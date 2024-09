Andrei Vochin, dezvăluiri tulburătoare despre Gigi Mulțescu. „Îl comparam cu un nebun ca Bielsa! Nu a vrut să se vândă niciodată!”. Cum primea porecla de SMURD

Gigi Mulțescu a lăsat în urma sa amintiri speciale în cei 72 de ani de viață. Andrei Vochin i-a fost partener de tenis legendarului antrenor de la , pe care îl compara cu Marcelo Bielsa.

Andrei Vochin, dezvăluiri tulburătoare despre Gigi Mulțescu. „Îl comparam cu un nebun ca Bielsa! Nu a vrut să se vândă niciodată!”

, iar vestea morții sale a întristat lumea fotbalului românesc. Andrei Vochin a vorbit despre „Smurd” la FANATIK SUPERLIGA, show live în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe site-ul , de la ora 10:30.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin a fost apropiat de Gigi Mulțescu, pe care l-a cunoscut în anul 1990. Oficialul FRF a spus de ce legendarul tehnician a acceptat oferte de la echipe mai slab cotate, deși acesta era unul dintre cei mai buni antrenori ai vremii sale.

„Am jucat tenis de câmp împreună, la un moment dat eram și adversari. Ca ziarist l-am cunoscut încă de la începutul anilor ′90. Avea o sticluță în care își pregătea tot felul de licori, avea foarte multă grijă ce bea și mănâncă.

ADVERTISEMENT

Îmi povestea că el a antrenat și echipe mari, Dinamo era viață lui, deși a început fotbalul la Steaua. Îmi spunea: «Uită-te la Dinamo, pe mine m-au luat imediat după 1990 când Ianul a vândut toată echipa. A trebuit să mă duc și m-am dus la ajut. Când am pus lucrurile pe picioare m-au dat afară».

A venit la Federația în pandemie, atunci când Dinamo era într-o situație grea. L-am felicitat că a ajuns la Dinamo, mi-a spus: «Am ajuns la Dinamo pentru că este jos, nu am ajuns la Dinamo să am șansa să câștig un titlu»”, a spus Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin: „Nu a vrut să se vândă, a vrut să fie el”

„Mi se pare că a fost un om valoros, despre care mulți au spus că nu a știu să se vândă. Din punctul meu de vedere nu a vrut să se vândă, nu a vrut să facă compromisuri. A vrut să fie el, cu valorile lui și de fiecare dată când se întâlnea cu cineva care nu îi respecta valorile, ridica mâna, se retrăgea și pleca.

Era un om care nu purta ziare de cancan, ci România literară și Academia Cațavencu. Era un om cu care aveai foarte multe de discutat dincolo de fotbal. Câteodată îl comparam cu un nebun ca Bielsa, era un nebun frumos, care voia să joace un fotbal ofensiv.

ADVERTISEMENT

Gândea fotbalul mai departe de liniile terenului. Mi-a mai spus o chestie pe care am reținut-o. El a fost un jucător foarte talentat, am apucat să îl prind, am fost și pe stadion la meciul cu Hamburg când a dat la poartă de la 40 de metri, a fugit mingea de Stein.

La televizor l-am văzut când l-a driblat pe Stein fără să atingă mingea, a făcut doar o fentă din corp prin care l-a culcat pe portar. Mi-a spus că nu jucătorii foarte tehnici reușesc, ci jucătorii care sunt foarte muncitori.

Mi-a povestit cum arăta Sătmăreanu II când a venit la Dinamo, fost internațional în naționala României. La meciul lui Dinamo cu Eintracht Frankfurt a rămas în Germania și după a jucat la Eintracht Frankfurt, a fost un jucător bun în Bundesliga”, a mai spus Andrei Vochin.

„A fost mai respectat în Turcia decât în România”

„Mi-a spus că dacă îl vedeam la 14, 15 ani nu puteai să spui despre el că va juca în Liga 1, nu că va ajunge la echipa națională. Stătea cu orele la perete, avea o voință extraordinară și grație ei a ajuns să fie fundașul naționalei României.

Mi-a zis că asta le-a spus tuturor jucătorilor pe care îi antrenează. Indiferent cât de talentat ești, fără muncă nu poți face nimic, mai multă șansă are unul netalentat care muncește decât unul talentat care nu muncește.

Știam situația lui nea Gigi, pentru că este nașul lui Mihai Stoichiță, colegul meu de birou. Starea lui s-a degradat în ultimii doi ani. Îi plăcea porecla de SMURD, până la urmă spunea ok, dacă este singura valoare pe care mi-o atribuiți o accept și asta fac.

Puteai să glumești cu el, avea glume fine. I-a plăcut atât de mult fotbalul încât a judecat numai cu sufletul și foarte puțin rațional în momentul în care a fost vorba de fotbal. Dorea să antreneze, eu cred că a fost mai respectat în Turcia decât în România.

În Turcia a avut rezultate cu echipe bune, l-am văzut la niște turnee de pregătire. Echipa lui juca într-un mare fel, cred că el nu a vrut să pună contractul înaintea antrenoratului. Și-a dorit foarte mult să antreneze”, a declarat oficialul FRF.

ADIO, Gigi Multescu! DEZVALUIRE TERIBILA: “DINAMO ARE SI ACUM SA-I DEA BANI!”