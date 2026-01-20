Andrei Vochin, editorial plin de emoție în ziua în care buldozerele au intrat pe stadionul Dinamo: „’Ștefan cel Mare’ nu se dărâmă. Se mută în inimile noastre”

ADVERTISEMENT

Sunt locuri care nu apar în acte doar ca niște clădiri. Sunt locuri care devin oameni. Care adună în betonul lor bucurii, dureri, speranțe și generații întregi de voce. Iar stadionul Dinamo, construit în 1951, este exact un astfel de loc. De aceea vestea demolării lui nu sună ca un simplu proiect de infrastructură, ci ca o despărțire. O despărțire de o parte din noi.

20 ianuarie 2026, ziua în care buldozerele au intrat pe stadionul din Ștefan cel Mare

Acolo, în Ștefan cel Mare, Dinamo n-a jucat doar meciuri. Dinamo a trăit. A învățat să câștige, să sufere, să se ridice. Acolo s-au format caractere, s-au născut idolii, s-au auzit primele scandări ale copiilor care au devenit între timp tați. Și, mai ales, acolo s-au legat legăminte. Nu între un club și un stadion, ci între Dinamo și suporterii lui.

O tribună care a văzut mai mult decât fotbal

Stadionul acesta a fost martor la performanțe interne, la titluri, la după-amiezi și, mai apoi, seri în care Dinamo părea că poate muta munții. A fost martor la victorii care au dat sens unei întregi comunități roș-albe și la înfrângeri care au durut ca niște despărțiri personale.

: senzația că acolo, pe acel gazon, nu joacă doar 11 jucători, ci joacă o istorie. Și că adversarii, oricât de curajoși, intrau pe un teren care nu era doar „deplasare”, ci examen.

Europa a trecut și ea prin Ștefan cel Mare

Într-o vreme în care România nu era încă obișnuită să stea la masă cu granzii, Dinamo i-a privit în ochi. Nu cu teamă, ci cu mândria că reprezintă ceva mai mare decât o echipă: un stil, o școală, o ambiție.

Pe aici au trecut nume mari, seri europene care încă se povestesc, meciuri în care Dinamo nu cerea voie să fie respectată. Își lua respectul singură. Și de la Internazionale Milano, și de la Everton, și de la Panathinaikos, Leverkusen Șahtior Donețk sau ȚSKA Moscova.

Demolarea e rece. Dar ceea ce rămâne e cald

Sigur, . România are nevoie de stadioane noi, de condiții decente, de un fotbal care să arate ca în 2026, nu ca în 1951. Numai că progresul are uneori un preț sentimental. Și acesta e unul mare.

Pentru că stadionul Dinamo nu înseamnă doar scaune, nocturnă și vestiare. Înseamnă mirosul de iarbă umedă din serile de toamnă, înseamnă culoarele strâmte, înseamnă gardurile de care s-au sprijinit speranțele, înseamnă „Hai Dinamo!” spus de oameni care nu aveau nimic altceva, dar aveau echipa lor. Și locul lor. Da, acolo, Între Circ și Spitalul de Urgență, așa cum plastic se exprima una dintre cele mai mari glorii ale acestui club, Cornel Dinu.

Un stadion nou poate fi construit. Dar o amintire nu poate fi reprodusă

Azi, în ziua în care buldozerele vor intra, o parte din stadion va dispărea. Dar Dinamo nu va rămâne fără casă. Pentru că adevărata casă a lui Dinamo n-a fost niciodată doar o construcție. A fost emoția.

Iar emoția nu se demolează. Se transformă

Și poate că asta e lecția finală a stadionului Dinamo: că locurile cu adevărat importante nu mor. Se reconstruiesc în altă formă, dar rămân aceleași în suflet.

Ștefan cel Mare nu va fi dărâmat. Va fi ridicat din nou. De data asta, cu toate amintirile în fundație.