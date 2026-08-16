Andrei Vochin, observație după șocul de la Arad: „Copilu și Șumudică, înapoi printre ruine. Misiunea? Salvarea CFR-ului”

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Marian Copilu și Marius Șumudică intră în categoria eroilor de film care, atunci când toată lumea fuge din clădirea care se prăbușește, își suflecă mânecile, își pun salopetele și intră printre ruine să vadă dacă mai poate fi salvat cineva. Numai că aici nu e film. E CFR Cluj.

Andrei Vochin, despre situația disperată de la CFR Cluj. Dezastru la transferuri și la pregătirea fizică, probleme financiare

Clubul a intrat în insolvență, transferurile sunt blocate, iar lotul este construit atât de strâmb încât, privind spre două dintre posturile fundamentale ale unei echipe, fundaș central și portar, cu greu găsești soluții pentru nivelul la care CFR a obișnuit să existe.

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Iar pregătirea fizică pare și mai gravă. Probabil că cifrele de monitorizare ale jucătorilor arată precum analizele unui pacient ajuns în comă la Camera de Urgență, cu un scor Glasgow fix de 3. Exact . În termini medicali asta înseamnă mai mult mort decât viu.

Prima urgență: jucători. . CFR are nevoie urgentă de completarea lotului, cu ce se mai poate găsi pe piață până la 1 septembrie. Nu vorbim despre transferuri de perspectivă sau despre construirea lotului pentru următorii trei ani. Vorbim despre urgențe.

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Posturi cheie în lot sunt lipsă la CFR Cluj! În plus, echipa e total nepregătită fizic

Portar. Fundași centrali. Probabil și alte posturi pe care noul antrenor le va identifica imediat ce va intra în vestiar. Numai că, pentru a putea transfera, CFR trebuie mai întâi să plătească. Să stingă acele datorii care țin clubul blocat și să obțină din nou dreptul de a legitima fotbaliști.

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Prima misiune a patronului Neluțu Varga este, așadar, financiar-administrativă. Abia după aceea poate începe treaba cuplului Copilu-Șumudică. A doua urgență: benzina. Aici situația mi se pare chiar mai complicată decât alcătuirea lotului. O echipă nepregătită fizic nu poate fi reparată din vorbe, schimbări tactice sau discursuri motivaționale.

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Organismul nu poate fi păcălit. CFR are nevoie de minimum cinci-șase săptămâni de pregătire, aproape ca într-un cantonament de vară. Iar asta presupune o decizie care, pentru un club obișnuit să numere titluri și cupe europene, ar putea suna umilitor: sacrificarea rezultatului imediat.

CFR Cluj, un singur obiectiv realist la acest moment disperat: evitarea retrogradării

Următoarele trei etape ar trebui folosite inclusiv ca perioadă de reconstrucție fizică, după care pauza de aproximativ trei săptămâni prilejuită de meciurile echipelor naționale trebuie exploatată la maximum. Alergare. Forță. Intensitate. Recuperare. Din nou alergare. Nu există scurtătură.

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Obiectivul pe care CFR nu știe să-l pronunțe. Și ajungem la partea poate cea mai greu de acceptat. Obiectivul realist al CFR-ului nu mai este titlul. Nu este podiumul. Nu sunt cupele europene, că oricum în insolvență nu e posibil. Este salvarea de la retrogradare.

Cu cât clubul acceptă mai repede această realitate, cu atât cresc șansele să iasă din ea. Pentru că una dintre marile boli ale cluburilor importante ajunse în dificultate este memoria propriului statut. Continuă să se comporte ca și cum ar fi ceea ce au fost, nu ceea ce sunt. CFR trebuie să uite momentan trofeele din vitrină și să privească tabela.

Ironia supremă: întoarcerea în 2021

Și acum vine culmea întregii povești. În urmă cu cinci ani, același cuplu Copilu-Șumudică avea CFR-ul calificat în grupele Conference League și cu maximum de puncte după primele șapte etape de campionat. Șapte meciuri. Șapte victorii.

Astăzi ar părea science-fiction. Atunci însă n-a fost suficient. Lipsa de realism de la nivelul conducerii a permis producerea unui adevărat puci, în urma căruia Copilu și Șumudică au fost îndepărtați. Li s-a transmis, într-un fel, că CFR poate mai bine fără ei. Cinci ani mai târziu, sunt chemați înapoi. Nu să ducă echipa în Europa. S-o scoată de sub dărâmături.

De la „optimizare” la insolvență

Între cele două momente există o istorie care va trebui cândva analizată fără patimă. A urmat o guvernare care a vorbit despre optimizare. Cifrele finale arată însă altceva. Datorii uriașe. Blocaje la transferuri. Insolvență. Un lot dezechilibrat. O echipă nepregătită. Și perspectiva retrogradării. Acesta este bilanțul care contează acum, nu comunicatele și explicațiile ultimilor ani.

Poate că fotbalul are uneori un simț al ironiei mai dezvoltat decât noi. În 2021, Copilu și Șumudică erau considerați dispensabili cu CFR în grupele europene și cu maximum de puncte în campionat. În 2026, sunt chemați ca salvatori ai unui club aflat în insolvență.

Nu mai au de câștigat campionatul. Nici măcar de ajuns în play-off. Trebuie întâi să plătească datorii, să găsească jucători, să pună benzină într-o echipă rămasă fără combustibil și să câștige suficiente meciuri încât CFR să rămână în prima ligă.

Un obiectiv mic pentru istoria recentă a CFR-ului. Dar uriaș pentru realitatea de astăzi. Copilu și Șumudică și-au pus din nou salopetele. De data asta nu mai construiesc o campioană. Încearcă să salveze clădirea înainte să cadă de tot.