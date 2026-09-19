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Andrei Vochin distruge FCSB-ul lui Gigi Becali: „Cel mai slab adversar pentru Craiova, chiar și decât Vitebsk!”

Andrei Vochin a lansat un atac devastator la adresa FCSB-ului la pauza meciului cu U. Craiova. Verdictul categoric dat după prestația roș-albaștrilor: „un rezultat normal!”.
Alex Bodnariu
19.09.2026 | 22:15
Andrei Vochin distruge FCSBul lui Gigi Becali Cel mai slab adversar pentru Craiova chiar si decat Vitebsk
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Concluzie categorică după 45 de minute din Craiova – FCSB: „Mai slabă și decât Vitebsk!”
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Andrei Vochin a taxat prestația celor de la FCSB din prima repriză a derby-ului cu Universitatea Craiova. Campioana a controlat jocul de pe „Ion Oblemenco” și a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri. Bucureștenii au suferit în defensivă, iar Ștefan Târnovanu a fost unul dintre puținii jucători ai oaspeților care s-au remarcat. Dezastrul pentru echipa lui Gigi Becali a continuat și în repriza secundă.

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Universitatea Craiova a făcut o primă repriză excelentă în derby-ul cu FCSB. Oltenii au pus presiune încă din start, iar Ștefan Târnovanu a fost obligat să intervină încă din minutul 3, la ocazia lui Assad Al-Hamlawi. Gazdele au avut și un gol anulat, înainte să deschidă scorul în minutul 29. Nicușor Bancu a executat rapid un aut, Assad a profitat de spațiul primit în defensiva roș-albaștrilor și l-a învins pe Târnovanu.

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Craiova nu s-a oprit și a continuat să profite de lejeritatea din apărarea bucureștenilor. Oltenii au făcut 2-0 înainte de pauză. Etim a câștigat extrem de ușor duelul fizic cu Dawa și i-a pasat lui Assad, iar palestinianul l-a învins din nou pe Ștefan Târnovanu. Portarul FCSB-ului avusese, cu doar câteva minute înainte, o intervenție salvatoare.

Concluzie categorică a lui Andrei Vochin după Craiova – FCSB: „Mai slabă și decât Vitebsk!”

Andrei Vochin este de părere că FCSB este cea mai slabă adversară pe care Universitatea Craiova a întâlnit-o în acest start de sezon. Oficialul FRF consideră că până și Vitebsk le-a pus mai multe probleme oltenilor. Vochin a remarcat și prestația lui Târnovanu, despre care spune că a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor în prima repriză.

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„Craiova a întâlnit cel mai slab adversar pe care l-a întâlnit în acest sezon. Mai slab și decât Vitebsk. În momentul în care Târnovanu e cel mai bun jucător al tău, comentariile sunt de prisos. La urma urmei, e un rezultat normal la pauză. Joacă campioana și e 2-0 pentru ea în întâlnirea cu locul opt”, a declarat Andrei Vochin la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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