă se află în tribună, în vestiar sau pe teren. Un asemenea succes îți poate da energie, dar îți poate întinde și cea mai perfidă capcană din sport: mulțumirea de sine. Senzația că ai făcut deja ceva important. Că meriți să cobori puțin garda.

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Ultima clasată. Echipa cu un singur punct. Echipa care nu bătuse pe nimeni în SuperLiga. Un adversar cu un lot în care valoarea fotbalistică ridică destule semne de întrebare și în alcătuirea căruia criteriul apartenenței la comunitatea maghiară pare, uneori, cel puțin la fel de important precum cel strict sportiv.

în care o echipă încă necoaptă își spune, chiar dacă nimeni nu rostește cuvintele cu voce tare: „Lasă că p-ăștia îi batem doar dacă ne prezentăm”. Iar fotbalul are o memorie bogată în asemenea pedepse. De câte ori n-am văzut liderul împiedicându-se de „lanternă”? Favorita intrând pe teren cu victoria deja contabilizată și descoperind, după o oră de joc, că adversarul despre care toată lumea spusese că nu are nicio șansă aleargă mai mult, se bate pentru fiecare minge și începe să creadă? Fotbalul adoră asemenea răsturnări de statut.

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Adevăratul examen al lui Dinamo nu fusese neapărat derby-ul cu FCSB. Era meciul de după derby

La Miercurea Ciuc trebuia văzut dacă victoria cu marea rivală fusese doar o seară mare sau dacă în spatele ei există o echipă mare în devenire. Dacă Dinamo știe doar să se mobilizeze sau a învățat să fie profesionistă. Diferența dintre cele două este enormă. Iar Dinamo, ediția 2026, a trecut examenul.

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și l-a tratat ca pe un meci pe care trebuia să-l câștige. Chiar dacă, așa cum se întâmplă în astfel de jocuri, au luat gol la prima fază fixă. Modul în care a făcut 3-1 până în pauză vorbește însă de logodna acestei echipe cu seriozitatea. 18-9 pentru Dinamo a fost raportul șuturilor la poartă

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1,37 – 0,49 pentru Dinamo a fost XG, parametrul care măsoară periculozitatea

6-3 pentru Dinamo a fost raportul cornerelor

60%-40% pentru Dinamo a fost raportul posesiei

Pentru că profesionalismul adevărat nu se măsoară doar în intensitatea cu care joci împotriva FCSB-ului, cu stadionul fierbând și adrenalina venind aproape gratis. Profesionalismul se vede atunci când trebuie să produci aceeași concentrare împotriva ultimei clasate. Când tribunele nu te împing de la spate, adversarul nu-ți provoacă orgoliul și nimeni nu-ți va ridica statuie pentru trei puncte considerate dinainte obligatorii.

Acolo se separă echipele profesioniste de cele care doar mimează profesionismul.

Și poate că o imagine a transmisiei a spus mai mult decât multe dintre fazele meciului. La un moment dat, regizorul l-a surprins în prim-plan pe Nuno Campos. Aproape instantaneu, cadrul a fost completat de imaginea din tribună cu Andrei Nicolescu și Cosmin Mihalescu. Antrenorul. Președintele. Directorul sportiv. Un triunghi care explică, într-o măsură importantă, transformarea lui Dinamo.

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Fiindcă renașterea acestui club nu trebuie căutată numai în clasament și nici exclusiv în calitatea fotbaliștilor aduși. Schimbarea fundamentală pare să se fi produs la nivelul reflexelor organizației. Dinamo începe să se comporte ca un club sănătos la cap. Iar asta, în România fotbalistică de azi, valorează enorm.

Ani întregi, fotbalul nostru ne-a obișnuit cu cluburi conduse după impuls, cu strategii schimbate după două înfrângeri, cu patroni care fac echipa, conducători care incendiază vestiarul prin declarații și antrenori obligați să lucreze privind permanent peste umăr. Normalitatea a ajuns atât de rară încât, atunci când apare, pare performanță.

Dinamo începe să semene cu una dintre aceste insule de normalitate. Iar arhipelagul lor în fotbalul românesc pare din ce în ce mai mic

De aceea victoria de la Miercurea Ciuc are o valoare aparte. Nu fiindcă Csikszereda ar reprezenta cine știe ce reper sportiv. Dimpotrivă. Tocmai pentru că nu reprezintă. Dinamo câștigase cu FCSB un meci pe care orice jucător își dorește să-l joace. O săptămână mai târziu a câștigat un meci pe care orice echipă serioasă este obligată să-l câștige. Prima victorie îți arată valoarea. A doua îți arată caracterul.

Iar între cele două, Dinamo pare să fi câștigat ceva poate chiar mai important decât șase puncte: dovada că de câțiva ani gândește profesionist. Să nu pierzi, în fața ultimei clasate, nimic din ceea ce ai câștigat în fața marii rivale. Acesta a fost adevăratul examen de maturitate. Și Dinamo l-a trecut.