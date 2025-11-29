Andrei Vochin, după șocul de la Mioveni: „CFR, lecția dureroasă a unui fotbal pe care nici XG-ul nu-l poate explica”

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin a pus lupa pe evoluția pe care CFR Cluj a avut-o în deplasarea de la Mioveni, acolo unde FC Argeș s-a impus cu 3-0. Ardelenii au pierdut cu același scor cu care, etapa trecută, reușiseră să o învingă pe Rapid.

CFR a pierdut la Mioveni cu un scor de neprezentare, 0-3

Pentru cine n-a văzut meciul, e simplu: ocazie perfectă să dai cu toți de pereți — jucători, antrenori, conducere. Pentru cei care am văzut însă partida, realitatea e mai complexă și infinit mai dureroasă: rezultatul nu doar surprinde, ci șochează. Clujenii au început excelent. Primele 30 de minute au fost un manual de atac pozițional, cu trei ocazii mari — Louis Munteanu, de două ori, și Emerllahu — ratând cât pentru două etape.

Apoi, din neant, a venit penalty-ul și imediat . La pauză, tabela spunea 2–0 pentru Mioveni, deși XG-ul, coeficientul care măsoară periculozitatea acțiunilor (finalizate), spunea altceva: 1,23 la 0,99 pentru CFR. Logica fotbalului și tabela de marcaj au refuzat să se sincronizeze.

3-1 pentru CFR a fost raportul ocaziilor de gol la pauză, când scorul era deja 2-0 pentru Argeș

Și aici intrăm în primul mare adevăr al serii: fotbalul rămâne acel joc în care dominarea nu garantează nimic, iar ocaziile nefructificate se întorc sub formă de pedeapsă. E farmecul și blestemul acestui sport.

Golul de 3–0 n-a făcut decât să pună capac unei seri în care CFR a avut XG final superior, 1,48 – 1,37, dar un scor care arată ca o catastrofă. Dar acum vine al doilea adevăr, cel cu adevărat important pentru viitorul echipei din Gruia: cel mai mare pericol pentru CFR nu e rezultatul în sine, ci modul în care va fi analizat.

Dacă cineva de acolo va găsi explicația doar în scor, dacă se vor agăța doar de 0–3 și vor ignora contextul, construcția, momentele bune, atunci CFR va repeta greșelile la infinit. Pentru că problema nu e doar că ai pierdut, ci că riști să înțelegi greșit de ce ai pierdut.

În fotbalul modern, cluburile care se lasă conduse de emoție și panică devin vulnerabile. Iar CFR e fix în acest pericol. Pancu nu are nevoie de șocuri, ci de susținere. Nu de rezolvări pripite, ci de luciditate. Greșeala structurală ar fi ca echipa să intre în regim de isterie, să arunce totul la gunoi și să creadă că acest 0–3 e o radiografie exactă a valorii lotului ori a muncii de până acum.

Nu este. Nu după o repriză în care ai fost clar mai periculos. Nu după un meci în care ai produs ocazii. Nu după un duel în care două detalii — un penalty venit din nimic și un gol de colecție al adversarului — au schimbat dinamica.

CFR are nevoie acum de două lucruri: calm și continuitate

Pancu trebuie susținut, nu judecat prin prisma unei seri în care fotbalul și logica s-au despărțit. Dacă există răbdare, dacă există analiză reală — nu doar reacție pavloviană la scor — atunci echipa poate continua procesul de reconstrucție.

Dacă nu, dacă iar se intră în tiparul clasic al fotbalului românesc — vinovați căutați la grămadă, măsuri luate la nervi, proiecte aruncate la gunoi — atunci CFR își va crea singură o criză mai mare decât acest 0–3.

Seara de la Mioveni trebuie înțeleasă, nu răzbunată. Iar Pancu, mai ales acum, trebuie sprijinit, nu împins spre ieșire.