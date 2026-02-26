Sport

Andrei Vochin, editorial dur despre dosarul pariurilor: „FRF a impus toleranță zero! Cătușele, ultimul material didactic”

Editorial Andrei Vochin după „dosarul Păulești”, care se referă la trucarea de meciuri de la CS Păulești, echipă din liga a 3-a a României. Ce opinie categorică are oficialul FRF.
Andrei Vochin
26.02.2026 | 17:48
Andrei Vochin editorial dur despre dosarul pariurilor FRF a impus toleranta zero Catusele ultimul material didactic
Andrei Vochin, editorial dur după scandalul pariurilor care a zguduit România Foto: colaj Fanatik
Imaginea e mai grea decât orice verdict. Jucători încă tineri sau foști jucători cu ani de carieră în spate, coborând din dubă, în cătușe, în fața Parchetului. Nume care au trecut prin vestiare respectabile, care au îmbrăcat tricouri cu istorie, ajung subiecte de dosar penal într-o poveste murdară despre pariuri și meciuri trucate în Liga a III-a.

Cazul Păulești nu e doar un dosar. E o fotografie a unei alegeri

Fotbalul nu e perfect. Dar e un joc care trăiește dintr-un pact nescris: ce se întâmplă pe teren e adevăr. Când alegi să-l trișezi, nu furi doar un rezultat. Furi încrederea. Furi copilul din tribună care crede că golul e real. Furi adversarul care joacă cinstit. Furi clubul care plătește salarii. Furi coechipierul care își dă sufletul pentru victorie.

Banii murdari ai unui blat sunt, de fapt, bani scoși din carnea fotbalului

E ușor să spui că Liga 3 e departe de luminile reflectoarelor. Că miza e mică. Că presiunea financiară e mare. Dar tocmai acolo începe putrezirea. În ligile mici, unde tentația pare mai mare și riscul mai mic. Numai că astăzi riscul nu mai e mic. Faptul că au existat 34 de percheziții, că au fost rețineri, că procurorii au cerut arest preventiv pentru unii dintre cei implicați, arată că timpul toleranței a trecut.

Fotbalul românesc nu mai poate permite această pată. Aici trebuie spus clar: Federația Română de Fotbal a impus toleranță zero la tot ce ține de sănătatea morală a fenomenului. Departamentul de Integritate al FRF nu e doar o bifă birocratică. E un mecanism care funcționează, care monitorizează, care colaborează. Colaborarea dintre FRF, Poliție și Procuratură este semnul că, în sfârșit, sistemul reacționează unitar.

Toleranță zero nu e slogan. E singura soluție

Pentru că, dacă nu oprești fenomenul la rădăcină, el urcă. Astăzi e Liga 3. Mâine e Liga 2. Poimâine e SuperLiga. Și atunci nu mai vorbim despre câteva destine compromise, ci despre credibilitatea întregului fotbal. E dur să vezi un fost jucător de primă ligă, precum Gabi Matei, ajuns în această situație. E trist. E revoltător. Dar, mai ales, e un avertisment. Fiecare fotbalist care intră într-un vestiar ar trebui să înțeleagă că drumul de la aplauze la cătușe poate fi mai scurt decât pare.

Trișarea jocului nu e doar o abatere disciplinară. E o trădare. Fotbalul românesc are multe probleme. Dar pe aceasta nu mai are voie să o trateze cu jumătăți de măsură. Faptul că instituțiile au reacționat ferm arată că există voință de curățenie.

Și că, dincolo de scandal, există o linie roșie care nu mai poate fi trecută. Imaginea cătușelor e grea. Din păcate e ultimul material didactic folosit în predarea unei lecții.

