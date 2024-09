Andrei Vochin, dur cu antrenorul Clujului după derby-ul cu FCSB. „S-a pierdut acea marcă Dan Petrescu”

Andrei Vochin l-a pus la zid pe Dan Petrescu după . Expertul FANATIK SUPERLIGA critică strategia „Bursucului”, despre care crede că și-a pierdut din aura de antrenor pragmatic.

Andrei Vochin, critici dure pentru Dan Petrescu: „Un alibi prostesc”

Dan Petrescu, omul cu șase titluri ca antrenor în România, a fost criticat aspru după ce a scăpat printre degete victoria cu FCSB. dar, total necaracteristic „Bursucului”, ardelenii nu au știut să țină de rezultat. Roș-albaștrii au egalat prin reușitele lui Alexandru Băluță și Joyskim Dawa.

„Cred că au fost 2 meciuri într-unul singur. Raportat la ocaziile avute de CFR în prima oră de joc și de FCSB în ultima jumătate de oră, cred că rezultatul e echitabil. Cred că CFR a pierdut punctele pentru că n-a știut să gestioneze un avantaj de 2-0.

Și aseară am mai auzit prostia aia pe care o aud de o viață, că 2-0 e cel mai periculos scor. E un alibii prostesc din punctul meu de vedere. Statistica spune un lucru foarte clar. În 92% din cazurile în care o echipă conduce cu 2-0 câștigă meciurile. O tâmpenie.

Nici eu nu am înțeles abordarea. La CFR, schimbările vin foarte, foarte târziu. Jocul cerea aseară din minutul 60 ca să se ranforseze mijlocul terenului. Ceea ce nu s-a întâmplat.

Ar trebui să își pună niște semne de întrebare că nu e prima dată când se întâmplă chestia asta. E la a 3-a sau a 4-a sa revenire la CFR Cluj și s-a pierdut acea marcă Dan Petrescu. A antrenorului pragmatic, care dă un gol și pe care după nu poți să îl egalezi. Câștigă meciul.

Culmea. CFR nu mai are de mult cea mai bună defensivă din România, dar acum are cel mai bun atac din România. CFR are 18 goluri marcate și e lider în campionat la acest capitol”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Acei oameni nu au fost înlocuiți la timp”

Andrei Vochin a criticat strategia lui Dan Petrescu, care, în derby-ul cu CFR Cluj, până în minutul 75, nu a făcut decât o schimbare: Artean în locul lui Păun.

„CFR a pus foarte bine presiune în terenul advers, pe construcția celor de la FCSB, în special cu cei 3 oameni din zona de atac, care dădeau startul pressingului.

Ori acei oameni nu au fost înlocuiți la timp. Resursele lor energetice s-au pierdut prin efortul pe care l-au făcut ajungând chiar și la scorul de 2-0. Korenica stă pe margine și intră în minutul 80? În condițiile în care Kamara a făcut pressing”, a adăugat Vochin.

Andrei Vochin, dur cu antrenorul Clujului după derby-ul cu FCSB. „S-a pierdut acea marcă Dan Petrescu”