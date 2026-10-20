Sport

Andrei Vochin, ironic cu Gigi Becali după meciul FCSB: „Eu, dacă aș fi patron-jucător, aș fi gelos pe Reghecampf!”

Andrei Vochin
20.10.2026 | 09:28
Andrei Vochin ironic cu Gigi Becali dupa meciul FCSB Eu daca as fi patronjucator as fi gelos pe Reghecampf
opiniile fanatik
Andrei Vochin, opinie ironică despre situația de la FCSB după victoria chinuită obținută la Voluntari. Foto: colaj Fanatik
Andrei Vochin pune sub lupă, cu sarcasm, intervențiile de la FCSB și paradoxul unei echipe care a făcut cea mai bună repriză a sezonului, pentru ca apoi să fie la un pas să piardă meciul. Radunovici, schimbările de la pauză, xG-ul de 1,73 și golul salvator al lui Stoian compun o poveste în care antrenorul riscă să devină prea bun pentru orgoliul patronului.
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Andrei Vochin privește cu ironie ceea ce s-a întâmplat la FCSB: Reghecampf a propus o soluție tactică, Radunovici mijlocaș central, echipa a făcut cea mai bună primă repriză a sezonului, iar la pauză au venit schimbările. Jocul s-a prăbușit, Voluntariul, o nou-promovată, a egalat și a fost aproape să câștige, înainte ca Stoian să intervină din nou decisiv.

Andrei Vochin îl ironizează pe Gigi Becali după FC Voluntari – FCSB 1-2. Să aibă Reghecampf dreptate? Asta chiar ar fi culmea!

Dar poate că noi privim lucrurile greșit. Poate că nu rezultatul contează cel mai mult. Poate că adevărata miză este cine trebuie să primească aplauzele. Așa că, pentru câteva minute, îmi permit să intru în pielea unui patron-jucător care știe întotdeauna mai bine decât antrenorul.

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Eu, dacă aș fi patron-jucător la FCSB, implicat în stabilirea primului 11 și făuritor al tuturor schimbărilor, văzute și nevăzute, aș fi gelos. Păi să aibă Reghecampf dreptate? Să vină el cu cererea asta ca Radunovici să fie mijlocaș central, după ce eu zisesem că nu mai are ce să caute în mijlocul terenului, și, după ce îi accept cererea, echipa să facă cea mai bună primă repriză din acest sezon, asta nu mi-ar cădea bine.

Cine i-a dat voie antrenorului să fure luminile rampei?

Păi să-mi șterpelească mie un antrenor luminile rampei? Să apară el că a pus pe picioare echipa, cu metodele astea ale lui de antrenamente dure, de pe urma cărora mai mi se rup și jucătorii favoriți, chiar că m-ar lua capul. Și m-aș fi băgat clar la pauză să repar eu mașinăria asta stricată care tocmai ce făcuse cea mai bună repriză din acest sezon.

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Un xG de 1,73? Cu schimbările mele îl triplam!

Să-i arăt eu cum și ce trebuie să faci să bați cu 3-4 la 0, nu doar 1-0. Așa, și ce dacă am făcut cel mai bun xG, 1,73, într-o repriză? Cu schimbările mele sunt sigur că l-aș fi triplat. Așa că le-aș fi făcut!

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Gata, și le-am făcut.

Mai bine schimb căpitanul decât să risc un cartonaș roșu!

Am scos căpitanul pe care mi l-a propus tot el, deșteptul, de frica unui al doilea cartonaș galben. Ce dacă am pierdut un campionat la fel, schimbându-l pe Tamm la pauza meciului de la Farul? Eu așa aș face, n-aș risca un roșu. Mai bine să-mi cadă echipa, să mă egaleze o nou-promovată, mai slab cotată de 5 ori decât echipa mea, să mă și bată dacă ar fi intrat bara lui Babic.

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Eu plătesc, eu schimb, eu mă pricep!

Dar să fac io schimbările, să mă implic și să mă joc de-a fotbalul, că d-asta cheltui o grămadă de bani. Ca să vadă toată lumea că mă pricep, să le închid gura la toți.

Cine l-a băgat pe Stoian? Aud? Cine?!

Aud? Cine l-a băgat pe Stoian care a mai decis un meci? Care a adus 6 puncte de când a venit ăsta, ăăă, prietenul meu care nu mă lasă la greu, Reghe. Aud? Cine?

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Uff, bine că n-am vreo echipă!

Bine că nu sunt însă în situația asta. Eu, în locul lui Gigi Becali, n-aș fi rezistat să nu mă implic. Chiar îl invidiez pe patronul FCSB că are puterea asta nouă de a asista la toate deciziile antrenorului și de a se rezuma doar la a privi și a comenta la sfârșitul meciului. Chiar n-aș avea această forță interioară uluitoare. Pe bune!

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Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
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