Andrei Vochin, observație după un derby nebun cu FC Rapid: „Primul loc și cel mai mare câștig al Craiovei: frica adversarilor”

Andrei Vochin o vede pe Universitatea Craiova favorită la titlu în SuperLiga și datorită respectului pe care oltenii și l-au câștigat în fața rivalelor din play-off.
Andrei Vochin
09.03.2026 | 09:15
Andrei Vochin observatie dupa un derby nebun cu FC Rapid Primul loc si cel mai mare castig al Craiovei frica adversarilor
opiniile fanatik
Universitatea Craiova a remizat în Giulești și rămâne fără înfrângere în fața rivalelor din play-off. Sursă foto: Hepta.ro
Egalul de pe Giulești, 1-1 cu Rapid, i-a adus Universității Craiova ceea ce își propusese înaintea ultimei etape din sezonul regulat: locul 1 și păstrarea distanței de puncte față de adversarul direct ocupantul locului secund. Un obiectiv atins matematic, dar și unul simbolic. Pentru că, dincolo de poziția de lider, Craiova a obținut ceva poate și mai important înainte de play-off: a băgat frica în adversari.

Cum a ajuns Universitatea Craiova, liderul SuperLigii, să impună respect înainte de play-off

Contextul meciului din Giulești ar fi putut indica altceva. Rapid juca pe teren propriu, în timp ce Craiova venea după un meci de Cupa României care durase 120 de minute. În acele zile, singura confruntare serioasă a Rapidului fusese, ironic, în afara terenului, cu Poliția și Procuratura, pentru a lămuri episodul accidentului lui Keita.

Dincolo de asta, pe hârtie, lucrurile păreau chiar înclinate spre gazde. Conform cifrelor Transfermarkt, primul „11” al Rapidului era mai valoros decât cel al Craiovei. Și totuși, pe teren, lucrurile au arătat exact invers. 16,85 de milioane a valorat primul ”11” al Rapidului. Titularii Craiovei  au făcut 16 milioane de euro.

Observația lui Andrei Vochin la derby-ul din Giulești: „Rapidul nu a vrut să riște”

Echipa lui Gâlcă a arătat mai degrabă ca și cum principalul obiectiv era să nu lase Craiova să joace. Aripile Dobre și Petrila au coborât aproape permanent până la nivelul fundașilor laterali, iar mijlocașii centrali au devenit de multe ori un fel de „fileu de tenis” în fața apărării.
A rezultat un meci închis, precaut, cu puține faze de poartă. De altfel, primul șut pe spațiul porții a venit abia în minutul 49. A fost al Craiovei și a adus și golul, marcat de Bancu, după o eroare importantă la construcție.

Rapidul a răspuns repede. În minutul 55, Grameni și Dobre au trimis și ei primele (și singurele) șuturi pe poartă ale gazdelor și giuleștenii au egalat, profitând de o nesincronizare serioasă în defensiva oltenilor. În rest, însă, meciul a rămas mai degrabă o partidă de șah decât una de fotbal spectaculos.

Ceea ce mi se pare cel mai important, explicația stă în ceva ce Craiova a construit în tot acest sezon: respectul adversarilor. Sau, spus mai direct, frica lor de Craiova. Un indicator foarte clar apare atunci când privim clasamentul meciurilor directe dintre echipele care vor evolua în play-off.

Clasament între echipele din play-off

Clasamentul meciurilor între echipele de play-off
Clasamentul meciurilor între echipele de play-off

Cifra care sare în ochi e una singură: 0 la rubrica înfrângeri pentru Universitatea Craiova. Nicio echipă din play-off nu a reușit să o bată în sezonul regulat. Iar când acest lucru se repetă suficient de des, adversarii încep să joace altfel. Mai prudent. Mai defensiv. Mai calculat.
Exact așa cum a făcut Rapidul pe Giulești.

De aceea, poate că egalul de duminică nu e cel mai spectaculos rezultat al Craiovei din acest sezon. Dar este unul dintre cele mai importante. Pentru că arată că liderul SuperLigii nu mai câștigă doar puncte. A câștigat și respectul adversarilor. Iar în fotbal respectul acesta are de multe ori chipul foarte clar al fricii.

Andrei Vochin
Andrei Vochin
Andrei Vochin, unul dintre cei mai reputați jurnaliști sportivi din România, este special guest la Fanatik, unde publică editoriale și analizează cele mai importante meciuri de fotbal.
