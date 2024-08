Andrei Vochin, dezvăluiri de culise din interiorul FRF. Cum a fost convins Christoph Daum să preia naționala României și ce nume mari „a învins”. Exclusiv

Reputatul antrenor german fiind răpus de El a lăsat în urmă o carieră extrem de bogată, cu numeroase trofee câștigate pe banca unor echipe de renume, dar și un scurt mandat ca selecționer al echipei naționale a României.

Cum a ajuns Christoph Daum selecționerul echipei naționale a României. Dezvăluiri de culise ale lui Andrei Vochin, oficial FRF

Christoph Daum i-a urmat la cârma naționalei „tricolore” lui Anghel Iordănescu imediat după Campionatul European din Franța 2016, fiind primul selecționer străin din istoria României. Numirea sa a fost una surprinzătoare la vremea respectivă, dar a reprezentat și o adevărată lovitură de imagine dată de președintele Răzvan Burleanu și conducerea FRF.

Chiar dacă rezultatele nu au fost de partea sa, bilanțul celor 10 partide fiind de 3 victorii, 3 egaluri și 4 înfrângeri, mandatul tehnicianului german a avut și multe lucruri bune. și care de atunci nu a mai pierdut naționala decât din motive obiective.

Dar cum a ajuns un antrenor cu un CV atât de bogat să îi pregătească pe „tricolori”? Ne dezvăluie chiar artizanul principal al acestei mutări, Andrei Vochin, într-un interviu pe care i l-a acordat în exclusivitate lui Gabi Safta pentru FANATIK.

„Se întâmpla după Campionatul European din Franța 2016. Atunci, la nivel de Comisie Tehnică a Federației, s-a vehiculat ideea de a se încerca aducerea unui tehnician străin la cârma echipei naționale. Și, în urma acestei discuții cu membrii de atunci ai Comisiei Tehnice, fiecare dintre noi a putut să propună nume de antrenori străini.

Am propus și eu câteva nume la momentul respectiv și știu că înainte de Christoph Daum am propus numele lui Huub Stevens. Printr-o cunoștință comună, chiar am ajuns să mergem la el acasă, la Eindhoven, eu împreună cu Răzvan Burleanu, președintele Federației, și cu Christos Papadopoulos, cel pe care îl adusesem din spațiul german ca șef al Departamentului de pregătire fizică al loturilor naționale.

Am vorbit cu el, Răzvan l-a cunoscut, cred că am stat vreo 3-4 ore la discuție. I-am prezentat proiectele Federației noastre pe zona tehnică, el a spus cum vede lucrurile din punct de vedere al antrenorului. Deci asta a fost una dintre întâlniri și a doua întâlnire a fost cu Walter Zenga, aici, la București. A mai fost o întâlnire a mea cu Bruno Labbadia la Stuttgart și una cu fostul selecționer al naționalei Belgiei. Știu că ne-am întâlnit la Bruxelles, dar îmi scapă numele lui acum”, a spus consilierul președintelui Răzvan Burleanu.

Andrei Vochin despre numirea lui Christoph Daum ca seelcționer al României: „Era antrenorul cu cel mai bogat CV. Un adevărat vizionar”

„În fine, și pe această listă a fost și Christoph Daum. Răzvan a vrut să se întâlnească cu toți, astfel încât să poată să își facă idee, să vadă despre ce e vorba. Cu Christoph ne-am întâlnit la Viena, pentru că el era în acea perioadă analist la una dintre televiziunile austriece pentru Campionatul European din 2016. Cred că am discutat acolo vreo patru-cinci ore. Și cert este că în urma acestui scouting, să spunem așa, de selecționeri străini, Răzvan l-a plăcut pe Christoph Daum. Și din momentul acela au demarat procedurile.

