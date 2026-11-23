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. Un rezultat care pare să spună povestea unei victorii clare. Dar Andrei Vochin vede în spatele lui o întrebare care merită discutată mult după fluierul final: cine ar fi fost vinovat dacă Sepsi egala la 2-2? , sau Stojlkovici, atacantul care ratase șansa de a închide meciul? O întrebare aparent simplă, dar care ascunde una dintre cele mai vechi și mai nedrepte judecăți din fotbal.

Fundașul greșește. Tabela îl condamnă imediat

Rapid a deschis scorul în primul minut. A controlat apoi partida, până când Synian a comis o gafă monumentală, iar Sepsi a egalat.

Pentru un fundaș, asemenea momente sunt aproape imposibil de ascuns. Greșeala lui are autor, imagine și consecință. Poate fi reluată de zece ori la televizor și fiecare reluare pare să mai pronunțe o dată sentința.

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Așa funcționează fotbalul. Dacă pierzi mingea în propriul careu, ești vinovat. Dacă o pierzi în careul advers, ai fost neinspirat.

Deși, uneori, diferența dintre cele două gesturi este doar locul de pe teren în care s-au produs.

Atacantul ratează. Și primește dreptul la următoarea ocazie

Rapid a revenit, a făcut 2-1 și a avut șansa să închidă partida.

Stojlkovici, atacantul pentru care clubul a făcut în această vară cel mai important efort financiar, a ratat de trei ori. Cel puțin una dintre ocazii era dintre acelea pe care un vârf cu pretenții nu are voie să le irosească.

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Dar ratările atacanților beneficiază de un tratament mai blând.

Se spune că au ajuns bine la finalizare. Că important este să-și creeze ocazii. Că data viitoare mingea va intra.

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Toate sunt argumente valabile. Numai că și un fundaș care greșește poate avea în restul meciului zeci de intervenții bune.

Pe acelea cine i le mai contabilizează când adversarul marchează din eroarea lui?

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Dacă Sepsi făcea 2-2, pe cine judecam?

Aici este adevărata dezbatere.

Să presupunem că Sepsi egala înaintea golului lui Kamara. Ce am fi spus?

Că Synian a costat Rapidul două puncte? Probabil.

Dar Stojlkovici, care avusese în picior golul de 3-1, n-ar fi avut aceeași contribuție la pierderea lor?

Unul a transformat o situație controlabilă într-un gol primit. Celălalt a transformat o situație favorabilă într-un gol nemarcat.

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Desigur, cele două greșeli nu sunt identice. Un fundaș trebuie să gestioneze riscul altfel decât un atacant. Iar o ratare nu poate fi judecată corect fără să-i cunoaștem dificultatea.

Dar nici responsabilitatea nu poate fi distribuită exclusiv după locul în care se află mingea.

În fotbal, un gol primit din greșeală și un gol sigur ratat pot cântări la fel în rezultatul final. Numai că memoria colectivă le cântărește diferit.

Prețul transferului nu înscrie goluri. Dar ridică exigența

Mai există un element care complică judecata: investiția făcută în Stojlkovici.

Nu este corect să-i cerem unui fotbalist să marcheze pentru că a costat mult. Suma de transfer este o decizie a clubului, nu o acțiune tehnică a jucătorului.

Dar nici nu putem ignora că un atacant adus cu un efort financiar important trebuie să ofere un plus de eficiență.

Tocmai pentru astfel de momente este cumpărat. Pentru acele secunde în care meciul poate fi închis și adversarul poate fi trimis definitiv la vestiare.

Un atacant bun ajunge la ocazii. Un atacant foarte bun le transformă în goluri.

Iar diferența dintre cele două categorii poate decide campionate.

Vinovăția nu trebuie stabilită după rezultatul final

Există o capcană în care cădem aproape toți.

Dacă Rapid câștigă, gafa lui Synian devine un accident, iar ratările lui Stojlkovici, simple episoade de joc.

Dacă Rapid face egal, aceleași gesturi se transformă în capete de acuzare.

Dar valoarea unei decizii tehnice nu ar trebui să se schimbe în funcție de ceea ce fac ulterior ceilalți 21 de jucători.

Greșeala fundașului rămâne gravă și la 3-1. Ratările atacantului rămân importante și după victoria Rapidului.

De aceea, eu n-aș căuta un singur vinovat. Aș căuta o evaluare corectă a fiecărei faze, a dificultății ei și a responsabilității individuale.

Altfel, nu analizăm fotbalul. Analizăm doar tabela.

Kamara a scris istorie fără să știe

Și acum, o paranteză frumoasă, care merită propriul ei loc în poveste.

Golul lui Kamara, cel care a stabilit rezultatul final, 3-1, nu a închis doar partida. A ridicat la 33 numărul golurilor marcate în etapa a 16-a a SuperLigii. Astfel, runda a devenit cea mai prolifică de la introducerea sistemului cu play-off și play-out.

Un gol care a însemnat trei puncte liniștitoare pentru Rapid și un record pentru întreg campionatul.

Uneori, istoria fotbalului se scrie cu goluri decisive. Alteori, cu golul care vine după ce aproape toată lumea credea că povestea s-a terminat.

Cea mai mare greșeală este să judecăm cu două măsuri

Revin la Synian și Stojlkovici.

Primul va rămâne în memoria spectatorilor cu imaginea gafelor pe care un fundaș nu are voie să le facă. Al doilea poate scăpa mai ușor, pentru că atacanții sunt judecați mai ales după golurile înscrise, nu după cele pe care ar fi trebuit să le înscrie.

Eu cred că trebuie să fim mai exigenți cu amândoi, dar și mai drepți.

Să nu transformăm fundașul în țap ispășitor și să nu acordăm atacantului imunitate doar pentru că joacă mai aproape de poarta adversă.

Pentru că, în cele din urmă, fotbalul nu se decide numai prin golurile pe care le primești. Se decide și prin cele pe care nu le dai.

Iar dacă vrem să judecăm corect vinovățiile, ar trebui să înțelegem că o gafă care aduce un gol adversarului și o ratare care îi mai dă adversarului o șansă pot fi două fețe ale aceleiași monede.

Numai că una se vede imediat pe tabelă. Cealaltă, uneori, abia la sfârșit.