Andrei Vochin dezvăluie secretele din spatele renaşterii Angliei: “Well done, Dan!”

În biroul său din Village Way, Brighton, Dan Ashworth taie elegant cu cuterul capătul robust al trabucului Perez Carillo, pe care-l apride îndelung de la bricheta Dupont aurită. În fața sa, gheața plutește leneșă în paharul cu Lagavullin. Pe ecranul uriașei plasme, băieții lui, Kane și Maguire, se îmbrățișează după golul doi marcat în poarta Ucrainei. Totul e clar, Anglia merge în semifinalele Campionatului European, iar Dan simte senzația binefăcătoare a muncii care dă rezultate. Soarbe cu nesaț din single malt și pune relaxat picioarele pe masă. Well done!

ADVERTISEMENT

English DNA, opera lui Ashworth, care n-a jucat, n-a antrenat!

În urmă cu vreo 10 ani, Federația Engleză (FA) s-a înhămat la un plan de restructurare. Când inventezi fotbalul, dar ai în palmares , simți că te apucă dracii și trebuie să faci ceva pentru a schimba lucrurile. Un tip, Dan Ashworth (azi în vărstă de 51 de ani) a fost atunci alesul pentru a scrie și a coordona tot acest plan tehnic. Fost junior la Norwich și cam atât ca fotbalist, omul a terminat Colegiul de Vest din Anglia și, la 29 de ani, a devenit Director al Academiei lui Peterborough. Un an mai tîrziu a fost numit Directorul Centrului de Excelență a lui Cambridge United, până în 2004, când a preluat aceeași funcție la West Bromwich Albion. A antrenat extrem de puțin echipa de tineret a clubului, pentru că a fost urcat în funcție, ca Director tehnic al celor de la WBA. În septembrie 2012, FA l-a înscăunat ca Director de Dezvoltare al Elitelor.

”Previziunea de a numi pe cineva de acest gen pentru a sta în vârf a făcut diferența”, spune Mike Rigg, fostul șef al departamentului de identificare a talentelor din FA, unul dintre oamenii pe care Dan i-a cooptat în echipa sa. Împreună cu Matt Crocker, ”head of coach and palyer development”, cei trei au pus bazele planului de restructurare a fotbalului englez, noul ADN, English DNA, pe limba lor.

ADVERTISEMENT

Obiectiv: Mondialul din Qatar!

Ținta era clară, nu o înșiruire de bla-bla-uri. Lucrul temeinic trebuia făcut la juniori. Iar de aici, pe termen mediu, consecință firească, echipa de seniori a Angliei trebuia să atingă mai întâi semifinalele Euro 2020, iar într-un final să devină campioană mondială în Qatar 2020. În funcție din 2012, Dan și trupa lui s-au apucat serios de treabă și, cu toată opoziția ”dinozaurilor” de acolo (că și ei au, Slavă Domnului!!!), au izbutit, vorba lui Ceaușescu, ”să îndeplinească planul cincinal în patru ani și jumătate”, Mai devreme decât prevăzuseră, englezii au prins chiar semifinala World Cup Rusia 2018.

Poate ăsta a fost și motivul pentru care Dan a mers către o altă provocare. Azi, el este directorul tehnic al lui Brighton și privește satisfăcut, cu un trabuc între degete și un pahar de single malt în față, cum targetul fixat în 2012 a fost nu doar atins, ci încă o dată depășit. Anglia va juca duminică finala Europeanului.

ADVERTISEMENT

Strategia tehnică a FA pusă pe hârtie acum un deceniu și implementată de Ashworth și echipa lui, care a metamorfozat toate echipele naționale engleze, se bazează pe 5 elemente principale.

1. Cine suntem

Ideea a fost aceea de a stabili un set de valori și o cultură comune și identitare ale neamului și fotbalului lor. Astfel ca, fiecare jucător care va avea să îmbrace tricoul ”Three Lions” să le cunoască și să le accepte. ”Who we are”, cum zic ei, încurajează mândria de a-ți reprezenta țara, integritatea de a face acest lucru la cele mai înalte standarde, excelența, de-a dreptul, în a căuta nimic altceva decât a fi mereu cel mai bun și, extrem de important, permanenta colaborare, astfel ca fiecare rotiță din mecanism să tragă în aceeași direcție.

