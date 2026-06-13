Andrei Vochin face „echipa de start” a Campionatului Mondial din 2026: „Cele 11 meciuri pe care nu trebuie să le ratezi în faza grupelor” 

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Nu doarme opt ore legate ca muritorii de rând, ci își împarte odihna în mai multe reprize de câte 90 de minute. După am început să-l înțeleg. Ba chiar să-l imit. Nu din dorința de a juca până la 42 de ani, ci din cauza programului meciurilor.

Andrei Vochin a selectat cele 11 meciuri pe care microbiștii români nu trebuie să le rateze în faza grupelor

Pentru sâmbătă noapte am programul făcut. Mă culc la miezul nopții, după Qatar – Elveția, mai bag o oră de somn până la Haiti – Scoția, și, dacă mai apuc să mă trezesc la 7, ca să văd Australia – Turcia., deja mă simt pregătit să semnez cu Al-Nassr chiar și la 57 de ani.

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Problema este că Ronaldo nu are ședință de Comisie Tehnică luni la 10:30 și nici facturi de plătit. El poate trăi după metoda Cristiano. Noi, ceilalți, doar în weekend.

Așa că, pentru microbiștii care nu vor să transforme Cupa Mondială într-un experiment clinic asupra privării de somn, am selectat cele 11 meciuri din faza grupelor care merită cu adevărat sacrificiul. Dacă tot trebuie să vă ignorați copiii, să întârziați la serviciu sau să adormiți în tramvai, măcar să o faceți pentru partidele potrivite. Iată așadar, primul „11” al meciurilor care se anunță a fi cele mai atractive în faza grupelor.

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1. Brazilia – Maroc (Duminică, 14 iunie, ora 01:00)

E debutul cvintuplei campioane mondiale Brazilia, cea mai titrată echipă națională din lume, și, în același timp, debutul ca selecționer la un turneu final pentru singurul technician din lume cu 4 Cupe ale Campionilor. Oponentul nu-i deloc unul oarecare. Marocul e semifinalista ultimei ediții de Mondial și câștigătoarea (e adevărat, la masa verde), a ultimei ediții a Cupei Africii.

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2. Olanda – Japonia (Duminică, 14 iunie, ora 23:00)

, Olanda rămâne una dintre favoritele la titlu, calitate dată nu numai de istoria celor 3 finale pierdute până acum, ci și de Joachim Klement, Acesta a anunțat că Olanda va cuceri trofeul după o finală împotriva Portugaliei!!! Adversarul din jocul de debut este însă unul dur. Japonia are avantajul de a fi pregătită de același om, Hajime Moryasu, de 8 ani, continuitatea în proiect aducând în această primăvară o victorie răsunătoare în fața Angliei, chiar pe Wembley.

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3. Franța – Senegal (Marți, 16 iunie, ora 22:00)

La câți jucători cu dublă cetățenie găsim în meciul ăsta, puten să-i zicem Franța 1 contra Franța 2. În afară că e debutul lui Mbappe la această Cupă Mondială, partida e una a marilor orgolii și care a avut un precedent surprinzător în deschiderea din Coreea & Japonia 2002, când campioana en-titre de atunci a pierdut, 0-1, în fața echipei de renegați ai Hexagonului, grație golului marcat de Papa Diop, din faza creată de El Hadji Diouf. Senegal nu e doar coșmarul campioanei mondiale en-titre din 1998, ci și actuala deținătoare a Cupei Africii. Vorbim de ceea ce s-a petrecut pe teren!

