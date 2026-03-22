Andrei Vochin, editorial de suflet după ce U Cluj și Craiova au urcat, la braț, în fruntea SuperLigii: „Două «Universități» și o lecție uitată”

Există momente în fotbal când clasamentul devine mai mult decât o simplă ierarhie. Devine o poveste. După primele două etape din play-off, pe primele locuri, la egalitate de puncte, stau două echipe care poartă același nume: Universitatea. Craiova și Cluj. Două „Științe”, două tradiții, două orașe care, cândva, respirau fotbal și educație în același timp.

Când clasamentul spune mai mult decât punctele și ne amintește ce înseamnă, de fapt, fotbalul universitar

E frumos. Dar e și puțin melancolic. Pentru că numele acesta, „Universitatea”, nu era doar o etichetă. Era o identitate. Era promisiunea că jucătorii care intrau pe teren nu veneau doar din vestiar, ci și din amfiteatru. Că, dincolo de goluri și victorii, exista și o formare a omului, nu doar a fotbalistului. Astăzi, când le vedem pe amândouă sus, ne bucurăm. Pentru joc, pentru suporteri, pentru istorie. Dar inevitabil apare întrebarea: cât din acel spirit a mai rămas?

Câți dintre jucătorii acestor două Universități mai sunt, cu adevărat, studenți? Câți dintre ei mai trăiesc acea dublă identitate care a făcut cândva din aceste echipe un simbol? Când România câștiga două titluri mondiale universitare, nu era doar meritul talentului. Era și rezultatul unui sistem care credea în educație la fel de mult cum credea în fotbal.

Cine este fotbalistul care a înțeles că viața de după fotbal trebuie șlefuită

Astăzi, exemplele sunt mai rare. Dar există. Un jucător care a înțeles că viața de după fotbal nu trebuie lăsată la voia întâmplării. Că, dincolo de carieră, există un „după” care se construiește din timp. Iar rezultanta studiului nu este neapărat o diploma, ci o gândire critică atât de utilă să înțelegi ce se întâmplă în jurul tău, să iei deciziile corecte pentru tine, pentru familia ta, dar și pentru întreaga societate în care trăiești.

Poate că aici e adevărata miză a acestui clasament. Ci dacă aceste două cluburi, care se revendică din aceeași rădăcină, pot reînvia și partea mai puțin vizibilă a identității lor.

Ce înseamnă cu adevărat „Universitatea”?

Dacă tot există această luptă pentru brand, pentru nume, pentru istorie, n-ar fi firesc să existe și o competiție pentru sens? Pentru ceea ce înseamnă, cu adevărat, „Universitatea”? La Cluj, pe stadion, se cântă „Gaudeamus Igitur”. Un imn al studenției, al tinereții care învață și visează. Sună bine. Emoționează. Dar poate că ar fi și mai puternic dacă o parte dintre cei care îl aud de pe teren ar ști să-l fredoneze și în liniștea unei săli de curs.

Fotbalul modern aleargă repede. Nu mai are răbdare pentru lucruri care nu se văd imediat pe tabelă. Dar poate că tocmai de aceea are nevoie, din când în când, de astfel de momente. De astfel de oglinzi. Două Universități în fruntea clasamentului nu înseamnă doar un duel sportiv. Înseamnă o oportunitate. De a ne aminti cine am fost. Și, poate, de a decide cine vrem să fim.