Andrei Vochin, după Lyon – FCSB 4-0 și eliminarea roș-albaștrilor din Europa League: „Excepțiile nu pot înlocui regula. Pentru nivelul următor apăsați tasta ‘BANI’”

Performanța sportivă a FCSB, una excepțională, a depășit cu mult nivelul investiției în acest sezon european. A la long însă, excepțiile nu pot înlocui regula.

Pentru nivelul următor apăsați tasta ”BANI”

FCSB face pe site-ul transfermarkt circa 40 de milioane de euro. Cu acest bagaj valoric, roș-albaștrii au dat vârtos din brațe pe câmpul bătăliilor continentale pentru a-și trece în palmares încă o primăvară europeană. Atingerea optimilor de finală cu un astfel de lot reprezintă o adevărată performanță.

În general, valoarea lotului e data de mărimea investiției. FCSB este, în acest moment, locul fotbalistic din România unde se investește cel mai mult. Cu aproximație, bugetul clubului e undeva între 10 și 15 milioane de euro. Fondul salarial anual se învârte undeva în jurul cifrei de 7 milioane de dolari.

Aseară, , a mai ratat încă pe atâta și, per total, a câștigat ”dubla” cu 7-1. Chiar și această diferență devine rezonabilă dacă ne raportăm, din nou, la nivelul investiției. Francezii cheltuie cu salariile nu mai puțin de 56 de milioane pe an. Dacă ar fi jucat doar numerele, rezultatul ”aggregate” ar fi trebuit să fie fix 9-0!!!

Pentru a avea mai clară reprezentarea performanței FCSB în acest sezon trebuie să remarcăm că la acest nivel se urcă doar dacă suma valorii lotului e formată din 3 cifre. Iar prima să fie mai mare ca 1 😊. 6 dintre cele 8 echipe care au mers mai departe au bugete de peste 100 de milioane și fac parte din cele mai tari 5 campionate ale Europei: două din Anglia, câte una din Spania, Italia, Germania și Franța.

Bodo/Glimt sunt doar excepția de la regulă

sunt doar excepția de la regulă. Cu o valoare de lot aproximativ egală cu a FCSB, nordicii au mers mai departe și pentru că au dat de un adversar mult mai accesibil: Olympiakos e acea echipă cu care roș-albaștrii au terminat la egalitate, 0-0, în condițiile în care au jucat minute bune în inferioritate numerică. O echipă care vine din Grecia, a cărei campioană, PAOK Salonic, a fost bătută de 3 ori la rând de trupa lui Charalambous și Pintilii.

Dacă nivelul investiției va rămâne același în cazul FCSB, riscul de a nu prinde, la anul, grupele Europa League este destul de ridicat. Asta pentru că, inclusiv în acest sezon, roș-albaștrii au fost la coada tabloului de 36 de echipe la nivelul valorii lotului. Practic, în acest moment, doar 5 echipe se situează sub nivelul FCSB, estimat de transfermarkt.

Champions League rămâne un vis costisitor

Gigi Becali își freacă mâinile după un astfel de sezon. Una peste alta, Europa i-a adus în acest an circa 16 milioane de euro. Bani frumoși pentru un club care, probabil, nu cheltuie mai mult de 15 milioane într-un an. Gândul patronului însă zboară spre grupa principală a Champions League. Doar că acolo accesul este mult mai greu. Între cele 36 de echipe calificate pe tabloul principal de astă-toamnă, doar Slovan Bratislava are un lot sub al FCSB, dar nu cu mult: 32 milioane de euro. Cele mai ”slabe” echipe sunt cotate la minimum 50% peste roș-albaștrii, iar numai 5 dintre ele sunt sub suta de milioane (Young Boys – 61, Sturm Graz – 69, Steaua Roșie Belgrad – 70, Dinamo Zagreb – 80, Sparta Praga – 91).

Din cauza coeficientului de țară la nivel de cluburi, campioana României nu trebuie să dea peste vreo echipă de TOP 5 campionate europene. Însă ea va fi nevoită să depășească acest tip de echipe pentru a intra la masa bogaților UCL. Toate cu valori și bugete minim duble față de ai noștri. Am putea fi o excepție și, evident, ne-am bucura. Vestea proastă e că regula e de partea banilor.

La cât investesc cluburile de top de la noi, Champions League e mai degrabă un vis în acest moment. Așa cum a depăși faza sferturilor în Europa League la acest moment este, la fel, parte dintr-un sciene-fiction. Fără a băga mâna în buzunar mai adânc șansele de a ne depăși această limită atinsă uluitor de FCSB în acest sezon tind spre zero.

Mai mult decât atât, prezența în primele 8 inclusiv în Conference League devine o misiune extrem de dificilă. Dacă în Europa League, o singură echipă de valoarea FCSB a prins sferturile, în Conference găsim doar 3 mai ”sărace”: Legia, Djurgarden și Celje.

Conference League este o competiție care ar asigura aproximativ 8 milioane echipelor care prind grupa principală. Aici, FCSB ar trebui să intre fără probleme, de vreme ce aproximativ jumătate dintre echipele calificate în acest an au valori de lot sub cea de 40 de milioane a bucureștenilor.

Mai mult decât atât, Universitatea Craiova (24 milioane) și Rapid (27 milioane), în cazul în care ar prinde loc european, ar cam trebui să acceseze grupele CL. Nu mai puțin de 18 echipe au fost anul ăsta sub ele. U Cluj (17 milioane) și CFR (16 milioane) au și ele șansele lor, de vreme ce 14 echipe le sunt inferioare.

Dar toate, absolut toate, pentru a ajunge să se înfrupte din deliciile financiare puse la bătaie de UEFA, trebuie să fie conștiente de un singur lucru: că fără a accesa tasta ”BANI” nimeni nu mai poate trece la nivelul următor.