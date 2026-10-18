Andrei Vochin îl temperează pe Gigi Becali: „De ce îi facem rău lui Pădurariu cu cele 30 de milioane de euro?”

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Pădurariu a avut nevoie de numai câteva meciuri în tricoul FCSB pentru ca . Andrei Vochin crede însă că asemenea evaluări premature riscă să-i facă mai mult rău decât bine unui fotbalist aflat încă la începutul afirmării. „Richi” a impresionat prin incursiuni viguroase, curajul de a ataca spațiile libere și un picior stâng capabil să trimită centrări periculoase. Dar n-a produs încă niciun gol și nicio pasă decisivă. Mai important, cifrele sale defensive sunt departe de nivelul sugerat de entuziasmul public. Iar un fundaș, înainte să fie judecat după ce oferă în atac, trebuie evaluat după cât de bine își îndeplinește prima obligație: să apere.

Un fundaș spectaculos nu este automat un fundaș complet

În fotbalul modern, fundașii laterali au devenit arme ofensive. Li se cere să urce, să creeze superioritate, să atace spațiile și să ofere soluții în ultima treime. Pădurariu are aceste impulsuri, iar ele merită apreciate. Nu se ascunde, nu joacă numai pase de siguranță și nu se teme să își asume inițiativa. Sunt calități importante, mai ales la un fotbalist tânăr. Dar există riscul să confundăm spectaculozitatea cu eficiența. O incursiune reușită ridică tribunele în picioare. Un duel defensiv pierdut poate costa un gol. Iar pentru un scouter care evaluează un fundaș, ambele faze contează, dar responsabilitatea defensivă rămâne fundamentală.

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30 de milioane în declarații. 50,7% în dueluri

Datele Wyscout oferă o perspectivă mai puțin spectaculoasă, dar mult mai relevantă pentru postul lui Pădurariu. În SuperLiga, fundașul FCSB participă, în medie, la aproximativ 6,5 dueluri defensive pe meci și câștigă 50,7% dintre ele. Cu alte cuvinte, pierde aproape unul din două. Nu este o condamnare a unui jucător de 19 ani, ci fotografia unui fotbalist aflat încă în formare. Iar dacă privim și contextul colectiv, din campionat și Conference League cu el pe teren. Responsabilitatea nu este exclusiv a lui, dar nici nu putem separa complet un fundaș de performanța defensivei din care face parte.

Cinci comparații care ar trebui să tempereze entuziasmul

Am comparat cifrele lui Pădurariu cu cele ale fundașilor stânga aflați în circuitul primelor două reprezentative ale României, seniori și tineret. Rezultatele sunt grăitoare:

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Pe datele oferite de Wyscout, exclusiv pe meciurile din SuperLiga, în toate sezoanele în care fotbaliștii au evoluat în Romania, Pădurariu este ultimul atât la numărul mediu de dueluri defensive, cât și la procentajul celor câștigate. Diferența față de Ciubotariu este de 17 puncte procentuale, iar față de Borza de peste 14. Desigur, statisticile sunt influențate de sistemul de joc, adversari și sarcinile tactice. Dar când toți cei cinci colegi de post au cifre mai bune, semnalul nu poate fi ignorat. Mai ales dacă discutăm despre un presupus viitor transfer de zeci de milioane.

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Scouterii nu cumpără doar alergările spectaculoase

Un fundaș lateral modern trebuie să contribuie ofensiv, dar marile cluburi nu plătesc sume uriașe numai pentru câteva accelerări și centrări reușite. Analizează cum se apără jucătorul în situații de unu contra unu, cum gestionează spațiul din spatele său, cum reacționează la tranzițiile adverse și cât de constant își câștigă duelurile. Iar procentajul brut este doar începutul evaluării: contează și tipul duelurilor, calitatea adversarilor, poziționarea și greșelile care generează ocazii. Tocmai de aceea, cifrele lui Richi ar trebui să provoace întrebări și muncă suplimentară, ale lui, dar și ale anttrenorilor, nu etichete definitive.

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Prețul rostit nu este valoarea demonstrată

Între timp, entuziasmul lui Gigi Becali a crescut. După clauza de 30 de milioane, patronul FCSB a vorbit despre o posibilă vânzare de 44 de milioane și despre un jucător capabil să ajungă la Real Madrid sau PSG. Este dreptul unui patron să-și promoveze fotbalistul și să viseze la un transfer record. Dar o clauză contractuală, o sumă dorită și o ofertă reală sunt trei lucruri complet diferite. Pădurariu nu are nevoie acum să demonstreze că valorează 30 sau 44 de milioane. Are nevoie să devină un fundaș mai bun de la meci la meci. Presiunea unei asemenea etichete poate transforma fiecare greșeală firească a tinereții într-un motiv de dezamăgire publică.

Să-l ajutăm pe Richi să crească, nu să-l obligăm să confirme un preț

Pădurariu are calități reale. Tocmai de aceea merită protejat de exagerări. Curajul său ofensiv este o bază excelentă, nu certificatul unui produs finit. La 19 ani, timpul lucrează pentru el, cu condiția ca analiza să rămână lucidă și pregătirea să urmărească exact lucrurile care îi lipsesc. Dacă va progresa în duelurile defensive, în poziționare și în gestionarea spațiilor, incursiunile sale vor deveni un atu suplimentar al unui fundaș complet.

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De ce să-i facem rău lui Pădurariu cerându-i astăzi să valoreze 30 de milioane de euro? Mai bine să-i cerem să câștige mâine mai multe dueluri decât ieri. Restul, inclusiv milioanele, poate veni după aceea.