Andrei Vochin, editorial spumos despre peripețiile Universității Craiova din Antalya: „N-ai loc de ei să iei o palmă! 😊”

Andrei Vochin a scris în FANATIK despre minusurile pe care le-a observat la Universitatea Craiova în cele două meciuri de pregătire din Antalya
Andrei Vochin
10.01.2026 | 21:45
Universitatea Craiova a pornit în Antalya cu gânduri serioase: pregătire fizică, disciplină tactică, acumulări, ritm. Dar după primele două amicale, devine tot mai clar că oltenii au venit în Turcia cu un talent suplimentar în bagaje: arta conflictului spontan. Atât de spontan, încât deja poți spune liniștit că n-ai loc de ei să iei o palmă!

Concluzia lui Andrei Vochin după Universitatea Craiova – Konyaspor, 1-0: „Mai bine îl fluierăm decât să-l terminăm la spital”

Primul episod s-a petrecut în amicalul cu Konyaspor, câștigat cu 1-0. Meci tare, ocazii bune, băieții lucizi… până în minutul 88, când, într-o clipă, s-au stins luminile rațiunii. Un cuvânt, o privire, o atingere mai zdravănă – și gata coregrafia! Toată lumea în priză, iar arbitrii, oameni cu instinct de conservare, au zis: „Stop joc!”. Mai bine îl fluierăm decât să-l terminăm la spital.

Ei, am fi zis că e un accident, o scăpare, un nod în gâtul atmosferei. Dar vine amicalul cu VfB Stuttgart II, pierdut (2-3), iar Craiova reconfirmă: nu e accident, e stil de viață. Parcă nici nu mai contează scorul – deși s-au dat cinci goluri! — pentru că, inevitabil, la un moment dat, a apărut iarăși acea energie specifică: „Așa, băieți, intrăm tare la minge, dar și mai tare intrăm în discuții!”.

Și uite-așa, două meciuri, două „momente culturale” definitorii pentru acest cantonament. Dacă alte echipe își verifică pressingul, tranziția negativă, blocul median, Craiova verifică în același timp soliditatea nervilor. Și a adversarilor.

Și liniștea e un exercițiu pe care Universitatea Craiova trebuie să-l învețe

Dincolo de umor, astfel de episoade spun ceva esențial despre echipă: nivelul de tensiune interioară este ridicat, iar asta poate fi o sabie cu două tăișuri. Temperamentul te împinge, te motivează, te face prezent în dueluri. Dar, psihologic, agresivitatea necontrolată în amicale arată un grup care încă nu știe să diferențieze miza reală de miza emoțională.

Pentru un sezon lung, în care presiunea publicului și importanța fiecărui punct vor cântări greu, Craiova are nevoie să învețe încă ceva: calmul competitiv. Echipele mari nu renunță la intensitate, dar o canalizează, nu o lasă să le fugă printre degete.

Dacă oltenii vor reuși să transforme nervul în forță și impulsul în control, atunci nu doar că vor evita conflictele inutile, dar vor deveni exact ce le lipsește acum: o echipă care știe să lovească doar mingea, nu și adversarul.

Asta e diferența psihologică dintre pasiune și maturitate. Iar Craiova e fix la granița dintre ele.

