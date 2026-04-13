Andrei Vochin, dur cu Costel Gâlcă după un nou pas greșit al Rapidului în lupta la titlu: „Semnul de la pauză: când 0-0 devine alegere”

Există meciuri în care scorul minte. 0-0 la pauză sună echilibrat, dar uneori nu e echilibru, e absență. Fără ocazii, fără șuturi pe poartă, fără acea neliniște care anunță golul. În astfel de seri, nu tabela spune povestea, ci semnele din joc. iar la pauză e „nimic la nimic” în sensul cel mai literal, iar tu, Nu de ceea ce ai creat, ci de ceea ce nu ai permis. Apărarea e în regulă, riscul e ținut sub control. E un tip de liniște care nu vine din dominare, ci din prudență.

Andrei Vochin sancționează prudența lui Costel Gâlcă după Rapid – FC Argeș 0-0

Și aici începe discuția. Pentru că fotbalul modern a împins pragmatismul până la limita în care devine o filosofie de viață. Nu mai pierzi – acesta e obiectivul. Nu mai riști – acesta e planul. Nu mai visezi – acesta e costul. Un egal te ține aproape. De Europa, de obiectiv, de propriul contract. Dar te ține departe de titlu. Iar titlul nu vine niciodată din „aproape”.

Există o parcimonie în a produce fotbal ofensiv care nu ține de lipsa ideilor, ci de frica de a nu pierde ceea ce ai deja. O economie de risc. O gestiune atentă a emoției. În teorie, sună matur. În practică, poate deveni o frână. Pentru că marile echipe nu sunt cele care evită greșeala, ci cele care acceptă că fără risc nu există salt.

74 este minutul singurului șut pe poartă expediat de Rapid în meciul cu FC Argeș

Dilema lui Gâlcă: între „a nu pierde” și „a câștiga”

Istoria recentă a lui Gâlcă oferă un precedent. La FCSB, acum mai bine de un deceniu, cu un avans confortabil, echipa a început să joace la conservare. Să protejeze avantajul, nu să-l mărească. Și, dintr-o siguranță aparentă, s-a născut o nesiguranță reală. Campionatul, aproape pierdut, a fost salvat mai degrabă de context decât de convingere. Același tipar pare să revină. Aceeași alegere între „a nu pierde” și „a câștiga”.

0,28 este tot XG-ul pe care l-a produs Rapidul contra Argeșului

Problema nu este pragmatismul în sine. Fotbalul are nevoie de el. Problema apare când pragmatismul devine scop, nu mijloc. Când rezultatul minim acceptabil devine standard, nu excepție. Pentru că există un moment în fiecare sezon în care trebuie să alegi: joci pentru obiectiv sau pentru vis? Contractul poate cere Europa. Dar tribuna cere mai mult. Cere acel impuls care transformă o echipă bună într-una mare. Cere acea decizie de la pauză în care nu te mulțumești cu 0-0, ci cauți acel „ceva” care schimbă meciul.

1,11 milioane de euro este valoarea medie a jucătorilor din lotul Rapidului, conform Transfermarkt, cea mai mare din play-off

0,938 milioane de euro este valoarea medie a jucătorilor Craiovei, a doua clasată pe Transfermarkt

Semnul de la pauză nu a fost scorul. A fost lipsa schimbării. Iar în fotbal, uneori, tocmai absența unui gest spune totul.