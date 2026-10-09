Editorial Andrei Vochin: Martín Pascual la Dinamo, transferul verii în Superliga!

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Transferul său este dovada că scoutingul coordonat de Cosmin Mihalescu și munca lui Nuno Campos pot produce performanță fără investiții spectaculoase. Andrei Vochin scoate în evidență că în numai 3 luni de când a fost recrutat de Dinamo, cota de piață a lui Martin Pascual a crescut, grație evoluțiilor sale, cu peste 60 %. În vară valora 400.000 de euro pe transfermakt, iar astăzi el valorează 650.000 de euro!!!

Cum a ajuns Martin Pascual la Dinamo cel mai bun transfer din SuperLiga

Dinamo a dominat-o pe Sepsi la Sfântu Gheorghe, într-un meci pe care l-a controlat și în care superioritatea sa nu a fost pusă serios la îndoială niciun moment. Dar până să curgă jocul în direcția dorită, a fost nevoie de cheia devenită aproape obișnuință: cornerul lui Danny Armstrong și lovitura de cap a lui Martín Pascual.

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și a ajuns la cinci goluri în acest campionat. Cinci! Pentru un fotbalist care, înainte să vină în România, nu înscrisese niciodată în fotbalul profesionist. Pascual este una dintre cele mai spectaculoase descoperiri ale departamentului de scouting coordonat de directorul sportiv Cosmin Mihalescu. Iar povestea lui merită spusă dincolo de bucuria încă unui gol.

Un fundaș fără goluri, devenit specialistul loviturilor decisive

La 27 de ani, Pascual trăiește o experiență neobișnuită. Format la Rayo Vallecano, trecut pe la Villarreal B, Ibiza, Atlético Madrid B și Mirandés, spaniolul nu venise cu reputația unui fundaș-golgheter. Nici măcar cu amintirea unor goluri importante. Venise cu un CV discret, cu experiență în fotbalul spaniol și cu o înălțime de 1,90 metri. La Dinamo, însă, a început să marcheze cu o regularitate pe care mulți atacanți ar invidia-o. Nu este o întâmplare că golurile vin frecvent din faze fixe. Pascual are calitățile fizice necesare, dar acum joacă într-o echipă care știe să i le pună în valoare.

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Cum găsești ceea ce alții nu au văzut?

Dinamo l-a adus liber de contract, după despărțirea de Mirandés. Nu a fost transferul unui nume cunoscut, nici o recomandare spectaculoasă a noului antrenor. Potrivit informațiilor apărute la momentul achiziției, Pascual a fost identificat de departamentul de scouting al clubului, iar Nuno Campos a aprobat ulterior mutarea. Aici este adevărata întrebare: ce au văzut scouterii dinamoviști la un fundaș care nu atrăgea atenția prin cifrele ofensive? Probabil nu cele cinci goluri de astăzi, pe care nimeni nu le putea anticipa cu certitudine. Ci un profil: talie, joc aerian, experiență, potențial de adaptare și cost accesibil. Scoutingul bun nu înseamnă să găsești fotbalistul perfect. Înseamnă să-l găsești pe cel potrivit.

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Cosmin Mihalescu și scoutingul care încearcă să înlocuiască inspirația cu metoda

. Directorul sportiv al lui Dinamo nu provine din galeria foștilor mari fotbaliști transformați peste noapte în conducători. S-a format în management sportiv, a studiat în Danemarca și a acumulat experiență în proiecte legate de Watford și Groningen. La Dinamo, a dezvoltat un sistem în care analiza statistică este verificată prin observație video, iar jucătorii sunt evaluați din mai multe perspective. Mihalescu a vorbit chiar la FANATIK DINAMO, la Cristi Coste, despre aproximativ 20 de oameni care urmăresc săptămânal 20 de campionate. Nu știm dacă el l-a remarcat personal pe Pascual. Știm însă că transferul a venit printr-un mecanism pe care îl coordonează. Diferența contează: succesul unei organizații nu trebuie confundat cu inspirația unui singur om.

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Scoutingul găsește fotbalistul. Antrenorul îl transformă în soluție

Ar fi la fel de greșit să-i atribuim lui Mihalescu cele cinci goluri pe cât ar fi să pretindem că Nuno Campos l-a descoperit pe Pascual. Meritul este împărțit, dar nu diluat. Departamentul sportiv a identificat și a adus fotbalistul. Antrenorul i-a oferit încredere, l-a integrat în echipă și a construit un joc în care prezența lui în careul advers produce pericol. Relația cu Armstrong la cornere a devenit o armă recognoscibilă. Iar asta spune ceva despre Dinamo: nu este suficient să ai un fundaș înalt. Trebuie să știi unde să-l trimiți, când să-l trimiți și cum să-i livrezi mingea. Golurile nu sunt doar ale capului lui Pascual, ci și ale mecanismului colectiv. Arc și săgeată. Ambele la fel de importante.

Adevărata valoare a unui transfer nu se vede în ziua prezentării

Fotbalul românesc confundă adesea transferul reușit cu numele sonor sau cu suma plătită. Pascual propune o altă măsură. Un jucător venit gratis, care devine titular și contribuie decisiv la victorii, poate valora pentru club mai mult decât o achiziție costisitoare care nu se adaptează. Firește, cinci goluri nu demonstrează singure că Dinamo a găsit un fundaș excepțional. El trebuie judecat în primul rând după cum se apără, după dueluri, poziționare și greșeli. Dar tocmai aici apare câștigul suplimentar: dacă fundașul își îndeplinește rolul de bază și mai aduce și goluri, clubul primește mai mult decât a cumpărat.

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La Sfântu Gheorghe, Martín Pascual a înscris din nou. Pe tabelă apare numele lui. În spatele golului se văd însă trei contribuții: scoutingul care l-a găsit, conducerea sportivă care a mizat pe el și antrenorul care i-a descoperit utilitatea maximă. Poate că acesta este semnul cel mai sănătos al reconstrucției lui Dinamo: începe să producă valoare nu doar prin fotbaliști, ci prin felul modern în care lucrează clubul.

Iar aici n-ai cum să nu scrii un singur nume: Andrei Nicolescu. După care să pui un ropot de aplauze care să acopere murmurul nedrept al unora.