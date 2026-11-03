Andrei Vochin, lecție pentru familia Șucu și Daniel Pancu: „La masa fotbalului, locul din față nu se moștenește. Se câștigă!”

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Sâmbătă dimineață, în biserica romano-catolică Sfânta Tereza din București, am ascultat o predică despre locul pe care fiecare dintre noi crede că îl merită. Câteva ore mai târziu, fotbalul mi-a oferit o ilustrare aproape perfectă a acelei învățături. , apoi schimbat la pauză și declarat încă nepregătit pentru nivelul SuperLigii. Au urmat reacții, orgolii și o postare a mamei fotbalistului despre două torturi frumoase aflate în frigiderul familiei. Andrei Vochin vede însă dincolo de disputa momentului o întrebare mult mai importantă: cine ne dă dreptul să ocupăm primul loc la masa fotbalului?

O predică despre ultimul loc

Preotul a vorbit despre un pasaj din Evanghelia după Luca, capitolul 14, versetele 7–11. Isus îi observă pe invitații unui ospăț alegându-și locurile de cinste și le spune să nu se așeze singuri în fruntea mesei. Dacă vine cineva mai important, gazda îi poate muta mai în spate, spre rușinea lor. Dar dacă aleg ultimul loc, gazda îi poate invita mai aproape.

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Mi-a rămas în minte și o imagine din predică: lângă omul care acceptă ultimul loc se așază însuși Isus. Nu este o formulare literală a pasajului evanghelic, ci o interpretare care îi adâncește sensul.

Am ieșit din biserică gândindu-mă că smerenia nu înseamnă să nu-ți cunoști valoarea. Înseamnă să nu-ți atribui singur locul pe care ceilalți trebuie să ți-l recunoască.

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Două torturi și o singură greșeală de perspectivă

În postarea sa, Diana Șucu s-a întrebat câți dintre noi am avea răbdare să vedem în frigider două torturi superbe, știind că aparțin familiei, fără să dorim să gustăm din ele. Imaginea trimite, evident, la Rapid și Genoa, cele două cluburi patronate de Dan Șucu.

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Înțeleg perfect instinctul unei mame. Își vede copilul muncind, sperând, suferind și își dorește să-l apere. Nu există nimic condamnabil în iubirea aceasta.

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Dar aici apare o diferență esențială. Într-o familie, tortul poate aparține tuturor. Într-o echipă de fotbal, minutele nu sunt o moștenire. Ele reprezintă o responsabilitate față de ceilalți zece jucători, față de vestiar și față de suporteri.

Clubul poate aparține patronului. Locul din primul 11 trebuie să aparțină meritului.

Andrei Șucu și scaunul care trebuie câștigat

Andrei are 17 ani. A marcat la puțin timp după intrarea pe teren împotriva lui FC Argeș, un moment minunat pentru orice tânăr fotbalist. Dar un gol nu poate șterge toate etapele formării.

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Cu Csikszereda a primit șansa titularizării. La pauză a fost schimbat. Pancu a explicat apoi că băiatul nu este încă pregătit pentru cerințele primei ligi. Poate că antrenorul avea dreptate în evaluare. Poate că putea fi mai delicat în exprimare. Cele două lucruri nu se exclud.

Cel mai mare serviciu pe care îl putem face lui Andrei nu este să-i garantăm locul din față, ci să-i oferim libertatea de a-l câștiga. Să greșească, să învețe, să joace acolo unde poate crește și să revină mai puternic. Un copil protejat de orice dezamăgire riscă să fie privat tocmai de experiențele care îl maturizează.

Nici antrenorul nu trebuie să-și rezerve locul de cinste

Dar pilda nu este doar pentru familia Șucu. Daniel Pancu a spus cândva că nu s-a născut omul care să-i fie șef la fotbal. Îi înțeleg nevoia de independență profesională. Un antrenor trebuie să aibă autoritatea de a decide cine joacă și cine nu. Altfel, răspunderea pentru rezultate devine o farsă.

Totuși, autoritatea nu trebuie confundată cu orgoliul. Poți avea dreptate și poți răni inutil. Poți transmite unui tânăr că mai are de muncit fără să transformi verdictul într-o demonstrație publică de putere.

Antrenorul este cel care așază jucătorii la masa echipei. Dar nici el nu este mai presus de lecția smereniei. Iar adevărata lui măreție se vede atunci când reușește să corecteze fără să umilească.

Cel mai matur gest ar putea veni de la cel mai tânăr

Există și un detaliu care schimbă lumina în care privim întreaga poveste. Potrivit informațiilor publicate de FANATIK și relatate ulterior de Digi Sport, A , spunând că intervenția îi face mai mult rău și că dorește să-și gestioneze singur situația.

Dacă lucrurile s-au petrecut astfel, atunci băiatul de 17 ani a oferit poate cea mai matură reacție dintre toate. A înțeles că iubirea părinților nu poate juca în locul lui. Că numele de familie nu poate câștiga un duel. Că drumul către respectul vestiarului trebuie parcurs pe propriile picioare. Poate tocmai el a ales, fără să știe, ultimul loc de la ospăț.

Cine stă lângă tine când alegi ultimul loc?

La finalul predicii de sâmbătă, mi-a rămas în suflet imaginea lui Isus așezându-se lângă omul care nu se grăbește să ocupe locul de cinste.

M-am gândit apoi la Andrei Șucu, la mama lui, la tatăl lui și la Daniel Pancu. Fiecare are motivele sale, fiecare are ceva de apărat. Dar fiecare are și ceva de lăsat deoparte: nerăbdarea, instinctul de protecție dus prea departe, autoritatea confundată cu proprietatea sau orgoliul de a avea ultimul cuvânt.

Fotbalul este un teritoriu al orgoliilor. Tocmai de aceea, smerenia este aici atât de rară și atât de prețioasă.

În Evanghelie, gazda îi spune celui așezat în spate: „Prietene, urcă mai sus!”. În fotbal, invitația aceasta trebuie să vină de la joc, de la muncă și de la merit. Nu de la numele tatălui. Nu de la dragostea mamei. Și nici de la orgoliul antrenorului.

Iar dacă Andrei Șucu va avea răbdarea să aștepte acea invitație, într-o zi s-ar putea să descopere că locul câștigat singur este infinit mai frumos decât orice tort primit în dar.