ADVERTISEMENT

2. Cum jucăm

Cel mai important lucru pentru federația engleză este ”How to play”. Cum jucăm. Acest lucru stabilește un stil de joc consistent, bazat pe posesie, la care fiecare echipă din Anglia TREBUIE să adere, judecata fiind simplă și logică. Dacă echipa Under 16 joacă la fel ca echipa de seniori, atunci trecerea unui jucător prin toate grupele de vârstă se va face mult mai lin, fotbalistul știind în orice moment ce se așteaptă de la el.

Cum spuneam, implementarea ADN-ului nu a fost acceptată la început pe scară largă, dar, ușor-ușor, având permanent exemplul muncii la echipele naționale, academiile cluburilor au început să adere. În timp, cine n-a făcut-o a început să piardă teren. Southampton, de exemplu, unul dintre cele mai prolifice Centre de formare, s-a păstrat pe linia proprie. Dar, pe an ce trecea, micii jucători ajungeau tot mai greu în echipele naționale. De ce? Pentru că în scutrul timp petrecut la lot, antrenorilor le era mai greu să le modifice deprinderile. Astfel că întâietate aveau cei ce veneau din Academii unde se lucra la fel ca la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Liga Porfesionistă, partener de nădejde al FA

Liga Profesionistă a avut un rol extrem de important în aplicarea strategiei naționale. Atunci, în 2012, FA a scris un document, Elite Player Performance Plan (EPPP), care trebuia implementat la cluburile profesioniste, cele care furnizează jucătorii echipelor naționale. Deși nu a fost lipsit de controverse, acest plan le-a adus celor care au aderat la el antrenamente mai bune, mai consistente și mai folositoare tinerilor fotbaliști. În timp, cei care veneau la loturi prin acest sistem s-au dovedit a fi mult mai bine pregătiți decât ceilalți. ”90 la sută din pregătirea unui sportiv se face la club. Era clar că aici trebuia să acționăm”, spune Dan. ”Fotbalul nostru suferea pentru că nu avea suficienți jucători de top englezi care să evolueze în Premier League. Așa că aici era cheia. Iar ca target ne-am propus ca până în 2020, 30 la sută din totalul minutelor jucate în prima noastră ligă să fie acordat jucătorilor proveniți din academii”.

Selecționerii nu fac ce le taie capul

Nici la loturi nu a fost simplu de la început. Înainte, selecționerii, oricât de buni erau, lucrau fiecare după cum îi tăia capul, având propriile stiluri și propriile sisteme de joc preferate. Trecerea jucătorului de la 15 ani până le seniori se făcea anevoios, pentru că schimbând stilul și sistemul de la un an la altul, tot procesul devenea extrem de greoi. După sosirea lui Ashworth, totul s-a schimbat, totul a devenit unitar, astfel încât acum, un jucător intrat pe poarta Centrului Național de la St. George s Park știe exact ce i se cere din punct de vedere tehnic, tactic, fizic și mental. Sigur că e loc de flexibiliate, pentru că vedem asta și la naționala mare a lui Soutghate, care jonglează bine cu sisteme și interpretează corect și un 4-3-3 și un 5-4-1. Dar principiile de bază rămân și sunt nenegociabile.

ADVERTISEMENT

Pentru asta, toți selecționerii, de la în jos, au acum, spre deosebire de trecut, întâlniri regulate, bilunare, în care schimbă idei și dezvoltă identitatea. Vorbesc toți aceeași limbă.

3. Cum construim jucătorul viitorului

Alt element important pentru FA a fost modul în care să construiască în timp fotbalistul care să joace în prima reprezentativă. Pentru a-l defini, englezii au studiat fenomenul în 13 țări de top. Un exemplu de bună practică l-au luat din Germania.

Până la sosirea lui Dan, englezii aveau o meteahnă: nu prea trimiteau jucători la turneele finale U21. Cluburile preferau, iar federația accepta ca fotbaliștii cei mai talentați ai fiecărei generații să plece în vacanță, să se odihnească (pentru că în Anglia sezonul este foarte lung și foarte greu), nu să meargă la Europeanul de tineret. ”Germania proceda exact invers”, a constatat Dan Ashworth. ”Neuer, Hummels, Boateng, Khedira sau Ozil (născuți între 1986 și 1988) au fost jucători de bază în echipa Germaniei care a câștigat titlul european U21 în 2009. Cinci ani mai târziu, cu aceeași coloană vertebrală, Germania a câștigat titlul suprem la Modialul din Brazilia 2014”. Bine, pe Ashworth l-a durut tare și că atunci, în 2009, nemții îi uscaseră chiar pe englezi în finala U21: 4-0!!! Poate și pentru că englezii preferaseră să le dea vacanță unor viitori jucători de ”națională” mare precum portarul Joe Hart sau mijlocașul Adam Lallana.

