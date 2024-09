Oțelul și-a păstrat și invincibilitatea în SuperLiga României, iar în prezent este la cinci puncte în urma liderului Universitatea Cluj, având și un meci mai puțin disputat. Dorinel Munteanu a arătat încă o dată la meciul cu Dinamo că .

Andrei Vochin îl contrează serios pe Dorinel Munteanu: „E posibil să ajungă la comisii. Nu mai merge cu bătaia în 2024!”

Gestul lui Dorinel Munteanu din partida Oțelul – Dinamo l-a scos în față pe cel mai selecționat jucător român. Tehnicianul gălățenilor l-a luat amenințător de guler pe David Maftei și și la conferința de presă de la finalul disputei.

Andrei Vochin a fost printre primii care au „condamnat” gestul scandalos făcut de antrenorul celor de la Oțelul Galați, iar Dorinel Munteanu . În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Vochin a încercat să găsească o explicație pentru comportamentul vulcanic al lui Dorinel Munteanu.

„Nu știu ce a vrut să spună. Era un apropiat al domnului Daum în perioada aia și știa mai bine decât mine ce se întâmplă la echipa națională și nu știu care sunt informațiile de genul acesta. Acum, gestul va rămâne, indiferent ce se va întâmpla, lucrurile acestea rele rămân. Eu cred că, chiar dacă în imaginile acelea el este agresorul, să vedem ce se va întâmpla, dacă va ajunge la comisii, nu îmi dau seama acum că trebuie așteptată etapa să se termine. Comisia așteaptă terminarea etapei, vedem dacă LPF, cea care organizează evenimentul, are vreo poziție, dacă nu probabil că se va întâmpla ceva.

Știi care e paradoxul? M-am tot gândit de atunci și mi-am adus aminte și de Leo Grozavu din trecut. Defapt, agresorii cred că sunt niște victime în esență. Sunt niște victime ale modului în care acești fotbaliști au fost crescuți de antrenorii de la vremea lor și ei au luat de bune astfel de metode pentru a le duce mai departe. Eu îmi amintesc că asta e generația noastră, Dorinel e născut în 1968 ca și mine, am fost o generație care am fost obișnuiți cu astfel de tratamente chiar dacă nouă nu ne-au plăcut, suntem generația pe care profesorii ajungeau să îți dea la palmă cu linia.

Profesorii te trăgeau de perciuni când făceai un lucru rău ori în zilele noastre nu se mai poate discuta de așa ceva sub nicio formă. În zilele noastre copilul sună la 112 dacă vorbești mai tare cu el și atunci trebuie să te adaptezi și să schimbi metodele. Nu ai ce să faci indiferent cât ai justifica că faci educație, că trebuie să se uite la tine, dar trebuie să găsești metodele zilelor noastre prin care să îi faci acea educație”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Vochin: „Niciun alibi nu stă în picioare la așa ceva”

Consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu a continuat să discute despre gestul lui Dorinel Munteanu și a subliniat că nicio explicație nu poate justifica un astfel de comportament pe terenul de fotbal, mai ales la un meci televizat. Mai mult decât atât, acesta a transmis că metodele care dădeau roade odată nu mai sunt aplicabile în zilele noastre, întrucât generațiile vechi sunt cele care trebuie să învețe să se adapteze la noile schimbări.

„Niciun alibi nu stă în picioare la așa ceva, indiferent ce mi-ai spune. El așa gândește și sunt foarte mulți foști fotbaliști din vechea generație care spun: > Da, dar alea erau vremurile atunci, poate că și în alte sporturi produceam performanță pentru că se produceau evenimente care generau o astfel de educație. La gimnastică metodele astea nu au mai mers.

Te duci în SUA, care au acum cea mai bună echipă de gimnastică din lume, păi în momentul în care s-a întâmplat așa ceva în urmă cu 15 ani s-au deschis procese. Au fost tot felul de acțiuni în justiție, nu se mai poate așa, trebuie să înțelegem și trebuie să găsim alte metode prin care să putem să ne educăm fotbaliștii, copiii, pentru că dacă copil nostru ar veni de la școală cu astfel de reclamație la noi, păi atunci ți se ridică părul în cap și te duci direct la profesor, să îți faci dreptate, chiar dacă profesorul motivează că așa a făcut olimpici.

Eu pot să îți spun ce aș fi simțit eu dacă era copil meu în acel moment. Nu mi-ar fi convenit să îmi văd copilul smucit de tricou de domn profesor, dar nu cred că fiul meu ar fi ajuns într-o astfel de situație pentru că ăsta este iarăși un adevăr care trebuie spus, educația se face și în primii 7 ani de acasă. După aceea, este educația pe care începi să o primești după ce vii la școală. Dar pentru a face o educație bună în cei 7 ani de acasă, tu trebuie să fii educat și uite așa intri într-un cerc. Dacă părinții nu sunt educați, copiii nu vor fi educați”, a declarat Andrei Vochin.

Andrei Vochin: „Gestul de atunci al lui Grozavu mi s-a părut mai puternic”

Cazul lui Dorinel Munteanu este comparat foarte mult cu cel care l-a avut în prim-plan pe , fostul antrenor al celor de la Botoșani, care a făcut un gest similar în anul 2017 și a fost sancționat cu două etape de suspendare și amendat cu 7.500 de lei după ce i-a aplicat o corecție fizică și i-a spart buza fotbalistului său, Cătălin Golofca.

„Dorinel Munteanu sau Grozavu sau toți cei care au folosit aceste metode, în mintea mea pe ei îi pot considera la fel de victime precum sunt și victimele lor de acum. E o altă generație, noi trebuie să ne adaptăm, trebuie cei mai în vârstă să se adapteze la cei mai tineri că altfel nu ai nicio șansă. Dacă nu te adaptezi ajungi să fii comentat în public, probabil pe la comisii și atunci lucrurile pot degenera. Sesizările de genul acesta se fac pe o etapă completă. Sesizările le poate face orice, LPF, FRF, Școala de antrenori. Știu că Grozavu a luat două etape atunci. Acum trebuie să ții cont și de gest. Mie gestul de atunci al lui Grozavu mi s-a părut mai puternic”, a declarat Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Florin Gardoș a confirmat că deși face parte din altă generație, a simțit și el pe propria piele exemplele date de Andrei Vochin, atât la școală, cât și la antrenamentele de fotbal.

„Eu sunt născut în 1988 și am prins și eu la școală cu perciuni și pe urmă și la fotbal am luat bătaie de la antrenori. N-aș vrea să fac un caz din asta, ai mei au fost mai duri cu mine, eu sunt mulțumit de felul cum am fost crescut și cred că am fost crescut bine. Acasă sunt altfel, soția îmi zice mereu, calm, cu copii..

Asta e, cum zice Andrei, trebuie să ne adaptăm chiar dacă și eu sunt altă generație. Lumea e mai sensibilă acum decât eram noi înainte”, a concluzionat Florin Gardoș.

