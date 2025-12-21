Andrei Vochin, două adevăruri incomode după FCSB – Rapid 2-1: unul despre valoare, altul despre limită

ADVERTISEMENT

FCSB a arătat în derby-ul cu Rapid fotografia exactă a întregului ei sezon: o repriză de mare echipă și una de echipă vulnerabilă, care se teme de propria victorie. O primă parte în care diferența de valoare – 25,53 milioane € vs. 18,65 milioane € la titulari – s-a văzut clar și o a doua parte în care diferența asta a dispărut ca și cum n-ar fi existat.

Repriza întâi: FCSB, fotbalul pe care îl promite, dar îl oferă prea rar

În primele 45 de minute, roș-albaștrii au fost exact ceea ce pretind că sunt: concentrați, agresivi, curajoși, conectați la fiecare duel și fiecare metru de gazon. Fiecare recuperare, fiecare sprint și fiecare pas decisiv au validat ideea că FCSB are lot de titlu real, nu doar în declarații și bugete.

Valoarea nu se măsoară doar în euro, ci se developează numai atunci când ingredientele de comportament profesionist acompaniază ce a dat Doamne-Doamne. Problema este că FCSB joacă așa doar cu porția, iar asta se plătește. S-a plătit deja de opt ori în acest sezon, în care echipa a condus și n-a câștigat, iar aseară risca să fie a noua oară.

Repriza a doua: fantomele sezonului revin în forță la FCSB

Relaxarea, frica, pasivitatea și scăderea ritmului au reapărut imediat după pauză. E ca și cum cineva ar trage un cablu de alimentare și ar lăsa echipa în modul „economisire energie”. La 2-0 totul părea rezolvat, însă de fapt atunci începe povestea reală a FCSB-ului: scorul care promite mult și aduce puțin. Exact ca în tur, meciul putea ușor să se încheie 2-2. Dacă FCSB vrea să intre mai întâi în play-off și apoi să câștige titlul, trebuie să scape de acest defect. Echipele mari nu se sperie de propriul avantaj. Iar jucătorii mari nu renunță la muncă, mizând doar pe talent, până când nu își ating maximum de potențial.

Rapid: limită de lot sau limită de idee?

Rapid, în schimb, a arătat din nou ceea ce arată de trei etape încoace: formă slabă, fotbal fricos, reacție doar când adversarul permite. Doar un punct în ultimele trei meciuri spune povestea mai bine decât orice analiză. . Are dreptate, dar între „nu am lot de titlu” și „nu am lot pentru Europa” e o diferență de univers. Iar Rapidul, cu ce are acum, trebuie să aibă lot pentru Europa.

Problema nu este neapărat calitatea, ci felul în care această calitate este pusă la treabă. Echipa nu aleargă suficient, nu presează, nu câștigă dueluri, nu sare la gâtul adversarului și joacă doar când i se permite. În fotbalul modern, asta este rețetă pentru mediocritate. Iar aici patronatul s-ar putea să declare la un moment dat: „nu am antrenor de titlu!”.

Înainte de transferuri la Rapid, e nevoie de treabă

Este prea devreme să vorbim despre întărirea lotului și mult prea devreme să dăm vina doar pe jucători. Rapidul nu joacă acum maximum posibil, iar asta este o problemă a antrenamentului, nu a bugetului. Dacă nu ai intensitate, nu ai sprinturi, nu ai reacție, . Înainte de transferuri vine pregătirea, iar înainte de scuze vine responsabilitatea.

Concluzia unei seri cu două adevăruri

FCSB a arătat că are valoare, Rapidul a arătat că are limită, dar amândouă au arătat că au de lucru. Pentru una, problema este continuitatea. Pentru cealaltă, identitatea. Derby-ul n-a fost doar un meci. A fost o radiografie perfectă a ceea ce sunt cele două echipe în acest moment: una care poate fi mare, dar nu mai pare dispusă, ca în anii trecuți, la sacrificii cap-coadă; alta care ar vrea să fie, dar încă nu știe cum.