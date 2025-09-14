Andrei Vochin, opinie dură după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1: „Mandorlini, acest Nicolo Napoli al CFR-ului!”

În fotbal, timpul e mai nemilos decât în orice alt domeniu. Dacă ești pianist, poți fi genial și la 70 de ani. Dacă ești scriitor, ai voie să-ți așterni capodopera și la bătrânețe. Dar dacă ești antrenor și refuzi să evoluezi, să te adaptezi și să înțelegi pulsul noii generații de jucători și al noilor tipologii de joc, timpul nu doar că te depășește – te exclude cu totul.

Andrei Vochin, opinie dură: „Ce funcţiona în 2010, nu mai merge în 2025”

Cazul lui Andrea Mandorlini e elocvent. Italianul a fost adus la CFR Cluj cu aerul unui salvator de ultim moment, o plasă de siguranță pentru clubul care, de peste un deceniu, a trăit în cultul trofeelor și al eficienței nemiloase.

Doar că ce funcționa în 2010, nu mai merge în 2025. Iar decât o soluție viabilă pentru un club care își dorește titlul. Și nu are, totuși, decât 65 de ani.

Metaloglobus – CFR 1-1. Cronica unui dezastru soft

Ultimul exemplu? , echipă care până ieri bifase un singur punct în tot campionatul. (Apropo, în ritmul de până la CFR, Metaloglobus putea scrie istorie în Superliga, ca echipă care să nu piardă nici un punct la înjumătățire 😊).

Când CFR joacă cu un adversar de Liga 2, cu o valoare de piață de peste 10 ori mai mica decât cea a ardelenilor, te aștepți la o victorie categorică. Ce am primit în schimb a fost un meci greoi, cu o echipă apatică, fără identitate, fără orizont și – cel mai grav – fără reacție. Pentru că Mandorlini, deși vedea că echipa nu funcționează, a ținut de schimbări ca un pensionar de bonurile de masă: prima modificare vine în minutul 81, când pe teren intră Cordea și Păun.

Să aștepți 80 de minute ca să schimbi ceva într-un meci în care nu funcționează nimic ține de o încăpățânare aproape suicidară. Sau de lipsa unei strategii reale. Iar când, în minutul 90+3, la scorul de 1-1, îl bagi pe Deac, jucător care în februarie va împlini 40 de ani, te întrebi: pentru ce? Ce să facă Ciprian în două minute? Să bată un corner? Să alerge înapoi timpul?

Mandorlini – varianta Napoli, ediția Ardeal

Paralela cu Nicolo Napoli, eterna mantie de vreme rea a Craiovei lui Adrian Mititelu, e mai mult decât justificată. Amândoi sunt tehnicieni trecuți prin fotbalul italian fără să lase amintiri profunde, amândoi au rămas atașați de România ca niște foști studenți Erasmus care nu și-au mai cumpărat bilet de întoarcere, și amândoi vin și pleacă de la cluburile care îi sună la nevoie, în funcție de criză.

Mandorlini nu a mai prins un contract în Italia de doi ani, iar în România e considerat o “variantă sigură” doar pentru că a mai fost. A mai fost, da, dar în alt fotbal. Iar acum vine fără vlagă, fără idei, fără conexiune cu vestiarul. Pentru că la CFR Cluj, cu un lot în care media de vârstă e printre cele mai ridicate din Liga 1, ai nevoie de un antrenor care să știe când să accelereze, când să taie, când să inspire. Iar italianul pare mai preocupat de control, nu de progres.

Play-off-ul, o misiune imposibilă?

Cu numai 7 puncte obținute în primele 8 meciuri, CFR nu are garantat nici măcar locul în play-off, o performanță care acum câțiva ani era o formalitate. În acest moment, echipa joacă slab, punctează cu chin, și – cel mai grav – nu evoluează. La fiecare meci, parcă ai impresia că vizionezi o casetă VHS în timp ce ceilalți folosesc Netflix.

Uitați-vă la UTA, la Argeș, la Farul – echipe cu bugete mai mici, dar cu un joc mai coerent, mai curajos. CFR, în schimb, joacă de parcă vrea să nu piardă, nu să câștige. Și când începi să joci de frică, sfârșești prin a pierde exact ce vrei să protejezi.

Nostalgia nu aduce puncte

Problema celor de la CFR e una de sistem: au preferat nostalgia în locul viziunii. Au ales să aducă un nume cunoscut în loc să construiască un proiect coerent. Mandorlini e, în 2025, un antrenor fără prezent. Trăiește din amintiri, dar fotbalul actual nu mai are răbdare cu povești frumoase de demult.

Clubul are nevoie urgentă de o schimbare de mentalitate. De un om care să aducă dinamism, structură, intensitate. Pentru că, altfel, sezonul acesta va fi definit de regretul a ceea ce putea fi. Și de ratarea play-off-ului, un dezastru financiar și sportiv pentru clubul care se voia, până mai ieri, un Bayern al Ligii 1.