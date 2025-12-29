Sport

Andrei Vochin, impresionat total de tânărul jucător al Universității Craiova: „Recunoștința care-l face mare înainte să fie mare”

Andrei Vochin a rămas plăcut impresionat de cuvintele pe care tânărul jucător al Universității Craiova le-a transmis la adresa fostului său antrenor. Cum a comentat gestul
Andrei Vochin
29.12.2025 | 22:20
Andrei Vochin impresionat total de tanarul jucator al Universitatii Craiova Recunostinta carel face mare inainte sa fie mare
opiniile fanatik
Cine este jucătorul care l-a impresionat total pe Andrei Vochin. Foto: sport.pictures.eu.
În fotbalul modern, unde transferurile se fac și se desfac cu o rapiditate amețitoare, unde cuvintele se devalorizează mai repede decât un contract, există momente rare care ne aduc aminte de esență. Un astfel de moment l-a oferit David Matei, semifinalist în această vară cu selecționata României la Euro U19, atunci când a vorbit despre Mirel Rădoi — antrenorul care l-a chemat la Universitatea Craiova, care a pariat pe el, care l-a împins în lumina fotbalului mare.

David Matei și recunoștința care-l face mare înainte să fie mare

Nu valoarea transferului contează, nu cei 75.000 de euro plătiți de olteni către CSA Steaua. Contează fraza aceea simplă, spusă cu un firesc dezarmant: „Vreau să-i mulțumesc… el a avut încredere în mine.” 

Tricoul din copilărie și lecția pe care n-o găsești în manuale

Imaginea e perfectă: David, copil, cu tricoul roș-albaștrilor, cu numele lui Rădoi pe spate. Un băiat care visa la fotbal, la stadion, la o poveste. Și apoi, peste ani, același copil ajunge să fie antrenat de idolul lui. Și nu doar antrenat, ci validat. „Nu am apucat să îi zic, dar am găsit un tricou cu el când am ajuns acasă.”, a povestit Matei în FANATIK.

E emoția din spatele cuvintelor. E întoarcerea în sine. E recunoașterea unui drum pe care fotbalul nu ți-l explică niciodată, dar ți-l așază în față uneori cu o generozitate neașteptată.

„Recunoștința nu este doar cea mai mare dintre virtuți, ci mama tuturor celorlalte.” (Cicero) David Matei ne arată că această propoziție veche de două milenii e încă perfect adevărată.

Într-o lume în care tinerii sunt învățați că succesul e al lor și doar al lor, că trebuie să rupă, să ia, să se remarce, există băiatul acesta de 19 ani care se oprește puțin și spune: „Mulțumesc. Fără el, nu eram aici.” Nu e un gest mic. E un act de caracter. E identitatea unui fotbalist care înțelege ceva ce mulți uită repede: în viață nu ajungi niciodată singur. Mereu e cineva care ți-a întins o mână când nu te vedea nimeni. Iar asta e valabilă și pentru tineri, și pentru cei cu ștate mai vechi.

Rădoi, omul momentului decisiv

Mirel Rădoi a fost pentru David mai mult decât un antrenor. A fost omul care a văzut potențial acolo unde alții vedeau doar promisiune. A fost cel care l-a dorit în mod expres, cel care a spus „da, eu îl vreau”, într-un moment în care astfel de aprobări cântăresc mai mult decât un titlu de campion.

Când un jucător tânăr simte asta, se schimbă. Se deschide. Crește. Și o spune acum, cu sinceritate: „Am învățat foarte multe de la dumnealui.” Asta înseamnă recunoștință. Asta înseamnă filonul moral al fotbalului: relația dintre generații, dintre idol și discipol, dintre cel care donează încredere și cel care primește viață profesională.

Recunoștința, arma secretă care face carierele lungi

Fotbalul devine mic atunci când oamenii uită de unde au plecat. Dar devine mare atunci când cineva, ca David Matei, își aduce aminte. Când îți respecți idolul, când îți onorezi mentorul, când rămâi om, atunci ești pregătit să devii fotbalist adevărat.

Pentru că valoarea nu se măsoară doar în sprinturi, pase sau goluri. Se măsoară și în recunoașterea celor care te-au ridicat pe umerii lor când nu puteai singur.

David Matei are tot timpul din lume să confirme, să crească, să devină mare.  Dar ceva a confirmat deja, la doar 19 ani: are caracter. Are memorie. Are recunoștință. Iar, pe aici, pe la noi, asta e mai rar decât o calificare în semifinalele unui European.

Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
