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România a început cu stângul noua campanie din Nations League. Suedia s-a impus cu 2-1 în fața „tricolorilor”, luând 3 puncte importante în primul meci din competiție. Andrei Vochin, oficialul FRF, a reacționat în direct la FANATIK SUPERLIGA, a doua zi după meci.

Andrei Vochin a subliniat diferența majoră între Suedia și România

Debut nefericit pentru „tricolori” în noua campanie din Nations League cu Gică Hagi la timona echipei. , spre marea dezamăgire a celor din tabăra reprezentativei noastre. Andrei Vochin a scos în evidență motivele principale care au condus la acest rezultat, de la valoarea totală a loturilor, până la micile detalii care au făcut cu adevărat diferența.

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„Eu aș vrea să vorbesc pe cifre, pentru că la altceva nu mă pricep. Și primele cifre care îmi vin în minte sunt cele realiste. Totuși, aseară, naționala României întâlnește o echipă cu o valoare de piață de patru ori mai mare. Plecăm de aici pentru că nu putem să ignorăm lucrul ăsta, oricât și oricine ar veni selecționer. Aseară, suedezii n-au avut o echipă senzațională, dar au avut trei piese grele, grele de tot. Prima dintre ele, Isak, a doua Ayari și al treilea Gyokeres. E adevărat că și Bergvall a avut șutul ăla, dar acești jucători ar fi trebuit să fie mai bine neutralizați.

Gyokeres, din punctul meu de vedere, a fost foarte bine neutralizat, cu excepția fazei golului. La Isak am văzut niște probleme… Acel fundaș central din trei, care îl avea pe Isak în zona lui, de foarte multe ori nu l-a însoțit până spre mijlocul terenului. Pentru că în momentul în care joci cu trei fundași centrali, îți poți permite ca unul să se ducă după el tot timpul. Ori Isak a primit de foarte multe ori liber, a avut timp să se întoarcă în mijlocul terenului, nu s-au dus după el. A doua chestie, blocarea lui . Aia mi se părea de căpătâi… Acolo trebuia să ai grijă. L-am văzut la Mondial de ce este în stare!”, a spus inițial Andrei Vochin.

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Pronosticul lui Andrei Vochin. Câte puncte va face România în Nations League

După ce Edi Iordănescu a spus în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că , la retur, Andrei Vochin a oferit un pronostic în ceea ce privește numărul de puncte pe care naționala noastră îl va avea la final de campanie. El a subliniat și forța pe care o posedă reprezentativele Bosniei și Poloniei. „(n.r. – despre pronosticul lui Ilie Dumitrescu, anume că România face 10 puncte în această grupă) Declarațiile de dinainte de meci ale celor care sunt implicați aici, adică angajați ai Federației Române de Fotbal, au și o doză mentală. Adică mesajul pe care ar trebui să-l transmiți înainte de meci trebuie să fie unul de încredere, că dacă te duci și spui, inclusiv din interior: „Dom’le, nu suntem buni de nimic, nu facem nimic”, atunci…

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Dacă m-ar fi întrebat cineva pe mine cum estimez situația asta, aș fi spus că ăsta, primul meci, e un meci de tip bonus. Adică dacă scoți ceva din el, e un miracol, pentru că întâlnim echipa cea mai bine cotată din grupă, echipa care îți prezintă în primul 11 nouă jucători din top cinci campionate europene care joacă. Noi avem trei jucători în primul 11 din top cinci campionate europene care joacă… Deci, plecând de aici, calculul meu, realist-optimist, să spunem așa, ca puncte, în această grupă, în care noi suntem ultimii la toate capitolele de valoare individuală, ar fi: să ne câștigăm meciurile de acasă cu Bosnia și Polonia, să scoatem punct în deplasare în Bosnia și Polonia. Asta ar însemna opt puncte! Și să mai scoatem un punct acasă cu Suedia. Deci asta ar însemna nouă puncte. Încă o dată, realist-optimist. Bosnia și Polonia sunt echipe mai bine cotate decât noi la momentul ăsta”, a mai spus Andrei Vochin.