Astăzi, tineri precum Mason Mount, Joe Fodden, Tammy Abraham sau Jadon Sancho, care au fost jucători de bază în toate loturile de juniori ale Angliei, sunt noile stele pe care se bazează și se va baza naționala ”Three Lions”.

4. Cum antrenăm

Începând din 2012, FA și-a reformat din temelii Școala de Antrenori. ”Aveam un mare decalaj față de Spania sau Franța, de exemplu, când vorbim de număriul de antrenori calificați”, a explicat Dan Ashworth. ”Mai mulți antrenori instruiți la standarde înalte vor pregăti la standarde înalte tinerii jucători”. Cu alte cuvinte, vrei copii bine pregătiți, atunci trebuie să ai profesori bine pregătiți. ”How we coach” și-a propus, așadar, să ridice ștacheta pregătirii, să introducă strategii de joc, strategii de antrenament și o metodă de coaching care furnizează, practic, acest ADN al fotbalului englez.

Vă vine să credeți sau nu, Anglia nu a avut un adevărat Centru Național de Pregătire până în octombrie 2012, când s-a inaugurat Complexul St. George s Park. Dar și când l-au făcut…

Am avut prilejul să-l vizitez. E de neimaginat. Și are tot ce vrei pentru marea performanță. De la zeci de terenuri gazonate la centru medical ultraperformant, de la hotel de 5 stele plus la săli de conferințe și seminarii, de la teren mare acoperit la institut de cercetări și laborator experimental. Uluitor!!! Și apropo de unitarism. Toate terenurile au exact același tip de gazon precum cel de pe Wembley, iar udarea se face în același timp, la secundă, chiar dacă unul e la Londra, iar baza de pregătire pe lângă Birmingham.

Oamenii buni costă

Revenind la selecționeri, altă schimbare pusă în practică de Ashworth a fost calitatea lor superioară. Dan a început să angajeze antrenori mult mai bine cotați ca în trecut. ”Costă în plus, dar merită”, spune el, amintind că numirea lui Steve Cooper la naționala de U17 a fost hotărâtoare în câștigarea titlului mondial în vara lui U17 (5-2 în finala cu Spania!!!).

5. Cum sprijinim stafful

Asta se numește echipa din spatele echipei. ”Ne-am propus să fim un vârf de lance în tot ceea ce înseamnă știința sportului”, spune Ashworth. ”De aceea ne-am concentat pentru a aduce cei mai buni profesioniști și a furniza cele mai bune programe adaptate fiecărei categorii de vârstă. Cel mai important lucru pe care-l facem în plus față de alții e inovația în cercetare. Ne-am deschis mintea către tot felul de lucruri la care fotbalul se uita încruntat în urmă cu ceva timp. Azi colectăm date de tot felul despre jucători, le analizăm și le procesăm. Fără date lucram în orb. Și aici vorbim de medicină, de nutriție, de analiză video și de suport psiohologic. Pentru că jucătorul trebuie să fie nu doar talentat, ci, mai ales, puternic fizic și mental”.

În cei 9 ani de când a fost pus în aplicare noua strategie tehnică a echipei lui Ashworth, Anglia a atins următoarele performanțe:

Anglia U17 – titlu european (2014), argint european (2017), bronz european (2018) / titlu mondial (2017)

Anglia U19 – bronz european (2012, 2018)

Anglia U20 – titlu mondial (2017)

Anglia U21 – bronz european (2017)

Anglia – finalistă EURO 2020 / semifinalistă CM 2018

În biroul său din Viilage Way, Brighton, Dan poate să-și bea liniștit paharul. La U17 și U20, în mandatul lui, echipele naționale au câștigat, pentru prima dată în istorie, titlurile mondiale. Acum așteaptă finala de mâine cu Italia, că poate o mai pune de o premieră: primul trofeu european interțări la seniori. Acolo unde, până la urmă, cu adevărat contează!