Andrei Vochin, editorial după ce Mirel Rădoi și-a alocat merite pentru titlul Universității Craiova: „Trofeul pe care nu-l poate genera niciun AI”

. Marius Șumudică a fost de părere că e un semn că lui Mirel i-ar părea rău, iar Marius Mitran, folosind o metaforă matrimonială, a amendat gestul amintind că Rădoi a plecat singur de la Craiova, fără să-l dea afară nimeni.

Trofeul în sport, singurul pe care nu-l poți cumpăra cu banii

Mie întâmplarea mi-a adus în memorie lecția pe care a predat-o la un curs de licență Pro Jacques Crevoisier, fostul secund al lui Gerard Houllier la Liverpool. În debutul anilor 2000, în vestiarul acela greu de pe Anfield, jucători cu salarii de milioane de dolari trăiau drama de a nu putea câștiga niciodată Premier League. Conștient fie că jucătorii nu erau dispuși să se sacrifice suficient pentru a pune mâna pe marele trofeu, fie că își construiau mereu alibiuri iluzorii, că vedeau mereu dușmani închipuiți și vinovați pentru eșecul lor mereu pe alții, reputatul tehnician le-a rostit o frază care le-a spart timpanele: „Băieți, cu banii voștri, în această viață puteți cumpăra orice: cea mai frumoasă casă, cel mai puternic bolid, cel mai rafinat ceas. Un singur lucru nu-l veți putea cumpăra niciodată, oricât de mulți bani ați avea. Iar acela este un trofeu în sport!”

Poate de aceea fotografia lui Mirel Rădoi doare mai mult decât pare. Nu pentru că ar fi un gest grav. Nu pentru că ar trebui pus la zid un om care a muncit, a suferit și a avut, fără îndoială, partea lui de contribuție la drumul Craiovei. Ci pentru că imaginea aceea spune, fără să vrea, ceva despre distanța dintre a fi aproape de un trofeu și a-l ține cu adevărat în mâini.

Iar distanța asta nu se măsoară în puncte. Se măsoară în răbdare.

Mirel Rădoi duce o luptă cu propria personalitate

. Are intensitate, are curaj, are idei, are capacitatea de a aprinde un vestiar. Dar pare să ducă mereu cu el o muchie prea ascuțită a propriei personalități. O nevoie de control, de verticalitate împinsă spre rigiditate, de a pleca înainte ca lumea să-l poată contrazice până la capăt.

E o formă de demnitate, sigur. Dar în fotbal, uneori, demnitatea trebuie să învețe să stea la masă cu compromisul inteligent.

Nu compromisul moral. Nu acela care te face mic. Ci compromisul de leadership, acela care îți permite să treci peste un orgoliu de moment pentru o bucurie care poate rămâne o viață.

Aici pare să fie lecția blândă pe care i-o oferă această fotografie. Nu că n-ar fi avut dreptate. Nu că n-ar fi fost îndreptățit să simtă ce a simțit. Ci că, uneori, în sport, dreptatea personală trebuie amânată până după fluierul final al sezonului.

Pentru că trofeele nu se câștigă doar cu principii. Se câștigă și cu rezistență emoțională. Cu capacitatea de a înghiți o replică, de a lăsa o ușă întredeschisă, de a nu transforma fiecare conflict într-o linie roșie.

Poate că Rădoi a simțit nevoia să fie acolo, în fotografie, lângă Coelho și lângă cupă, pentru că o parte din el știe că putea fi acolo în realitate. Nu ca imagine generată, nu ca simbol, nu ca nostalgie digitală, ci ca antrenorul care duce o echipă până la capăt.

Sfaturile pentru Mirel Rădoi pentru a-și îndeplini potențialul în antrenorat

Și aici ironia devine aproape tandră. Într-o lume în care poți plăti un abonament AI ca să-ți genereze orice poză dorești, există totuși un lucru pe care niciun algoritm nu-l poate produce autentic: senzația de a fi câștigat trofeul pe bancă, în iarbă, cu nervii întinși, cu nopțile nedormite, cu toată povara drumului dus până la final. AI-ul poate pune cupa lângă tine. Fotbalul te întreabă dacă ai răbdare să ajungi lângă ea.

Poate că acesta e sfatul, nicidecum reproșul, pe care Mirel ar merita să-l audă. Să nu-și piardă focul, dar să-l îmblânzească. Să nu renunțe la verticalitate, dar să-i adauge elasticitate. Să nu-și schimbe caracterul, ci să-l lase să respire. Pentru că antrenorii mari nu sunt cei care nu se rup niciodată. Sunt cei care învață să se îndoaie fără să se frângă.

Mirel Rădoi are încă timp. Are destulă minte, destulă pasiune și destulă forță pentru a ajunge, într-o zi, lângă un trofeu care să nu mai aibă nevoie de explicații, de postări, de interpretări sau de platouri uluite.

Doar de o fotografie simplă. El, echipa și cupa. Fără AI. Fără regrete. Fără „ce-ar fi fost dacă”.