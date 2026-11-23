ADVERTISEMENT

Duminică am primit o veste care m-a tulburat profund. Dudu Georgescu nu mai este. Omul care a făcut suflarea dinamovistă să se îmbrățișeze de atâtea ori după golurile lui s-a stins la Toronto, departe de tribunele care îi strigau numele. Andrei Vochin nu vrea să-l conducă pe ultimul drum cu un inventar de trofee și statistici. Pentru că există o întâmplare din copilăria lui care spune despre măreția lui mai mult decât orice cifră. O întâmplare despre niște părinți care și-au iubit atât de mult idolul, încât au vrut să-i poarte numele mai departe. Nu pe tricou. În certificatele de naștere ale propriilor copii.

Andrei Vochin îi spune „adio” lui Dudu Georgescu

Era spre sfârșitul anilor ’70. La Televiziunea Română exista o emisiune numită „Reflector”. Într-o lume în care aproape toate știrile vorbeau despre marile realizări ale tovarășului, joia seara, pare-mi-se, mai apăreau și întâmplări din viața adevărată. Fapte diverse, multe provenite din informațiile făcute publice de Miliție. Pentru noi, copiii, era una dintre rarele ferestre spre o realitate care nu încăpea în discursurile oficiale. Într-o seară, „Reflector” a prezentat o curiozitate extraordinară: printre prenumele alese pentru nou-născuți apăruse unul cu totul neobișnuit.

ADVERTISEMENT

Dudu Georgescu

Dacă familia se numea Ionescu, de exemplu, copilul ajungea să fie trecut în acte drept Dudu Georgescu Ionescu. Îmi amintesc și astăzi uimirea cu care am primit informația. Pe atunci nu aveam cum să înțeleg toate dimensiunile fenomenului. Astăzi, după o viață petrecută în fotbal, înțeleg perfect.

Două Ghete de Aur nu explică totul

Dudu Georgescu a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei. A fost de patru ori consecutiv golgeterul campionatului nostru. A marcat 252 de goluri în prima divizie, record care rezistă și astăzi. Sunt cifre monumentale. Dar ele descriu fotbalistul. Întâmplarea de la „Reflector” descrie omul devenit fenomen social. Să fii atât de iubit încât un tată și o mamă să-și imagineze copilul purtându-ți numele toată viața! Să treci dincolo de stadion, dincolo de Dinamo, dincolo chiar de fotbal, până în intimitatea unei familii care își alege numele fiului! Există statui, există tribune botezate după campioni, există tricouri retrase. Dar ce monument mai emoționant poate primi un fotbalist decât să afle că niște părinți i-au dăruit numele copilului lor?

ADVERTISEMENT

Povestea incredibilă a doi fundași centrali

Și mai există un lucru pe care puțini îl știu despre Dudu Georgescu. La începutul carierei, la Progresul București, nu era atacant. Juca fundaș central. Iar partenerul lui din centrul apărării era Mircea Sandu! Imaginați-vă această pereche de fundași centrali de la începutul anilor ’70: Dudu Georgescu și Mircea Sandu. Doi fotbaliști care aveau să devină, peste ani, membri ai Top 10 marcatori din întreaga istorie a Diviziei A.

ADVERTISEMENT

Parcă fotbalul românesc îi așezase, pentru început, la poarta greșită. Apoi i-a trimis acolo unde le era locul. În careul advers. Dudu avea să devină cel mai prolific marcator al campionatului. Mircea Sandu avea să-și scrie propria istorie de golgeter. Cine ar fi putut bănui, văzându-i atunci apărând împreună, câte sute de goluri ascundeau acei doi fundași?

ADVERTISEMENT

Un cerc al fotbalului, închis în apărare

Destinul lui Dudu a mai avut o ironie frumoasă. După ce a cucerit Europa cu golurile sale, după ce a devenit spaima portarilor și idolul tribunelor, și-a încheiat cariera tot în spate. Pe la jumătatea anilor ’80, la FC Bacău, a jucat libero. Pornise din apărare, cucerise lumea ca atacant și se întorsese în apărare, de parcă ar fi vrut să închidă cercul exact acolo unde îl deschisese. Poate că acesta este încă un semn al măreției sale. Nu a fost doar un om care știa să împingă mingea în poartă. A fost un fotbalist care a înțeles jocul din ambele sensuri.

Singurătatea unui om iubit de o țară

Și totuși, astăzi, dintre toate imaginile, una mă doare cel mai tare. Aceea a omului care a făcut zeci de mii de oameni să sară în picioare de fericire, găsit fără suflare, singur, într-o locuință închiriată din Toronto. La 76 de ani. La mii de kilometri de casă. Există ceva sfâșietor în această distanță dintre gloria de atunci și liniștea de acum. Între vuietul tribunelor și tăcerea unei camere. Nu știu câtă singurătate a simțit Dudu în ultimii ani. Și n-aș vrea să inventez tristeți în numele lui. Știu însă câtă bucurie a dăruit. Și mai știu că un om poate pleca departe de țara lui fără ca țara să-l poată scoate vreodată din inimă.

ADVERTISEMENT

Dudu Georgescu, un nume pe care nici moartea nu-l poate lua

Mă întorc cu gândul la acea seară de joi, la „Reflector”, la părinții care își botezau copiii Dudu Georgescu. Mă întreb câți dintre acei copii sunt astăzi oameni în toată firea. Unde trăiesc. Dacă iubesc fotbalul. Dacă știu ce bucurie uriașă i-a făcut pe părinții lor să le aleagă un asemenea prenume.

Poate că unii au devenit dinamoviști. Poate că alții țin cu Steaua, Rapid sau Craiova. Nici nu mai contează. Pentru că Dudu Georgescu a aparținut, înainte de toate, fotbalului românesc. Și dacă cele 252 de goluri vor fi cândva depășite (tare mă îndoiesc!!!), dacă recordurile vor cădea și generațiile viitoare vor avea alți idoli, ceva va rămâne imposibil de șters. Undeva, în România, poate există și astăzi oameni care, atunci când își arată buletinul, poartă în prenume întreaga măreție a unui fotbalist.

Dudu Georgescu a murit la Toronto. Dar care nici măcar nu apucaseră să vadă lumina zilei când părinții lor îl iubeau deja. Și cred că acesta este cel mai frumos gol pe care l-a marcat vreodată. Dumnezeu să-l odihnească!