Sincer să fiu, după prima întâlnire nu credeam că va accepta să vină să conducă echipa României. Dintre toți cei pe care i-am pus pe listă, era clar antrenorul cu cel mai bogat CV. Câștigase campionat în Germania, ceea era ceva extraordinar de important. Câștigase campionatul cu Stuttgart la începutul anilor ’90, apoi fusese atât la FC Köln, cât și la Bayer Leverkusen. Terminase câteva sezoane la rând pe locul 2, în spatele celor de la Bayern München, deci practic a avut toată viața lui o bătălie cu Bayern München și cu tot ce însemna sistemul lor în Germania.

Apoi fusese în Turcia și reușise să câștige acolo cu Beșiktaș, dar în mod special fusese icoană pur și simplu pentru clubul Fenerbahce. El mi-a mărturisit de nenumărate ori că pentru el Turcia este a doua lui țară, că s-a simțit extraordinar acolo. Ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care președintele Burleanu s-a îndreptat către el. Faptul că a lucrat în zone diferite cu succes, că nu era doar un antrenor care câștigase ceva în Germania, a mai câștigat și titlul cu Austria Viena… Faptul că se putea adapta diverselor culturi și că s-a putut adapta și a devenit așa un nume legendar în Turcia a fost o mare bilă albă bifată în încercarea de a-l angaja.

Dar ceea ce a fost cel mai important, cred eu, în alegerea președintelui, a fost faptul că Christoph Daum a fost întotdeauna un antrenor înaintea zilelor lui, un antrenor vizionar. El a fost cooptat la începutul sfârșitul anilor ’90, începutul anilor 2000, în acel uriaș proiect de renaștere a fotbalului german, un proiect care a creat o nouă generație de fotbaliști în Germania, acea generație care avea în 2014 să câștige titlul mondial. Ori el a fost unul dintre pilonii scrierii și implementării noului sistem în Germania. Lucrul ăsta a contat foarte mult, pentru că în 2016 era cam ce încercam și noi să facem în fotbalul românesc, să încercăm să renovăm, să încercăm să modernizăm lucrurile în spațiul ăsta tehnic al fotbalului nostru și părea că el se potrivește ca o mănușă”.

„Scandalul cocaina”, unul cusut cu ață albă

„Știți foarte bine că el a fost la un pas să fie numit selecționerul naționalei germane și tocmai pentru că era parte din acest proiect de dezvoltare, de renaștere a fotbalului german, i se potrivea această funcție de selecționer. Doar că, așa cum se întâmplă probabil peste tot, sunt interese divergente. Faptul că el s-a bătut toată viața lui cu Bayern München, într-un fel sau altul, nu a convenit părții care era influențată de cei de la Bayern München. În momentul ăla s-a declanșat acel scandal cu firul de păr, cu cocaina, așa, ca din senin, deși era vorba despre o poveste mult mai veche.

În fine, faptul că el era înclinat și spre altceva decât spre a antrena, adică spre a dezvolta programe, spre a merge în zona asta de educație a antrenorilor din spațiul respectiv, a însemnat foarte mult în în alegerea finală. Eu, sincer, auzindu-l vorbind, știindu-i CV-ul, îi dădeam șanse președintelui de maxim 20 la sută că-l va putea convinge.

În momentul ăla, fotbalul german era un exemplu peste tot și am încercat, găsind un om atât de implicat în tot programul de dezvoltare, să-l putem aduce la noi și, împreună cu tehnicienii români, să contribuie la modernizarea zonei astea tehnice a fotbalului nostru. Până la urmă l-am putut aduce aici. Președintele a avut o capacitate de convingere uluitoare. Nu credeam că va dori să vină să antreneze selecționata României, dar președintele parcă a știut ce să-i spună. Parcă vorbeau aceeași limbă.

Provocarea asta era practic o întoarcere a lui în timp, în sensul în care ce n-a fost lăsat să facă în anul 2000 la Federația Germană să pună în practică la Federația Română. Ăsta a fost un challenge al lui”, a dezvăluit Andrei Vochin în excluisvitate pentru FANATIK cum a reușit împreună cu Răzvan Burleanu să-l convingă pe Christoph Daum să preia naționala României.