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Andrei Vochin a subliniat marea problemă a echipei naționale a României. De ce reprezintă media vârstei un punct extrem de important

Ulterior, oficialul FRF a pus punctul pe capitolul pe care l-a analizat atent: media vârstei echipei naționale. Andrei Vochin a comparat situația actuală cu cea din trecut, când România bifa 3 apariții consecutive la Campionatul Mondial și a tras un mare semnal de alarmă, acela că media vârstei trebuie coborâtă în viitorul apropiat pentru realizarea de performanțe. „Revin la cifre. Ce am făcut noi bun aseară este că nu le-am permis să aibă multe acțiuni. Noi am scăzut XG-ul Suediei la meciul nostru. Aseară a fost 0,73, în condițiile în care media lor cu Graham Potter până acuma a fost de 1,29. Deci aici am scăzut, am făcut ce-a trebuit să facem, bine! Le-am scăzut periculozitatea. Unde am fost noi deficitari? În zona de atac! Pentru că noi n-am creat decât 0,4 unei echipe care în mandatul lui Potter avea 1,6. Deci de la 0,4 la 1,6 e cale lungă în zona ofensivă.

Pe urmă, altă chestie care m-a făcut să mă întreb: bă, fotbalul ăsta ori s-a întors cu fundul în sus, ori noi nu creăm… N-am creat jucători pentru 2026! Și suntem în pericol să nu creăm jucători pentru 2030! De ce? Pentru că noi aseară am avut o medie de înălțime mai mare ca Suedia. Noi aseară la echipa de start am avut un 1,85, față de ei 1,83. Deci fotbalul s-a schimbat. În condițiile în care noi, cu Suedia, făceam bine la capitolul posesie. Ori aseară, noi posesie am avut sub 40%! Deci exact invers. Faptul că noi am avut o medie de înălțime bună, probabil că i-a făcut pe ei să gândească să joace cornerul ăla cum l-au jucat. Adică nu să trimită mingea din prima în careu, acolo unde aveam niște jucători înalți.

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Altă situație care mă pune pe gânduri pe mine pentru viitor. Și asta vine și cumva într-o legătură cu Edi. Am avut o discuție cu Edi înainte să ia echipa națională. În momentul în care el lua echipa, acum 3-4 ani, i-am spus: „Echipa asta are o medie de vârstă de 25 de ani. Asta înseamnă că are o marjă de creștere de 2-3 ani!”. O echipă ajunge la maturitate la 27-28 de ani. Apoi i-am mai zis: „Vestea rea e că nu știu să-ți spun care-i marja de creștere. Adică în ăștia doi ani jumătate nu știu până unde poate să ajungă, că asta e o echipă care a făcut semifinală de Campionat European de tineret în mare parte și în care mai sunt jucători care au turnee finale de tineret, dar n-aș putea să-ți spun unde!”.

Pragul a fost Campionatul European din 2024, da? Aseară m-am uitat însă pe media de vârstă a primului 11 și a fost de 27,4 ani. Suedia avea 26,5. Dacă continuăm cu această echipă, la Mondialul de peste 4 ani va avea 31,4 ani. Nu am văzut echipă de 31 de ani la un Mondial până acum. În perioada imediat următoare, media de vârstă a echipei trebuie să scadă, altfel nu ne putem gândi la un viitor. Materialul cu care trebuie să-ți croiești acest costum nu este de cea mai bună calitate. Nu putem să ignorăm lucrul ăsta. Ceea ce, e adevărat, s-a întâmplat cu toți antrenorii, adică toți selecționerii”, a mai spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

20,2 ani a fost media vârstei naționalei României la CM 1990

25,8 ani a fost media vârstei naționalei României la CM 1994

25,2 ani a fost media vârstei naționalei României la CM 1998