Cu ochii pe Messi și campioana mondială en-titre

4. Argentina – Algeria (Miercuri, 17 iunie, ora 04:00)

În primul rând pentru că vedem la lucru campioana în exercițiu. În 2022, primul ei meci a fost și cea mai mare surpriză a turneului, înfrângerea în fața Arabiei Saudite. Algeria, teoretic, e peste echipa asiatică de acum 4 ani. Fie și pentru că e sfert finalistă a Cupei Africii. Sau pentru că vine rar la un turneu final (ultima oară în 2014), dar obișnuiește să facă surprize. Așa că nu trebuie să ratăm nicidecum primul meci al ambelor echipe! Apoi mai e și Messi…

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5. Anglia – Croația (Miercuri, 17 iunie, ora 23:00)

Aici afișul e uriaș. Anglia, inventatoarea fotbalului, a rămas cu un singur trofeu în istorie, cel de pe teren propriu din 1966. Dar a transformat fotbalul de la ea de acasă cu două decenii în urmă, urmând o strategie de dezvoltare cu punct final 2026. Adică acum! Dincolo, Croația nu e numai Modric, aflat la al 5-lea turneu final din carieră. E echipa aia care vine la Mondiale nu pentru a fi drumul cu oameni, ci pentru a ajunge în finală, ca în 2018. Sau măcar să pună mâna pe o medalie de bronz, ca în 1998 sau 2022.

6. Olanda – Suedia (Sâmbătă, 20 iunie, ora 20:00)

Un alt duel european într-un Mondial exotic. Aici, ca români, ne mai interesează ceva: viitoarea grupă a Ligii Națiunilor, care se va derula în această toamnă. Dacă Polonia nu e calificată, iar pe Bosnia o și știm, am și văzut-o cu Canada vineri seară, necunoscuta ar fi Suedia. Iar strict pentru Mondial e curiozitatea numită Gyokeres – Isak, adică perechea de atacanți care valorează 150 de milioane de euro.

7. Germania – Coasta de Fildeș (Sâmbătă, 20 iunie, ora 23:00)

În afară de faptul că e Germania pur și simplu, adică echipa cu cele mai multe prezențe în finale din istoria Cupei Mondiale (de 8 ori), trupa lui Nagelsmann a dezamăgit crunt la ultimele două ediții, când n-a trecut de grupe. Grupa asta pare ușoară, doar că primul adversar, Coasta de Fildeș, tocmai ce a bătut una dintre marile favorite ale turneului, Franța, în amicalul de acum o săptămână.

8. Norvegia – Senegal (Marți, 23 iunie, ora 03:00)

Nordicii n-au mai fost la Cupa Mondială din 1998, adică de când n-am mai fost nici noi. Întret imp și-au făcut un lot redutabil, în valoare de 590 de milioane de euro, care o plasează în postura de candidată la titlul de marea surpriză a acestei ediții. Abia aștept să o văd. De partea cealaltă, cu un lot estimat la 478 de milioane și condus din teren de Sadio Mane, Senegalul a făcut ca lupta din această grupă, din care mai face parte și Franța, să fie una infernală

Cristiano Ronaldo e la ultima Cupă Mondială… Savurați-l!

9. Norvegia – Franța (Vineri, 26 iunie, ora 22:00)

Va fi, probabil, finala pentru locul 1 în această grupă, miză importantă nu doar sub aspect financiar, dar și ca traiectorie viitoare în competiție

cei care ne-au încântat neîntrerupt timp de două decenii.

10. Uruguay – Spania (Sâmbătă, 27 iunie, ora 03:00)

Cu Capul Verde și Arabia Saudită în grupă, meciul ăsta va fi derby-ul care va stabili, după toate probabilitățile, locurile 1 și 2. Vedem în primul rând Campioana Europei în primul test cu adevărat tare de la acest turneu și-l vedem pe urmașul lui Messi, Și mai e și ”nebunul” Bielsa, selecționerul Uruguayului, un tehnician cu totul special, care nu o data a uluit prin inovație și stil.

11. Columbia – Portugalia (Duminică, 28 iunie, ora 02:30)

, și din 1998, așa că mereu ne va face plăcere să o privim. Acum are din nou echipă, de vreme ce timp de 3 ani, între 2022 și 2025, nu a cunoscut înfrângerea în 28 de meciuri consecutive. Deci e o forță.

O fi dormit el puțin, în reprize, că tot l-am invocat în debutul textului, dar de regulă o face bine. Nu contează câți ani are, mereu a fost un punct de referință al fotbalului ultimelor două decenii. Acum va fi ultima oară, așa că trebuie savurat!